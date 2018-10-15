Три основы плана окончания войны на Донбассе

Ключевой вопрос для Украины сегодня – окончание войны на Донбассе. Ответ на этот вопрос люди будут требовать и от власти, и от партий, которые только в нее идут. Партия «Основа» заявляет, что у нее есть четкие планы окончания войны на Донбассе.

План мирного урегулирования на Донбассе - «Три Основы. Легитимность. Безопасность. Доверие» - был предложен Сергеем Тарутой еще два с половиной года назад, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Три года мирных переговоров по Донбассу, проводимых в двух форматах - Минском и Нормандском - не только не привели к урегулированию конфликта, но и обострили три главные проблемы:

Отсутствие легитимной власти на временно неконтролируемой территории. Отсутствие обеспечения безопасности, без которой не может быть реализован ни один мирный план ни на линии разграничения, ни на временно не контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. Потеря доверия как со стороны жителей временно оккупированных районов Донбасса к нынешней украинской власти, так и со стороны жителей остальной Украины к жителям временно оккупированных территорий.

Участники Минского и Нормандского форматов больше сосредоточены на том, что должно произойти раньше - выборы, амнистия, прекращение огня или передача контроля над границей.

План мирного урегулирования «Три основы» предлагает сосредоточить усилия именно на решении трех следующих главных проблем.

1. Легитимность

Введение Международной временной администрации (МВА) является основным элементом обеспечения легитимности всего процесса мирного урегулирования. МВА создается в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, действует под эгидой ООН. Она действует на основе согласованного сторонами Венского формата Плана действий и отдельного соглашения с Правительством Украины, перед которым она регулярно отчитывается. Так проходила реинтеграция частей самопровозглашённой Республики Сербской Крайна (РСК), которая состоялась мирным путем. В ноябре 1995 г. представители хорватского правительства и местных сербских органов власти подписали Эрдутское соглашение, которое предусматривало создание международной администрации под эгидой ООН в течение переходного периода на неподконтрольной территории.

2. Безопасность

В мандате Совета Безопасности ООН по учреждению и деятельности МВА в первую очередь должен быть подробно прописан механизм и алгоритм обеспечения безопасности, который должен состоять из трех основных фаз (элементов): сначала обеспечения безопасности с помощью международного миротворческого контингента на линии разграничения, затем на всей временно неконтролируемой территории и наконец на ныне неконтролируемой участке российско-украинской границы.

Вторая задача на начальной стадии - обеспечить безопасность и порядок на пропускных пунктах между временно оккупированными районами Донбасса и основной территорией Украины. Эту миссию по соглашению сторон могут взять на себя вооруженные полицейские силы ООН.

3. Доверие

Поскольку власть Украины признает легитимность МВА, то она временно передает ей полномочия и инструменты для обеспечения реинтеграции жителей временно оккупированных районов Донбасса в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Для этого в ее распоряжение передаются все соответствующие бюджеты, в том числе на образование, медицину и пенсионное обеспечение.

МВА также получает право распоряжаться всеми средствами, которые будут направляться международными донорами на восстановление Донбасса или в качестве гуманитарной помощи.

Отдельной задачей МВА должно стать обеспечение процесса возвращения переселенцев

Почему необходим новый формат при наличии Минского формата?

Минские соглашения по сути стали соглашениями о прекращении огня, а не об урегулировании конфликта. Вена - столица нейтрального государства, а это соответствующая нормальное восприятие всеми как нейтральной площадки; штаб-квартира многих международных организаций, в первую очередь ОБСЕ, а это преимущества контактов и логистики.

Указанные меры позволят запустить процесс восстановления доверия и диалога как между жителями временно оккупированных районов Донбасса и остальной Украины, так и между представителями власти разделенных сегодня территорий.