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Фотофакт

Осенние цветы

Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»

Светлана Вьюниченко
12 октября 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском краеведческом музее начал работу юбилейный, 20-й, «Осенний вернисаж». Торжественное открытие общегородской художественной выставки состоялось 5 октября. Свои произведения на ней представили 36 мастеров живописного и скульптурного жанра.

Как рассказала директор музея Лилия Зандер, инициатором первого вернисажа в Славянске в 1998 году стал научный сотрудник музея Александр Гаевой. 

- Тогда возможность выставлять свои работы имели только признанные мастера. А мы хотели дать шанс всем, в том числе, начинающим художникам. Из-за этого некоторые маститые авторы сначала не признавали эту выставку. Но были и мэтры, поддержавшие идею изначально, - вспоминает директор музея.

Среди маститых художников, сразу поверивших в идею, она назвала Николая Корягина и Виктора Зелика. Они - неизменные участники выставки на протяжении 20 лет.

Отметим, что если сначала в вернисаже принимали участие всего 10 художников, теперь на суд славянцев представляют свои работы от 30 до 60 мастеров. Эту тенденцию подметил член Национального союза художников Украины Александр Трегубов.

- Если бы музей не начал делать вернисажи, не предоставил бы свои залы для художественной выставки, в Славянске не было бы стольких мастеров. Такие выставки дают возможность познакомиться с направлениями, в которых работают коллеги по цеху. Они поднимают планку все выше и выше. Славянск сейчас может смело делать свою художественную выставку в любом городе. Уверяю, что мы будем смотреться очень достойно, -  сказал мэтр. 

Поздравить мастеров кисти с праздником пришли преподаватели школы искусств. И скрипичный дуэт, и исполнение оперных арий стали приятным и очень органичным дополнением к просмотру картин. 

Поскольку на праздник не принято приходить с пустыми руками, меценаты подарили музею 20 тыс. грн на насущные ремонтные работы и пообещали восстановить крыльцо здания и обустроить пандус для маломобильных граждан.

«Осенний вернисаж» продлится до 30 ноября. В это время все школы города  смогут посетить художественную выставку и музей на безоплатной основе. Это - тоже подарок славянцам от спонсоров.

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Комментарии к статье «Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»»

В Славянском краеведческом музее начал работу юбилейный, 20-й, «Осенний вернисаж». Торжественное открытие общегородской художественной выставки состоялось 5 октября. Свои произведения на ней представили 36 мастеров живописного и скульптурного жанра.

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