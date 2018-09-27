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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

«Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»

Светлана Вьюниченко
27 сентября 2018 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Таким изобразила своего дедушку пятилетняя Валерия Демченко.

Праздник пожилых людей, который мировая общественность в целом и Украина в частности отмечают 1 октября, касается каждого из нас. Поскольку пятилетние славянцы, посещающие детские сады города, уверены – пожилым можно смело называть человека, перешагнувшего 20-летний рубеж.

«Бывают очень старенькие люди. Им уже исполнилось 26, а некоторым даже 28 лет», - делятся малыши. Они знают, что в преклонном возрасте девочки становятся бабушками, а мальчики, соответственно, - дедушками.

Бабушки, по мнению юных славянцев, обычно добрые, но иногда становятся злыми. Они на прогулках замечают «всякие прекрасные вещи - например, гусениц». Бабушки бывают толстыми - но несильно, ведь они могут завязать внуку шнурки. Кроме того, они веселые, трудолюбивые, ласковые и нежные, но иногда «ворчат на дедушку». Занимаются в основном, домашним хозяйством: носят сумки, жарят котлетки, пекут пирожки, заваривают чай и моют посуду. В свободное время любят работать на винограднике и лечить внуков. Но, вообще-то, «им нечего делать, и они ходят в гости к внукам».

Дедушки, по определению 5-летних славянцев, - «они, как бабушки, только мужчины». С дедушками детворе повезло по-разному. Кому-то попались добрые, кому-то высокие, кому-то хитрые. Дедушки ловят рыбу, собирают грибы, смотрят футбол, едят приготовленные бабушками пирожки, делают ремонт и даже воюют на войне. 

По мнению детсадовцев, бабушкам и дедушкам не обязательно быть сильно умными. Но их знаний должно хватить, чтобы отвечать на вопросы: «куда делись динозавры», «почему небо синее», «кто сильнее - бегемот или кит». 

Отличительная черта «стареньких» бабушек и дедушек - они «очень-очень любят внуков, никогда не кричат и не наказывают». У бабушек и дедушек, в отличие от родителей, всегда есть время на малышей. За это сегодняшние детсадовцы, когда вырастут и заработают много денег, обязательно купят дедушкам много пива, а бабушкам - еще один виноградник.

Чтобы родные люди дожили до этого счастливого дня, малыши желают им не стареть и быть здоровыми. Обещают во всем помогать, доедать борщ, слушаться, выносить мусор, кормить собаку, мыть полы и посуду.

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Комментарии к статье ««Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»»

Праздник пожилых людей, который мировая общественность в целом и Украина в частности отмечают 1 октября, касается каждого из нас. Поскольку пятилетние славянцы, посещающие детские сады города, уверены – пожилым можно смело называть человека, перешагнувшего 20-летний рубеж.

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