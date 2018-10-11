Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток

|11 октября 2018
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День защитника Украины, который страна отмечает 14 октября, - праздник всеобъемлющий. Назвать его своим с полным правом может каждый, кто помогает Украине выстоять в это нелегкое время.
Жительницы города и района, входящие в общественное объединение «Славні дівчата», считают, что армии по мере сил должен помогать каждый. Поэтому уже пятый год, каждый день они приходят в центральную городскую библиотеку и плетут маскировочные сетки. Начиная с 2014-го, «Славні дівчата» создали их более 400. Кроме сетей, на их счету - защитные «кикиморы», маскхалаты и то, что они называют «по мелочи»: вязаные носки, теплое белье, балаклавы, перчатки.
- Сначала, на волне патриотического порыва, к нам приходили много людей. Только на постоянной основе работали более 30 человек. А сколько было нерегулярных помощников, которые помогали плести сетки время от времени! Но война идет пятый год. Люди просто устали. Ведь у всех есть свои дела - ремонты, внуки, здоровье, сад-огород, - говорят «Славні дівчата».
Теперь их осталось двенадцать. Тех, кто вопреки усталости, без поддержки властей и депутатов, жертвуя личным временем, продолжает помогать. Просто потому, что по-другому они уже не могут.
- Знаете, нам ни один депутат не помог. Даже внимания на нас не обращают. Вот министр культуры Нищук приехал - он обратил. А больше из властей - никто.
Но, в общем-то, «Славним дівчатам» и не нужно их внимание. Главное, что спасибо говорят бойцы, приезжающие с передовой. И в этот момент возникает ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к большому нужному делу. Иногда в новостях с передовой видят технику, укрытую сетками, и по только им известным приметам, понимают - это наша.
За четыре с лишним года войны государство обеспечило бойцов теплым бельем, балаклавами, рукавицами. Славянские женщины знают это точно - военные говорят им, что «все это есть». Но производство сеток и кикимор так и не было налажено. Поэтому, кроме волонтеров, их плести некому.
В то же время создание маскировочных сеток требует не только времени, сил и умения. На основу нужны деньги. Точно так же, как и на лоскутную ткань.
- Нам помогают и больницы - отдают списанные халаты, простыни. Это идет на зимний вариант маскировки. Ателье дают обрезки ткани, спасибо им большое. Волонтеры из Литвы присылают ткань, украинцы, живущие в Италии, помогают деньгами на основу сетки. Есть у нас жители, которые ежемесячно приносят тысячу грн - «на сетку». Люди несут ненужные вещи, которые можно резать на лоскуты - не так много, как раньше, но несут, - рассказывают мастерицы.
По их словам, втроем они могут сделать сетку за 3-4 дня. Это при условии, что есть подготовленные материал. Если ткань необходимо разрезать на полоски, производство растянется на неделю.
Сетки пользуются неизменным спросом. Обычно их делают на заказ - для определенной воинской части. Но иногда заготавливают впрок - знают, что потом все равно пригодятся.
Мастерицы признаются, что за годы совместной работы у них образовался настоящий женский клуб. Сейчас в библиотеке за плетением сеток они проводят по полдня: кто-то с утра до обеда, кто-то вечером. В основном среди «Славних дівчат» - люди пенсионного возраста, но имеются и работающие.
- У нас интересное общение. Так что если у вас есть порыв души, желание помочь и свободное время, приходите, - приглашают мастерицы жителей Славянска.
Те, кто не может помочь физическим трудом, имеют возможность передать для «Славних дівчат» ткань. Требуется натуральный и синтетический материал неярких оттенков: коричневых, горчичных, зеленых, серых и прочих. Категорически не подходят только синие и красные цвета. Кроме ткани, можно приносить пластиковые крышечки от бутылок. Их сбор в городе тоже немного приутих. Но крышки мастерицы сдают, и на вырученные деньги приобретают основу для маскировочных сеток.
Все это можно принести в читальный зал славянской библиотеки им. М. Петренко в любое рабочее время.
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Комментарии к статье «Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток»
День защитника Украины, который страна отмечает 14 октября, - праздник всеобъемлющий. Назвать его своим с полным правом может каждый, кто помогает Украине выстоять в это нелегкое время.