Что грозит за сжигание листвы

За сжигание растительных остатков предусмотрена административная ответственность. Несмотря на то, что примеров наказания нарушителей в Славянске до обидного мало, действия законов это не отменяет.

В Украине действует целый перечень законодательных актов, регламентирующих меру ответственности за сжигание опавшей листвы и сухостоя. Прежде всего, стоит говорить о нарушении ст. 77 и 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях ст. 9 и 12 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ст. 16 ЗУ «Об охране атмосферного воздуха, п.п. 3.6.14 и 3.7.4 «Правил содержания жилых домов и придомовых территорий», а также п. 3.6 и 6.4.2 «Правил содержания зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах». Но самым «рабоче-полевым» документом для специалистов являются утвержденные местной властью «Правила благоустройства». В нашем случае – правила благоустройства города Славянска, утвержденные Славянским горсоветом.

Необходимо отметить, что в городе этот документ временно не работает. После того, как весной текущего года депутатский корпус обратил внимание на то, что последняя редакция Правил уже не соответствует претерпевшему изменения законодательству, документ решили обновить. На период этой работы городской инспекции по благоустройству и другим уполномоченным инстанциям поручили пользоваться типовым положением, которое, в качестве шаблона, разработано Министерством строительства и регионального развития.

Напомним также, что перечень лиц, имеющих право составлять административный протокол за сжигание растительности, устанавливает местный орган самоуправления. Для Славянска он определен решением исполкома № 566 от 17 августа 2016 года и включает в себя: специалиста отдела планирования и жилищной политики УЖКХ, специалиста отдела благоустройства УЖКХ, специалистов управления архитектуры и градостроительства, инженера отдела инспекции эксплуатации и контролера-кассира КАТП, специалиста отдела экологии и природных ресурсов, смотрителей кладбищ (КП «Контора похоронного обслуживания»), должностных лиц, обслуживающих жилфонд предприятий всех форм собственности, председателей жилищных кооперативов, председателей правления ОСМД, руководителей комитетов микрорайонов, начальника и специалистов городской инспекции по благоустройству.

Список достаточно велик, однако ощутимых результатов в борьбе с незаконным сжиганием сухостоя это не дает. По нашей информации, в прошлом году инспекция по благоустройству составила 3 протокола в отношении должностных лиц предприятий, а патрульная полиция – несколько протоколов в частном секторе. За текущий год полицейские составили 56 протоколов за нарушение правил благоустройства. Сколько из них составлено за сжигание растительности – в информационной справке подразделения не указывается.

Напомним, что чаще всего протоколы составляются за нарушение ст. 152 КУоАП, регламентирующей за сжигание отходов растительного происхождения и бытового мусора, а также за выжигание сухой растительности на лугах и пастбищах наказание в виде штрафа. Для рядовых граждан его размер составляет от 340 до 1360 грн, для должностных лиц – от 850 до 1700 грн. Более тяжким считается уничтожение охраняемых законом объектов растительного мира. Это нарушение является уголовным преступлением и карается ограничением свободы на срок до 5 лет.