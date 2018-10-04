Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту

Международный день переводчика, который отметили 30 сентября, побудил журналистов "ТВ плюс" поближе познакомиться с представителями этой профессии. О ее нюансах, особенностях и неожиданных поворотах рассказал славянец Кость Бялик.

Молодежное увлечение

Интересоваться английским языком Кость начал еще в юности. Увлекшись рок-музыкой и джазом, он пытался читать со словарем тексты песен, чтобы понять их содержание. На успеваемости в школе, впрочем, это отражалось мало - по английскому языку у него была твердая тройка. Своим вдохновителем Кость считает отца, который всячески побуждал его к более углубленному изучению языка и даже оплатил двухнедельные курсы в Запорожье. Занятия помогли систематизировать некоторые отрывочные знания, понять структуру языка, пополнить словарный запас.

Тем не менее, после школы Кость поступил в Славянский пединститут не на факультет иностранных языков, а на общетех - "трудовиком". И только спустя время преподаватель, заметившая его способности, предложила перепрофилироваться на учителя английского. Последние два курса института он дополнительно заочно учился на специальных курсах при министерстве образования. По окончании института в 1996 году начал работать в школе по специальности - преподавать английский язык.

Новая профессия

К дальнейшему развитию сына вновь подтолкнул отец. Понимая, что без разговорной практики овладеть языком невозможно, Бялик-старший искал для сына англоговорящую среду. Таковая нашлась в одной из протестантских общин, которые в то время начали образовываться в Славянске и подбирали для себя переводчиков. Там Кость побывал на нескольких занятиях и впервые попробовал переводить для местных прихожан речи американских проповедников. Темы были библейские, в бытовом применении неходовые, но опыт оказался очень полезным.

Профессионально работать переводчиком Кость Бялик начал на заводе "Славтяжмаш" - переводил техническую документацию. Это потребовало дополнительного изучения терминологии, а также самой технологии, о которой шла речь. Ведь описывать предмет, ничего о нем не зная, просто невозможно. Помимо перевода документов и корреспонденции с зарубежными партнерами предприятия, приходилось сопровождать приезжающие делегации и синхронно переводить деловые переговоры. Это был новый опыт, давший начало очередному этапу карьеры.

Зарубежная командировка

Одним из последних внешних контрактов "Славтяжмаша" была поставка оборудования в Индию. По договору, ее монтаж и обслуживание выполнялся специалистами завода-изготовителя. В состав группы попал, разумеется, переводчик. И это, как оказалось впоследствии, серьезно повлияло на его судьбу. Посредником в контракте была киевская фирма, специализирующаяся на предоставлении инжиниринговых услуг. Заметив способного парня, ее руководство предложило перейти работать к ним. Учитывая, что "Славтяжмаш" был на грани банкротства, предложение оказалось своевременным.

Собственно говоря, с этого момента Кость номинально перестал быть профессиональным переводчиком, ибо умение общаться на английском языке было лишь одним из требований, предъявляемых фирмой к своим сотрудникам. Здесь требовались специалисты более широкого профиля, и новому работнику срочно пришлось постигать основы металлургической промышленности и строительства. Его нынешняя должность - техник-эксперт. Смене специализации славянец рад, ибо это позволяет ему развиваться дальше. В бюро и агентствах, предоставляющих исключительно услуги переводчиков, возможности развития, по его мнению, ограничены.

Тайны перевода

Главная профессиональная задача переводчика, говорит Кость Бялик, состоит в том, чтобы максимально полно донести до получателя информации смысл сообщения. Механическая замена слов этой цели не достигает, ибо не учитывает индивидуальных особенностей субъектов переговоров. Поэтому переводчику нужно уметь не только внимательно слушать рассказчика и учитывать его манеру изложения, но и передать это в форме, доступной для получателя информации.

За 11 лет работы в Индии Кость убедился в том, что в каждом отдельном штате и даже населенном пункте используются разные варианты произношения английского языка. И ведя переговоры лично, необходимо брать во внимание индивидуальные качества собеседника, его жесты, характер, настроение. Знание этих нюансов повышает качество перевода. Еще больше помогает в работе и общее знание истории и культуры местного языкового сообщества.

За современным рынком услуг в сфере перевода Кость не следит, но, имея в багаже около 20 лет профессиональной практики, делает вывод, что перспективнее всего, в плане трудоустройства, изучать малораспространенные и экзотические языки. Эта ниша постоянно испытывает кадровый дефицит. Начинающим коллегам славянец желает не бояться трудностей и советует не забывать, что высококлассного переводчика отличает не хорошее знание языка, а умение применить его для выполнения главной профессиональной задачи - передать суть, а не форму сообщения.