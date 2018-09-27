До відома учасників АТО

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради запрошує учасників атитерористичної операції для проходження безкоштовної психологічної реабілітації в наступних установах:

1. ТОВ «Санаторій «Токарі», Сумська обл., м .Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96.

2. ТОВ «Пансіонат Ірбіс», Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Поповича, буд. 1.

3. ДП «Санаторій «Верховина» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», Закарпатська обл., Міжгірський район, с. Сойми, 1.

4. Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю», Київська обл., Вишгородський район, с. Лютіж, урочище «Туровча лісова», 2.

5. ДОЦ «Подільський Артек» ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Подільський Артек», Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Заозерне, вул. Лісова, 1.

6. ТОВ «Санаторій «Борисфен», Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Будівельників, 7.

7. ТОВ «Інститут прикладної кріології», м.Харків, вул. Терехівська, 4 (Холодна Гора).

8. Медичний центр «Нові санжари» Національної гвардії України, Полтавська обл., смт. Нові Санжари, пров. Курортний, 44.

9. Дочірне підприємство «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», м.Моршин, Львівська обл., вул. Джерельна, 5-А.

Надання послуг із психологічної реабілітації, проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару та витрати на оплату проїзду до установи, яка надає психологічну реабілітацію та назад відшкодовуються з державного бюджету.

За детальнішою інформацією радимо звернутись до відділу з питань обслуговування пільгових категорій населення Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (м. Слов’янськ, вул. Батюка, 40) каб. №9 або за телефоном (0626) 62-29-17.