До відома учасників АТО

|27 сентября 2018
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Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради запрошує учасників атитерористичної операції для проходження безкоштовної психологічної реабілітації в наступних установах:
1. ТОВ «Санаторій «Токарі», Сумська обл., м .Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96.
2. ТОВ «Пансіонат Ірбіс», Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Поповича, буд. 1.
3. ДП «Санаторій «Верховина» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», Закарпатська обл., Міжгірський район, с. Сойми, 1.
4. Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», Київська обл., Вишгородський район, с. Лютіж, урочище «Туровча лісова», 2.
5. ДОЦ «Подільський Артек» ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Подільський Артек», Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Заозерне, вул. Лісова, 1.
6. ТОВ «Санаторій «Борисфен», Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Будівельників, 7.
7. ТОВ «Інститут прикладної кріології», м.Харків, вул. Терехівська, 4 (Холодна Гора).
8. Медичний центр «Нові санжари» Національної гвардії України, Полтавська обл., смт. Нові Санжари, пров. Курортний, 44.
9. Дочірне підприємство «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», м.Моршин, Львівська обл., вул. Джерельна, 5-А.
Надання послуг із психологічної реабілітації, проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару та витрати на оплату проїзду до установи, яка надає психологічну реабілітацію та назад відшкодовуються з державного бюджету.
За детальнішою інформацією радимо звернутись до відділу з питань обслуговування пільгових категорій населення Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (м. Слов’янськ, вул. Батюка, 40) каб. №9 або за телефоном (0626) 62-29-17.
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Приветствую, гость! Вход
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• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
26 сентября 2018
• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
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• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
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• Один государственный язык и два официальных
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• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
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Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради запрошує учасників атитерористичної операції для проходження безкоштовної психологічної реабілітації в наступних установах: