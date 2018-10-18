Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно

|18 октября 2018
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В разгар учебного сезона, многие педагоги и родители стремятся создать все условия для лучшего восприятия школьного материала. Одним из позитивных и максимально полезным для закрепления пройденного материала и расширения кругозора детей, являются экскурсии.
Данный вид подачи информации всегда приносил полезные плоды, так как позволял не только услышать, но и увидеть, прочувствовать атмосферу пройденного материала.
Если вы решили организовать тур-поездку, экскурсию для Ваших детей на различные спортивные состязания, олимпиады, сдачи экзаменов и ВНО, организованное посещение детьми театров, выставок, музеев, доставку в лагеря и базу отдыха по Украине и за рубеж, то у вас возникает вопрос: - “Где найти надежного перевозчика, взять автобус в аренду?”
Компания Днепр-Море поможет вам решить эту задачу.
Данный перевозчик предоставляет минивены и автобусы в аренду, транспорт на прокат с водителем для:
Компания осуществляет свою деятельность согласно действующего законодательства и имеет все разрешительные документы.
“Днепр-Море” предоставляет микроавтобусы, автобусы на прокат.
Главным моментом в услугах перевозчика является именно безопасность пассажиров, особенно если речь идет о детях.
Безопасность пассажиров обеспечивают профессиональные водители международного класса, умеющие избежать самых непредвиденных ситуаций, отлично ориентирующихся на городских дорогах и за пределами, и с комфортом доставят своих клиентов к месту требования.
Автобусы и микроавтобусы “Днепр-море” оборудованы по современным стандартам повышенного комфорта и уровня безопасности. В автопарке компании есть разные марки современных автобусов и минивэнов, количество мест для посадки от 8 до 49.
Идеальное техническое состояние автобусов обеспечено своевременным техосмотром и компетентным персоналом.
Удобные, технически оснащенные салоны с откидными сиденьями, вместительными багажниками, открывающимися окнами, кондиционерами, телевизорами, Wi Fi доступом - все создано для комфорта пассажиров.
Приезд заказанного автобуса точно по времени, остановки по требованию, вежливый персонал, работа без посредников, приемлемые цены, наличие лицензии - далеко не весь перечень преимуществ компании “Днепр-Море”.
Заказать автобус можно по телефону +38 095 724-02-05 или оставив заявку на сайте dnepr-more.com. Подробные условия поездки, стоимость и маршрут следования можно согласовать по телефону или при личной встрече с менеджером.
Доверьте свою поездку - надежному перевозчику “Днепр-Море”!
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Приветствую, гость! Вход
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• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
• Особенности подготовки автомобиля к зимней эксплуатации
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
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Комментарии к статье «Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно»
В разгар учебного сезона, многие педагоги и родители стремятся создать все условия для лучшего восприятия школьного материала. Одним из позитивных и максимально полезным для закрепления пройденного материала и расширения кругозора детей, являются экскурсии.