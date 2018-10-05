Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области

Эту информацию на пресс-конференции 3 октября озвучил руководитель Донецкой области Александр Куць. Он также сообщил, что на днях подписал заявление об увольнении, которое подала Оксенчук.

- Никакого скандала не было. Я подписал заявление. Она будет работать в Одесской обладминистрации. На такой точно должности или на должности заместителя - я точно не знаю, - сказал губернатор.

Напомним, что 31 июля Надежда Оксенчук была отстранена от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования. Руководительницу департамента подозревали в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. 25 сентября Октябрьский райсуд Мариуполя избрал для чиновницы меру пресечения в виде личного обязательства. 27 сентября Апелляционный суд принял решение о том, что Оксенчук может вернуться к своей работе.