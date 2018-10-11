|11 октября 2018
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Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного. Еще в августе приказом по гороо было определено, что дети будут отдыхать с 15 по 21 октября. Однако теперь установлены новые сроки осенних каникул. Школьники города уйдут на них в субботу, 13 октября, и вновь сядут за парты в понедельник, 29 числа.
Об этом рассказала заместитель начальника городского отдела образования Марина Хохлова.
Таким образом, после 6 недель занятий детей ждет двухнедельный перерыв. При этом каникулы в Славянске закончатся как раз тогда, когда они начнутся по всей стране.
Не секрет, что сроки каникул в городе варьируются в зависимости от начала отопительного сезона. В этом случае образование подрастающего поколения приносят в жертву экономии. Включив отопление в учебных заведениях позже на две недели, местный бюджет сэкономит изрядную сумму.
Чиновники признаются, что рассматривали вопрос об отсрочке каникул до субботы, 20 числа. Однако, несмотря на установившуюся хорошую погоду, на такой шаг пойти не рискнули. Если бы на улице похолодало, отопление после 15 октября пришлось бы включить.
По словам Марины Хохловой, нагонять пропущенные дни школьники будут за счет оптимизации, учиться по субботам им не придется.
- По большому счету, осенние каникулы должны были длиться всего 4 дня. Ведь в субботу-воскресенье дети все равно не учатся, а 16 октября являлся выходным в связи с переносом праздничной даты. Поэтому слишком много догонять им не придется, - сказала замначальника гороо.
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Комментарии к статье «Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше»
Осенние каникулы в школах Славянска продлятся дольше намеченного. Еще в августе приказом по гороо было определено, что дети будут отдыхать с 15 по 21 октября. Однако теперь установлены новые сроки осенних каникул. Школьники города уйдут на них в субботу, 13 октября, и вновь сядут за парты в понедельник, 29 числа.