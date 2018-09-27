День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя

Об этом сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. Акция, которая была объявлена по инициативе городского руководства, в этом году прошла во второй раз. Возможно, причиной столь низкой «явки» стал выходной день. В прошлом году она пришлась на пятницу, и тогда желающих проехаться бесплатно, предъявив водительское удостоверение и техпаспорт, оказалось хоть и не намного, но больше – около десяти.