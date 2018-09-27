|27 сентября 2018
|Просмотров: 69
|
В начале сентября средства массовой информации распространили информацию о мероприятиях по уничтожению вредителей сосновых деревьев на территории НПП "Святые горы". В связи с этим посещение лесных массивов туристами было ограничено. Насколько долго будет действовать запрет, журналисты "ТВ плюс" поинтересовались в администрации природоохранного объекта.
Как рассказал директор национального природного парка "Святые горы" Сергей Приймачук, необходимость применения средств химической защиты растений была вызвана массовым распространением губительного для хвойных пород вредителя "сосновая пяденица". Очаги распространения насекомого были обнаружены вокруг Святогорска, Студенка, Яровой, Александровки, Соснового и Новоселовки. Общая площадь поражения составила 2328 га. Для уничтожения вредителя на этой территории распылили инсектицид "Фастак". Мероприятия выполняли сотрудники госпредприятия "Харьковлесозащита", финансировались работы департаментом экологии Донецкой ОВГА.
Согласно первоначальному плану, обработку пораженных участков предполагалось завершить до 30 сентября. Однако защитные мероприятия закончили раньше - к 20 числу. После этого еще 5 дней на обработанных участках нельзя выпасать лактирующих животных. Посещать лес для отдыха можно уже через 4 дня, так что на момент выхода газеты территория природного парка станет общедоступной.
Не столь оптимистичен прогноз для любителей "тихой охоты". Временные ограничения на сбор грибов после применения препарата "Фастак" обозначены сроком вегетации - то есть до начала зимы. И хотя инсектицид не фитотоксичен, специалисты-микологи все же рекомендуют воздержаться от сбора грибов в местах применения этого средства.
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
— 27 сентября 2018 —
Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.
— 27 сентября 2018 —
За сжигание растительных остатков предусмотрена административная ответственность. Несмотря на то, что примеров наказания нарушителей в Славянске до обидного мало, действия законов это не отменяет.
— 27 сентября 2018 —
Перед наступлением листопада экологи и специалисты санитарной службы усиливают профилактическую работу по предупреждению сжигания опавшей биомассы. О том, чем это чревато, рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Павел Чуканов.
— 27 сентября 2018 —
Повсеместное распространение международных безналичных систем позволяет совершать покупки на торговых площадках других стран.
Приветствую, гость! Вход
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя »
В начале сентября средства массовой информации распространили информацию о мероприятиях по уничтожению вредителей сосновых деревьев на территории НПП "Святые горы". В связи с этим посещение лесных массивов туристами было ограничено. Насколько долго будет действовать запрет, журналисты "ТВ плюс" поинтересовались в администрации природоохранного объекта.