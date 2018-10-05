Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области

|5 октября 2018
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Начальник департамента образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук покинула занимаемую должность. Ее новым местом работы станет Одесская ОГА.
Эту информацию на пресс-конференции 3 октября озвучил руководитель Донецкой области Александр Куць. Он также сообщил, что на днях подписал заявление об увольнении, которое подала Оксенчук.
- Никакого скандала не было. Я подписал заявление. Она будет работать в Одесской обладминистрации. На такой точно должности или на должности заместителя - я точно не знаю, - сказал губернатор.
Напомним, что 31 июля Надежда Оксенчук была отстранена от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования. Руководительницу департамента подозревали в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. 25 сентября Октябрьский райсуд Мариуполя избрал для чиновницы меру пресечения в виде личного обязательства. 27 сентября Апелляционный суд принял решение о том, что Оксенчук может вернуться к своей работе.
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• Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
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• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
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Начальник департамента образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук покинула занимаемую должность. Ее новым местом работы станет Одесская ОГА.