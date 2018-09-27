В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск

Японская художница Томи Сео, которая приезжала в Краматорск в рамках проекта «Diffusions», на прошлой неделе побывала в Славянске. Здесь ее заинтересовала деятельность местной организации чернобыльцев, в частности воспоминания людей, которые непосредственно участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Томи говорит, что Украину и Японию объединяет трагическое прошлое – крупнейшие ядерные катастрофы в истории человечества. И поэтому художница, которая в своих работах зачастую интерпретирует различные события мирового масштаба, решила создать произведение, где будут проведены параллели между обеими трагедиями и судьбами пострадавших в них людей. В Украину она приехала специально, чтобы собрать необходимый для проекта информационный материал.

В Славянске Томи Сео пообщалась с руководителем городской общественной организации Всеукраинского общества «Союз Чернобыль Украины» Сергеем Храптовичем и почетным членом организации Леонтием Португальским, который в свое время занимался сооружением растворных узлов для производства бетона, использовавшегося для заливки конструкций саркофага на ЧАЭС.

Гостье рассказали об участии славянцев в ликвидации последствий аварии на атомной станции, показали Книгу памяти погибших и умерших членов организации. Также для нее провели экскурсии в храм Святого Духа, где хранится икона «Чернобыльский спас», и в краеведческий музей, где находится постоянно действующая экспозиция с тематическими экспонатами: от повесток об отправлении «Груза-200» до атрибутов, применявшихся в процессе ликвидации аварии. Разумеется, японской гостье продемонстрировали главную святыню славянских чернобыльцев – памятник Чернобыльской Славы, который находится рядом с исполкомом. Надо полагать, собранный материал очень пригодится Томи для создания будущего шедевра.

Впрочем, картина о случившемся в 1986 году в Украине была бы неполной без непосредственного посещения места трагедии. Поэтому для полноты впечатлений деятельница искусств решила побывать в Чернобыле, куда отправилась на экскурсию на этой неделе.

О Томи Сео стоит сказать, что она училась в Институте искусств в Чикаго, получила степень магистра в Королевском художественном колледже Лондона, принимала участие во многих международных художественных проектах. Работа на тему атомных катастроф, над которой она трудится в Украине, будет впоследствии демонстрироваться на различных выставках, в том числе в Японии.