Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

В начале сентября средства массовой информации распространили информацию о мероприятиях по уничтожению вредителей сосновых деревьев на территории НПП "Святые горы". В связи с этим посещение лесных массивов туристами было ограничено. Насколько долго будет действовать запрет, журналисты "ТВ плюс" поинтересовались в администрации природоохранного объекта.

Как рассказал директор национального природного парка "Святые горы" Сергей Приймачук, необходимость применения средств химической защиты растений была вызвана массовым распространением губительного для хвойных пород вредителя "сосновая пяденица". Очаги распространения насекомого были обнаружены вокруг Святогорска, Студенка, Яровой, Александровки, Соснового и Новоселовки. Общая площадь поражения составила 2328 га. Для уничтожения вредителя на этой территории распылили инсектицид "Фастак". Мероприятия выполняли сотрудники госпредприятия "Харьковлесозащита", финансировались работы департаментом экологии Донецкой ОВГА.

Согласно первоначальному плану, обработку пораженных участков предполагалось завершить до 30 сентября. Однако защитные мероприятия закончили раньше - к 20 числу. После этого еще 5 дней на обработанных участках нельзя выпасать лактирующих животных. Посещать лес для отдыха можно уже через 4 дня, так что на момент выхода газеты территория природного парка станет общедоступной.

Не столь оптимистичен прогноз для любителей "тихой охоты". Временные ограничения на сбор грибов после применения препарата "Фастак" обозначены сроком вегетации - то есть до начала зимы. И хотя инсектицид не фитотоксичен, специалисты-микологи все же рекомендуют воздержаться от сбора грибов в местах применения этого средства.