В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

|27 сентября 2018
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Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.
В парках и скверах США листья остаются там, где упали. Как рассказывает экс-краматорчанин Александр Бэлл, в Чикаго, где он сейчас живет, их измельчают, чтобы быстрее перегнивали. Американские специалисты считают, что оставленные на газонах растительные отходы возвращают в почву питательные вещества и защищают ее от промерзания. При этом трава начинает расти еще под снегом, и уже ранней весной радует горожан. «Поэтому здесь предпочитают потратить деньги на листоизмельчитель, чем мести их, поднимая пыль», - говорит Александр.
Но в жилых кварталах действует другая система. Там уборка листьев - это целая кампания, которую проводят коммунальные службы совместно с жильцами. Жители сгребают листья со своих участков, собирая как с задних дворов, так и перед домом. Получившиеся кучи выкладывают вдоль улиц. Для каждой стороны улицы оговаривается дата, к которой нужно собрать листву. В назначенный день, чтобы не создавать проблем уборочным машинам, на этой стороне даже не паркуются автомобили. Грузовик с контейнером подъезжает к куче листьев и засасывает их в огромную трубу специальным насосом (на фото). Когда один контейнер заполняется, тут же подъезжает другая машина - они стоят вдоль улицы наготове.
Многие страны уже давно зарабатывают деньги, перерабатывая листья. Так в Лондоне, где обосновалась наша соотечественница Мария Трейси, опавшие листья - источник дохода и основа бизнеса.
- В Англии превращают листья деревьев в экодрова. В стране существует несколько заводов по изготовлению поленьев. На одном из них - в Бирмингеме - работает дядя моего мужа, - рассказывает Мария.
По ее словам, такие экополенья очень популярны в стране, где камины являются чуть ли не национальным достоянием. На изготовление одного полена уходит приблизительно большой мусорный мешок с листьями. В получившуюся спрессованную биомассу добавляют около 30% воска.
Нашу бывшую землячку, а ныне жительницу Баварии Регину Поуп потрясло отношение украинцев к древесине.
- Когда в прошлом году я приезжала на родину, видела, как вдоль дороги городские службы проводят обрезку деревьев, а ветки увозят, чтобы сжечь. Видела, как горят опавшие листья, собранные в кучи. Дело тут даже не в экологии. Для страны, которая хочет быть энергетически независимой, такое расточительство - непозволительная роскошь, - говорит она.
По ее словам, в Германии древесину и тем более опавшие листья еще с 1980-х годов используют в качестве энергоносителя. Всю эту биомассу прессуют в шарики или гранулы, которые потом служат топливом для обогрева жилищ и даже небольших предприятий. Причем опавшую листву в парках и у домов, в зависимости от количества, собирают несколькими видами граблей.
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27 сентября 2018
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• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
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• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
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Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.