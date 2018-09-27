|27 сентября 2018
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Правом бесплатного проезда в электротранспорте, которое получили славянские водители по случаю международного «Дня без автомобиля» 22 сентября, воспользовались всего три человека.
Об этом сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. Акция, которая была объявлена по инициативе городского руководства, в этом году прошла во второй раз. Возможно, причиной столь низкой «явки» стал выходной день. В прошлом году она пришлась на пятницу, и тогда желающих проехаться бесплатно, предъявив водительское удостоверение и техпаспорт, оказалось хоть и не намного, но больше – около десяти.
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• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
26 сентября 2018
• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
24 сентября 2018
• Маты нагревательные: особенности применения, преимущества
• Один государственный язык и два официальных
21 сентября 2018
• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
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Комментарии к статье «День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя»
Правом бесплатного проезда в электротранспорте, которое получили славянские водители по случаю международного «Дня без автомобиля» 22 сентября, воспользовались всего три человека.