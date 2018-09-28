Профориентационный квест «Smart Kids»

Это мероприятие проходило в рамках работы молодежного клуба «Step by step». Его участниками стали ученики 6-го класса школы №13. Исходной точкой квеста стал Профориентационный сектор Славянского городского центра занятости, где сначала с детьми провели беседу о многообразии профессий в мире и интерактивное упражнение «Профессии будущего». А после распределения на команды и получения инструкции обе группы отправились в «путешествие в мир профессий» по таким станциям: Славянский городской совет – Укрпочта – Аптека «Добрі ліки» – УкрСиббанк – Магазин «Модные люди» – Центральная городская библиотека.

Маршрут у каждой команды был свой и, чтобы узнать следующий пункт путешествия, игроки должны были выполнять различные задания (разгадать ребус, кроссворд или загадку, перевести предложение с английского языка и т. д.) На каждом этапе учащиеся получали баллы не только за скорость, но и за качество выполнения задания, умение соблюдать культуру общения и поведения в общественных местах. После прохождения всех станций игроки вновь вернулись в Центр занятости, где узнали название команды-победителя. И, учитывая то, что абсолютно все школьники были активными и увлеченными игрой, специалисты Центра занятости не могли не порадовать их вкусными подарками, а победителей еще и грамотой.

Что дало детям участие в этом квесте? Поскольку они были максимально приближены к реальным условиям работы специалистов различных сфер деятельности, то смогли на практике отработать некоторые профессиональные навыки, получить новые знания о профессиях, познакомиться со специалистами определенных профессий, приобрести коммуникативные навыки, научиться продуктивно работать в команде, находить компромиссы для достижения общей цели и многое другое.

Специалисты Славянского городского центра занятости не планируют останавливаться на этом, поэтому впереди учащихся ждет еще больше увлекательных встреч.

Коллектив Славянского городского центра занятости выражает огромную благодарность руководителям и работникам предприятий и организаций, которые согласились принять участие в этом мероприятии и помогли сделать его особенным и ярким. А городскому голове Вадиму Михайловичу Ляху – отдельная благодарность за то, что он нашел время и лично пообщался со школьниками, предоставив им возможность хотя бы на минутку представить себя депутатами Славянского городского совета.

Наталья Баженова, ведущий специалист по профориентации отдела активной поддержки безработных Славянского городского центра занятости