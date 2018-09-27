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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

Светлана Вьюниченко
27 сентября 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.

В парках и скверах США листья остаются там, где упали. Как рассказывает экс-краматорчанин Александр Бэлл, в Чикаго, где он сейчас живет, их измельчают, чтобы быстрее перегнивали. Американские специалисты считают, что оставленные на газонах растительные отходы возвращают в почву питательные вещества и защищают ее от промерзания. При этом трава начинает расти еще под снегом, и уже ранней весной радует горожан. «Поэтому здесь предпочитают потратить деньги на листоизмельчитель, чем мести их, поднимая пыль», - говорит Александр. 

Но в жилых кварталах действует другая система. Там уборка листьев - это целая кампания, которую проводят коммунальные службы совместно с жильцами. Жители сгребают листья со своих участков, собирая как с задних дворов, так и перед домом. Получившиеся кучи выкладывают вдоль улиц. Для каждой стороны улицы оговаривается дата, к которой нужно собрать листву.  В назначенный день, чтобы не создавать проблем уборочным машинам, на этой стороне даже не паркуются автомобили. Грузовик с контейнером подъезжает к куче листьев и засасывает их в огромную трубу специальным насосом (на фото). Когда один контейнер заполняется, тут же подъезжает другая машина - они стоят вдоль улицы наготове. 

Многие страны уже давно зарабатывают деньги, перерабатывая листья. Так в Лондоне, где обосновалась наша соотечественница Мария Трейси, опавшие листья - источник дохода и основа бизнеса. 

- В Англии превращают листья деревьев в экодрова. В стране существует несколько заводов по изготовлению поленьев. На одном из них - в Бирмингеме - работает дядя моего мужа, - рассказывает Мария.

По ее словам, такие экополенья очень популярны в стране, где камины являются чуть ли не национальным достоянием. На изготовление одного полена уходит приблизительно большой мусорный мешок с листьями. В получившуюся спрессованную биомассу добавляют около 30% воска. 

Нашу бывшую землячку, а ныне жительницу Баварии Регину Поуп потрясло отношение украинцев к древесине.

- Когда в прошлом году я приезжала на родину, видела, как вдоль дороги городские службы проводят обрезку деревьев, а ветки увозят, чтобы сжечь. Видела, как горят опавшие листья, собранные в кучи. Дело тут даже не в экологии. Для страны, которая хочет быть энергетически независимой, такое расточительство - непозволительная роскошь, - говорит она. 

По ее словам, в Германии древесину и тем более опавшие листья еще с 1980-х годов используют в качестве энергоносителя. Всю эту биомассу прессуют в шарики или гранулы, которые потом служат топливом для обогрева жилищ и даже небольших предприятий. Причем опавшую листву в парках и у домов, в зависимости от количества, собирают несколькими видами граблей.

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Комментарии к статье «В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья»

Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.

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