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Фотофакт

И на домах растут деревья

Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области

Светлана Вьюниченко
5 октября 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник департамента образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук покинула занимаемую должность. Ее новым местом работы станет Одесская ОГА.

Эту информацию на пресс-конференции 3 октября озвучил руководитель Донецкой области Александр Куць. Он также сообщил, что на днях подписал заявление об увольнении, которое подала Оксенчук.

- Никакого скандала не было. Я подписал заявление. Она будет работать в Одесской обладминистрации. На такой точно должности или на должности заместителя - я точно не знаю, - сказал губернатор. 

Напомним, что 31 июля Надежда Оксенчук была отстранена от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования. Руководительницу департамента подозревали в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. 25 сентября Октябрьский райсуд Мариуполя избрал для чиновницы меру пресечения в виде личного обязательства. 27 сентября Апелляционный суд принял решение о том, что Оксенчук может вернуться к своей работе. 

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Комментарии к статье «Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области»

Начальник департамента образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук покинула занимаемую должность. Ее новым местом работы станет Одесская ОГА.

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