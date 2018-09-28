Профориентационный квест «Smart Kids»

|28 сентября 2018
|Просмотров: 34
|
В Славянске 19 сентября произошло уникальное для города событие – профориентационный квест под названием «Smart Kids», организованный городским центром занятости при содействии государственных учреждений и предприятий различных форм собственности.
Это мероприятие проходило в рамках работы молодежного клуба «Step by step». Его участниками стали ученики 6-го класса школы №13. Исходной точкой квеста стал Профориентационный сектор Славянского городского центра занятости, где сначала с детьми провели беседу о многообразии профессий в мире и интерактивное упражнение «Профессии будущего». А после распределения на команды и получения инструкции обе группы отправились в «путешествие в мир профессий» по таким станциям: Славянский городской совет – Укрпочта – Аптека «Добрі ліки» – УкрСиббанк – Магазин «Модные люди» – Центральная городская библиотека.
Маршрут у каждой команды был свой и, чтобы узнать следующий пункт путешествия, игроки должны были выполнять различные задания (разгадать ребус, кроссворд или загадку, перевести предложение с английского языка и т. д.) На каждом этапе учащиеся получали баллы не только за скорость, но и за качество выполнения задания, умение соблюдать культуру общения и поведения в общественных местах. После прохождения всех станций игроки вновь вернулись в Центр занятости, где узнали название команды-победителя. И, учитывая то, что абсолютно все школьники были активными и увлеченными игрой, специалисты Центра занятости не могли не порадовать их вкусными подарками, а победителей еще и грамотой.
Что дало детям участие в этом квесте? Поскольку они были максимально приближены к реальным условиям работы специалистов различных сфер деятельности, то смогли на практике отработать некоторые профессиональные навыки, получить новые знания о профессиях, познакомиться со специалистами определенных профессий, приобрести коммуникативные навыки, научиться продуктивно работать в команде, находить компромиссы для достижения общей цели и многое другое.
Специалисты Славянского городского центра занятости не планируют останавливаться на этом, поэтому впереди учащихся ждет еще больше увлекательных встреч.
Коллектив Славянского городского центра занятости выражает огромную благодарность руководителям и работникам предприятий и организаций, которые согласились принять участие в этом мероприятии и помогли сделать его особенным и ярким. А городскому голове Вадиму Михайловичу Ляху – отдельная благодарность за то, что он нашел время и лично пообщался со школьниками, предоставив им возможность хотя бы на минутку представить себя депутатами Славянского городского совета.
Наталья Баженова, ведущий специалист по профориентации отдела активной поддержки безработных Славянского городского центра занятости
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
— 27 сентября 2018 —
В начале сентября средства массовой информации распространили информацию о мероприятиях по уничтожению вредителей сосновых деревьев на территории НПП "Святые горы". В связи с этим посещение лесных массивов туристами было ограничено. Насколько долго будет действовать запрет, журналисты "ТВ плюс" поинтересовались в администрации природоохранного объекта.
— 27 сентября 2018 —
Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.
— 27 сентября 2018 —
За сжигание растительных остатков предусмотрена административная ответственность. Несмотря на то, что примеров наказания нарушителей в Славянске до обидного мало, действия законов это не отменяет.
— 27 сентября 2018 —
Перед наступлением листопада экологи и специалисты санитарной службы усиливают профилактическую работу по предупреждению сжигания опавшей биомассы. О том, чем это чревато, рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Павел Чуканов.
Приветствую, гость! Вход
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Профориентационный квест «Smart Kids»»
В Славянске 19 сентября произошло уникальное для города событие – профориентационный квест под названием «Smart Kids», организованный городским центром занятости при содействии государственных учреждений и предприятий различных форм собственности.