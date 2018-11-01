Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Славянский центр культуры и окружающей среды начал разработку стратегии. Работа над долгосрочным документом стартовала в рамках модульной сессии, которая проходила на базе ЦКиОС 29-30 октября. Поделиться со славянцами опытом приехали работники Львовского городского дворца культуры им. Гната Хоткевича.

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Мероприятие подобного формата состоялось впервые не только в Славянске, но и во всей Донецкой области. Впрочем, как отметили его участники, в масштабах государства стратегическому подходу к управлению учреждениями культуры уделяется мало внимания.

Инновации внедряются пока локально, благодаря активности местных культурных сообществ. В их числе – коллектив Львовского городского дворца культуры, разработавший стратегию развития учреждения до 2025 года. Чтобы представить эти наработки и предложить свою помощь в создании подобного документа для Славянска на модульную сессию приехала руководитель Львовского ДК Оксана Гузь.

Программа мероприятия была рассчитана на 2 дня. Первый посвятили изучению опыта львовских коллег. Второй день участники обсуждали концепцию стратегии для Славянского ЦКиОС. В числе основных задач называлась командная работа всего трудового коллектива, поэтому в разработке стратегии участвовали не только творческие сотрудники центра, но и технический персонал.

Знакомясь с коллегами из Славянска, Оксана Гузь рассказала, что директором ДК стала не очень давно, имея более чем 10-летний опыт работы в международных фондах, реализующих грантовые проекты в рамках всевозможных программ. Этот опыт теперь готова разделить со Славянском и другими украинскими городами.

Общие проблемы и разные решения

Как выяснилось, славянский ЦКиОС и львовский ДК им. Г. Хоткевича во многом схожи. И там, и здесь речь идет о единственном профильном учреждении города. Площадь львовского дворца культуры составляет 4 тыс. кв. м, Славянского – 3,9 тыс. Концертный зал во Львове рассчитан на 600 мест, в Славянске – на 500. У львовян тоже есть проблемы с материально-технической базой – здание требует частичного ремонта.

Различаются учреждения в других параметрах. К примеру, по численности сотрудников. Штат львовского ДК составляют 80 сотрудников, из которых 50 получают зарплату из горбюджета, а 30 – за счет собственных доходов учреждения.

В славянском ЦКиОС работают в общей сложности 26 человек. Ощутима разница и в уровне финансирования. Если львовяне получают в год из местного бюджета 15 млн грн, то в Славянске эта сумма ограничивается 2 миллионами. Кроме того, что очень важно, у западноукраинских коллег имеется богатый опыт привлечения спонсорской помощи.

Существуют отличия и в форме организации внутренней деятельности дворцов культуры. Некоторые показанные гостями модели со временем, возможно, будут применены и в Славянске.

По словам директора славянского ЦКиОС Александра Кашлакова, сессия была очень полезной и послужила импульсом к разработке стратегического «культурного» плана, применимого к местным условиям. Учитывая, что для создания эффективной стратегии необходимо собрать определенные данные, - например, социально-культурной паспорт Славянска, - работа может занять несколько месяцев. Однако делать это, по убеждению руководителя центра, обязательно нужно.

Не все так плохо

Одна из тем, обсуждавшихся на форуме, касалась физического состояния и исторической ценности здания ЦКиОС. В этой плоскости у Славянска наметились позитивный сдвиг, - в рамках программы создания молодежных центров учреждению удалось получить дополнительные средства на ремонт входных конструкций, с обустройством их пандусами. Ремонт центрального крыльца сейчас в самом разгаре, завершить его планируется до 65-летнего юбилея культурного учреждения, который будет праздноваться в последнюю неделю ноября.

К этому событию коллектив центра обещает подготовить яркую культурную программу, на которую уже сейчас приглашает всех славянцев и гостей города. Формат мероприятия и точное время его проведения станут известны в ближайшие дни.