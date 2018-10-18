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Фотофакт

Осенние цветы

Кто и зачем может стать подопечным терцентра

Светлана Вьюниченко
18 октября 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Занятия йогой и дыхательной гимнастикой проходят в терцентре три раза в неделю.
  • Пункту выдачи одежды, расположенному в терцентре, необходимы постельные принадлежности и обувь на низком каблуке.

Целенаправленную социальную помощь одиноким пенсионерам в Славянске начали оказывать еще в 1985 году. Именно тогда в городе появился первый коммунальный социальный центр. Шли годы, менялись названия, но суть оставалась прежней - помочь тем, кто нуждается.

Сегодня в коммунальном предприятии «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Славянского горсовета» работают 67 сотрудников. На их попечении находится 1501 человек, 35 из них - переселенцы. В центре - три отделения. Одно из них находится в Святогорске. Там числится 44 подопечных. Еще одно оказывает социальную помощь на дому. Одиноких граждан, которые не могут себя обслуживать, в Славянске насчитывается 428 человек. 

Помощь на дому

- Следует учитывать, что терцентр не оказывает медицинских услуг. Мы не берем на обслуживание одиноких людей, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи. Наша задача - обеспечить быт одиноких горожан, которые не могут обслужить себя сами, - подчеркивает директор учреждения Татьяна Степанова. 

Сотрудники приходят к таким подопечным 2-3 раза в неделю. Они покупают продукты, медикаменты, готовят еду, убирают жилье, сопровождают в поликлинику или УСЗН, помогают получать справки и оформлять документы. А еще - выслушивают пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в общении. 

- Пожалуй, это самое трудное в нашей работе. Ведь у каждого подопечного - свой характер и своя история. К людям привыкаешь, постепенно к кому-то начинаешь относиться, как к родным. И если что-то случается, это очень тяжело, - признаются работники терцентра. 

Татьяна Степанова рассказывает, что в их распоряжении имеется автомобиль ГАЗель. Его отремонтировали в прошлом году, и теперь появилась возможность закупать для подопечных овощи на зиму. Сейчас эта услуга особенно востребована. 

- Благодаря наличию автомобиля человек может поехать с нашим сотрудником на рынок, сам выбрать продукты, которые ему по вкусу. И будет уверен, что все доставят ему домой, - объясняет директор терцентра. 

Университет третьего поколения 

В дневном отделении центра насчитывается 550 человек. Для них соцработники организовали очень насыщенный досуг. 

- Эти люди, как правило, сами могут о себе позаботиться: убрать комнату, приготовить еду. Но они одиноки, оторваны от общества, от трудового коллектива и поэтому страдают. Наша задача - наполнить их жизнь смыслом и общением, - говорит Татьяна Степанова. 

Завсегдатаи терцентра стараются жить в ритме родного города. Они активно участвуют в общегородских мероприятиях, особенно к Дню Победы и Дню города. Охотно читают газеты и готовы поделиться своими мыслями о том, как сделать Славянск лучше.

На базе дневного отделения терцентра работает «Университет третьего поколения». В нем три факультета: йога, фольклорное пение, компьютерная грамотность. Все занятия ведут волонтеры на безоплатной добровольной основе. 

- Факультеты пользуются большим спросом. Компьютер открывает перед пожилыми людьми целый мир. Они могут общаться с родными, которые живут далеко, смотреть фильмы, слушать музыку, получать информацию. Йога тоже очень популярна. Не каждый пенсионер может позволить себе пойти в фитнес-клуб. А здесь, во-первых, бесплатно. Во-вторых, все одинаковые, и стесняться некого. Пение для многих становится настоящей отдушиной, - объясняет руководитель терцентра. 

Кроме университета, в центре работает кружок вязания. А еще часто проходят мероприятия из разряда полезных. Например, читают лекции лучшие врачи города, психологи, юристы, сотрудники Пенсионного фонда или УСЗН. При этом врачи-узкие специалисты не просто выступают с лекциями. Они дают консультации, если люди приходят с результатами анализов и диагнозом. Это особенно удобно для тех пенсионеров, которые не могут попасть на прием к определенному доктору, поскольку приписан к другой амбулатории.  

- Все волонтеры, которые к нам приходят, - состоявшиеся, занятые люди. Но в нашем жестком прагматичном мире они находят время, чтобы безвозмездно поделиться своими знаниями. Это очень помогает с оптимизмом смотреть в будущее, - говорит Татьяна Степанова. 

Стрижемся и одеваемся

Кроме того, в центре работает бесплатная парикмахерская. С понедельника по среду воспользоваться ее услугами может каждый пенсионер, предъявив пенсионное удостоверение. Для этого не обязательно быть подопечным терцентра. В четверг-пятницу парикмахер посещает одиноких граждан из отделения обслуживания на дому. 

Имеется здесь и пункт выдачи одежды. Неравнодушные жители города приносят в центр различные вещи. Особенно большая потребность, говорят сотрудники, в постельном белье, обуви и подгузников для взрослых. Выдают в пункте и инвалидные коляски, ходунки, трости. Правда, эти товары можно взять только напрокат.   

Стать подопечным Территориального центра социального обслуживания может любой одинокий житель города, достигший 60-летнего возраста или инвалид, старший 18 лет. Под одинокими, уточняет директор, подразумеваются люди, не имеющие детей или родственников, которые должны по закону их обслуживать. Кроме того, необходимо желание принимать помощь и наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний. Для этого нужно прийти в центр самостоятельно, по адресу ул. Вольная, 7а. Если человеку трудно передвигаться. за помощью могут обратиться соседи, позвонив по телефонам 3-25-49, 66-52-94.

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Комментарии к статье «Кто и зачем может стать подопечным терцентра»

Целенаправленную социальную помощь одиноким пенсионерам в Славянске начали оказывать еще в 1985 году. Именно тогда в городе появился первый коммунальный социальный центр. Шли годы, менялись названия, но суть оставалась прежней - помочь тем, кто нуждается.

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