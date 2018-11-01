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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

Павел Коротенко
1 ноября 2018 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Широкомасштабную информационную кампанию по программе «бюджет участия» в следующем году проводить уже не будут, но обо всех реализованных в 2018 году проектах обещают снять и разместить в интернете мотивирующие видеоролики.

В Славянске состоялось заседание координационного совета по программе «Бюджет участия». Главной его целью стал «разбор полетов», чтобы на следующий год учесть  нынешние организационные ошибки.

Собственный опыт

Среди проявившихся в этом году недоработок участники назвали несовершенную редакцию Положения о координационном совете. Практика показала, что в теперешнем виде орган получился не вполне работоспособным, ибо некоторые его члены в работе совета участия фактически не принимали, создавая тем самым сложности с кворумом для принятия решений. 

Поступило предложение выбирать членов совета путем конкурса. Такой опыт, кстати, внедряется в других городах. Но для Славянска он оказался неприемлем. На внедрение данной процедуры потребуется минимум 3 месяца, которых у города нет. 

По убеждению председателя координационного совета Ольги Алтуниной, конкурс мини-проектов необходимо начать уже с января. По ее мнению, это облегчит реализацию программы для ответственных коммунальных служб. В этом году, напомним, исполнители смогли приступить к работе только осенью. Чтобы запустить процесс уже с января, все предложения на следующий год необходимо сформулировать и «провести» через сессию уже в текущем году.

Тем не менее, «Бюджет участия – 2018» признали удавшимся. Ведь воплотить получилось почти все задумки. На базе КАТП стартовал и будет работать до конца ноября проект по стерилизации бездомных животных. Закончены работы по монтажу игровой площадки в детсаде «Рушничок». Заказано и ожидается в ноябре оборудование для воркаут-парка на территории ООШ № 15. Фактически закончено создание аллеи семейного отдыха в мкр-не Химик. 

Отметим, что последний проект не вошел в тройку лидеров, и для его воплощения по инициативе городского головы депутатский корпус выделил дополнительные 80 тыс. грн. Итого затраты горбюджета на программу в 2018 году составили 580 тыс. грн. На следующий год сумму планируется увеличить до 800 тыс. грн.

Форма голосования и категория заявителей

Не очень удачным оказался предложенный славянцам электронный формат голосования, ибо для регистрации необходимо было «подвязаться» на свою банковскую карточку. Практика показала, что многие карты зарегистрированы не в Славянске, а в других городах. В том числе… в Донецке. Столкнувшимся с таким раскладом горожанам пришлось в итоге обращаться в ЦПАУ, чтобы проголосовать в бумажном виде. К чести сотрудников офиса, делалось это оперативно и без очередей.

Вызвал дискуссии вопрос о том, как стимулировать к участию в программе периферийные районы: Мымовку, Собачевку, Соболевку, Красный хутор и т. д., чтобы у их жителей не возникало впечатления, что победы в конкурсе достаются объектам в центральной части города. В этом контексте снова заговорили о том, допускать ли в следующем году к конкурсу школы, детские сады и другие бюджетные учреждения. Аргументы звучали все те же: эти объекты должны развиваться исключительно за счет целевых бюджетных дотаций; участие в голосовании бюджетников создает риск использования административного ресурса. Но есть и серьезный плюс – уровень ответственности, который берет на себя автор проекта. 

Этот аспект стал очевиден после того, как победительница проекта по стерилизации животных самоустранилась от реализации, сославшись на то, что в регламенте программы таких обязательств не прописано.

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Комментарии к статье «Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»»

В Славянске состоялось заседание координационного совета по программе «Бюджет участия». Главной его целью стал «разбор полетов», чтобы на следующий год учесть  нынешние организационные ошибки.

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