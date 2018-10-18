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Новый старый праздник

Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно

Татьяна Ковалева
18 октября 2018 Просмотров: 152 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

В разгар учебного сезона, многие педагоги и родители стремятся создать все условия для лучшего восприятия школьного материала. Одним из позитивных и максимально полезным для закрепления пройденного материала и расширения кругозора детей, являются экскурсии.

Данный вид подачи информации всегда приносил полезные плоды, так как позволял не только услышать, но и увидеть, прочувствовать атмосферу пройденного материала.

Если вы решили организовать тур-поездку, экскурсию для Ваших детей на различные спортивные состязания, олимпиады, сдачи экзаменов и ВНО, организованное посещение детьми театров, выставок, музеев, доставку в лагеря и базу отдыха по Украине и за рубеж, то у вас возникает вопрос: - “Где найти надежного перевозчика, взять автобус в аренду?” 

Компания Днепр-Море поможет вам решить эту задачу. 

Данный перевозчик предоставляет минивены и автобусы в аренду, транспорт на прокат с водителем для:

  • выходных туров;
  • экскурсий, выставок;
  • поездок на море;
  • паломничества;
  • перевозки детей;
  • транспортного обслуживания свадеб, корпоративов и т.п.;
  • доставки персонала к месту работы;
  • коллективных поездок (Украина, зарубежье).

Компания осуществляет свою деятельность согласно действующего законодательства и имеет все разрешительные документы.

“Днепр-Море” предоставляет микроавтобусы, автобусы на прокат

Главным моментом в услугах перевозчика является именно безопасность пассажиров, особенно если речь идет о детях. 

Безопасность пассажиров обеспечивают профессиональные водители международного класса, умеющие избежать самых непредвиденных ситуаций, отлично ориентирующихся на городских дорогах и за пределами, и с комфортом доставят своих клиентов к месту требования.

Автобусы и микроавтобусы “Днепр-море” оборудованы по современным стандартам повышенного комфорта и уровня безопасности. В автопарке компании есть разные марки современных автобусов и минивэнов, количество мест для посадки от 8 до 49.

Идеальное техническое состояние автобусов обеспечено своевременным техосмотром и компетентным персоналом.

Удобные, технически оснащенные салоны с откидными сиденьями, вместительными багажниками, открывающимися окнами, кондиционерами, телевизорами, Wi Fi доступом - все создано для комфорта пассажиров. 

Приезд заказанного автобуса точно по времени, остановки по требованию, вежливый персонал, работа без посредников, приемлемые цены, наличие лицензии - далеко не весь перечень преимуществ компании “Днепр-Море”. 

Заказать автобус можно по телефону +38 095 724-02-05 или оставив заявку на сайте dnepr-more.com. Подробные условия поездки, стоимость и маршрут следования можно согласовать по телефону или при личной встрече с менеджером.

Доверьте свою поездку - надежному перевозчику “Днепр-Море”!

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Комментарии к статье «Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно»

В разгар учебного сезона, многие педагоги и родители стремятся создать все условия для лучшего восприятия школьного материала. Одним из позитивных и максимально полезным для закрепления пройденного материала и расширения кругозора детей, являются экскурсии.

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Новые достижения спортсменов БК «Триада»

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