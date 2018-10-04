Министр культуры привез в Славянск скифский меч

Редкая находка

Напомним, что в апреле прошлого года группа краеведов и музейных сотрудников Славянска отвезла в столичный научно-реставрационный центр железный меч, переданный краеведческому музею одним из меценатов. Как позже стало известно, раритетный предмет он выкупил у местных жителей, которые нашли артефакт на берегу реки Северский Донец, вблизи села Маяки.

Присутствовавший при передаче меча на реставрацию министр культуры Евгений Нищук пообещал тогда, что лично проконтролирует, чтобы после изучения, восстановления и консервации экспонат вернулся в фонды Славянского краеведческого музея. Свое обещание министр выполнил с лихвой - обработанный в лаборатории артефакт он привез в Славянск лично.

Процесс реставрации

О том, какие работы производились в Киеве, Евгений Нищук рассказал на торжественной церемонии, которая состоялась в библиотеке имени Петренко 1 октября. По его словам, сначала артефакт подвергли тщательному изучению. Рентгенографический анализ проводился в Институте электросварки им. Патона. Результаты экспертизы позволили четко определить конструкцию меча и степень поврежденности предмета. Поверхность металла была покрыта стойкими коррозийными наслоениями и остатками грунта, что искажало его форму. Металлическая основа сохранилась, однако степень минерализации составила около одной трети общей массы артефакта. Наблюдались значительные повреждения основ острия и краев клинка.

Работу по восстановлению находки и подготовки ее к длительному экспонированию выполнял заведующий научно-исследовательским отделом реставрации изделий из металла, художник-реставратор Виктор Голуб. Специально для работы над мечом из Славянска центру был подарен современный микроскоп, использовавшийся как на стадии анализа, так и при выполнении большей части восстановительных операций. Все работы мастер производил механическим методом, без использования химических препаратов. После частичного удаления наслоений экспонат стабилизировали и покрыли консервантом.

Символическая церемония

От имени всех краеведов Славянщины министра поблагодарила директор музея Лилия Зандер. Она рассказала, что специалисты реставрационного центра заинтересовались и другими экспонатами из фондов учреждения. Так что сотрудничество с киевскими реставраторами продолжится.

Как выяснилось, экспонирование меча требует особых условий, для создания которых сейчас изготавливается специальная герметичная витрина.

Церемонию передачи артефакта музейным работникам предварила историческая справка Евгения Нищука о том, что, согласно историческим документам, в древней Скифии меч считался символом не только войны, но и плодородия. Двойной символизм, по мнению главы министерства, состоит в том, что миссию передать меч доверили военнослужащим, современным защитникам украинской земли - сержанту Юрию Перекрестному, младшему сержанту Александру Сокуренко и солдату Игорю Шевченко. Позже музею также передадут видеозапись, на которой зафиксированы все этапы процесса восстановления экспоната.

Культурная ценность

Более подробно об особенностях артефакта рассказал научный сотрудник Славянского краеведческого музея Виталий Киркач. По его информации, в XXI веке в Украине были найдены 4 древних меча: три на территории Бельского городища и один под Славянском. При этом историк с сожалением констатировал, что большинство таких находок делают "черные археологи", и до музейных фондов они не доходят.

Вернувшийся с реставрации меч представляет собой рубящее оружие длиной 75 см. Известно, что воины-скифы сражались двумя мечами - колющим (40-45 см) и рубящим. Образец последнего скоро будет выставлен в музее на постоянное экспонирование.

Находка скифского меча в Славянске подтверждает версию, что в период VII-IV веков до н.э. на этих землях была распространена скифская культура. Более того, картографическое сравнение скифского торгового пути с более поздним муравским шляхом показывают, что задолго до казаков этим маршрутом пользовались скифы. Это значит, что нынешняя Славянщина уже в древности была освоенным и развитым регионом. Найденный здесь акинак - еще одно подтверждение этой теории.

Завершая официальную церемонию, Евгений Нищук поздравил музей и весь город с приобретением исторической ценности и выразил надежду, что экспонат создаст новую "легенду", которая привлечет в Славянск множество туристов и исследователей истории.

Святые места

На пресс-конференции министр культуры сообщил, что, кроме Славянска, собирается посетить Святогорск. На уточняющий вопрос журналистов, с какой целью он туда направляется, Евгений Нищук сказал, что хочет повидать святые места и полюбоваться бликами октябрьского солнца на золоченых куполах лавры. Но, понимая истинную подоплеку вопроса, добавил, что распространяемые сейчас слухи о возможном захвате культовых объектов УПЦ МП являются не более чем попытками манипуляций общественным мнением.

В завершение встречи министр подарил центральной городской библиотеке две новинки отечественного книгоиздания - антологию украинской поэзии и сборник стихотворений Лины Костенко. Мероприятие закончилось совместным исполнением государственного гимна. После этого все желающие смогли сфотографироваться с высоким гостем и с привезенным им раритетом.