Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

|1 ноября 2018
|Просмотров: 21
|
В Славянске состоялось заседание координационного совета по программе «Бюджет участия». Главной его целью стал «разбор полетов», чтобы на следующий год учесть нынешние организационные ошибки.
Среди проявившихся в этом году недоработок участники назвали несовершенную редакцию Положения о координационном совете. Практика показала, что в теперешнем виде орган получился не вполне работоспособным, ибо некоторые его члены в работе совета участия фактически не принимали, создавая тем самым сложности с кворумом для принятия решений.
Поступило предложение выбирать членов совета путем конкурса. Такой опыт, кстати, внедряется в других городах. Но для Славянска он оказался неприемлем. На внедрение данной процедуры потребуется минимум 3 месяца, которых у города нет.
По убеждению председателя координационного совета Ольги Алтуниной, конкурс мини-проектов необходимо начать уже с января. По ее мнению, это облегчит реализацию программы для ответственных коммунальных служб. В этом году, напомним, исполнители смогли приступить к работе только осенью. Чтобы запустить процесс уже с января, все предложения на следующий год необходимо сформулировать и «провести» через сессию уже в текущем году.
Тем не менее, «Бюджет участия – 2018» признали удавшимся. Ведь воплотить получилось почти все задумки. На базе КАТП стартовал и будет работать до конца ноября проект по стерилизации бездомных животных. Закончены работы по монтажу игровой площадки в детсаде «Рушничок». Заказано и ожидается в ноябре оборудование для воркаут-парка на территории ООШ № 15. Фактически закончено создание аллеи семейного отдыха в мкр-не Химик.
Отметим, что последний проект не вошел в тройку лидеров, и для его воплощения по инициативе городского головы депутатский корпус выделил дополнительные 80 тыс. грн. Итого затраты горбюджета на программу в 2018 году составили 580 тыс. грн. На следующий год сумму планируется увеличить до 800 тыс. грн.
Не очень удачным оказался предложенный славянцам электронный формат голосования, ибо для регистрации необходимо было «подвязаться» на свою банковскую карточку. Практика показала, что многие карты зарегистрированы не в Славянске, а в других городах. В том числе… в Донецке. Столкнувшимся с таким раскладом горожанам пришлось в итоге обращаться в ЦПАУ, чтобы проголосовать в бумажном виде. К чести сотрудников офиса, делалось это оперативно и без очередей.
Вызвал дискуссии вопрос о том, как стимулировать к участию в программе периферийные районы: Мымовку, Собачевку, Соболевку, Красный хутор и т. д., чтобы у их жителей не возникало впечатления, что победы в конкурсе достаются объектам в центральной части города. В этом контексте снова заговорили о том, допускать ли в следующем году к конкурсу школы, детские сады и другие бюджетные учреждения. Аргументы звучали все те же: эти объекты должны развиваться исключительно за счет целевых бюджетных дотаций; участие в голосовании бюджетников создает риск использования административного ресурса. Но есть и серьезный плюс – уровень ответственности, который берет на себя автор проекта.
Этот аспект стал очевиден после того, как победительница проекта по стерилизации животных самоустранилась от реализации, сославшись на то, что в регламенте программы таких обязательств не прописано.
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
• Общежитие на Торговой - выход не найден
• Каникулы закончились не для всех
• Спортсмены - гордость города
• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
— 1 ноября 2018 —
Каждый рыболов знает о том, что ловить рыбу в местах ее зимовки недопустимо. Но мало кто задумывается, как важен для обитателей водоемов зимний период.
— 1 ноября 2018 —
Славянский центр культуры и окружающей среды начал разработку стратегии. Работа над долгосрочным документом стартовала в рамках модульной сессии, которая проходила на базе ЦКиОС 29-30 октября. Поделиться со славянцами опытом приехали работники Львовского городского дворца культуры им. Гната Хоткевича.
— 1 ноября 2018 —
В октябре в чешском городе Острава проходили чемпионат мира и чемпионат Европы среди юношей по комбат дзю-дзюцу.
— 1 ноября 2018 —
Во вторник, 30 октября, городского голову Славянска посетила группа местных жителей под предводительством общественных активистов. День визита был выбран не случайно. До августа нынешнего года именно по вторникам в большом зале заседаний исполкома проводились аппаратные совещания.
Приветствую, гость! Вход
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
• Общежитие на Торговой - выход не найден
• Каникулы закончились не для всех
• Спортсмены - гордость города
• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»»
В Славянске состоялось заседание координационного совета по программе «Бюджет участия». Главной его целью стал «разбор полетов», чтобы на следующий год учесть нынешние организационные ошибки.