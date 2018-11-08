С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США

Местная пресса уже писала об одиннадцатикласснике ООШ №17 Максиме Жужукине, который по программе обмена FLEX поехал учиться в США.

Уже два месяца Максим живет в новой семье в городе Баффало, штат Миннесота и учится в школе, которая считается одной из лучших в Америке. О своих впечатлениях и планах он рассказал журналистам «ТВ плюс».

Группа украинских школьников - победителей программы обмена - вылетала из Киева в конце августа. Впереди ребят почти на год ждала неизвестность и новые возможности. До Вашингтона летели вместе. Потом каждый самостоятельно отправлялся в свой штат.

Максим рассказывает, что первой покупкой, которую он сделал, ступив в аэропорту на американскую землю, был кофе в знаменитой кофейне Старбакс. Парень выбрал фраппучино - и выбросил. Он не ожидал, что этот кофе окажется холодным и с мороженым.

Хост-семья

В аэропорту Миннеаполиса его ждала хост-семья - люди, с которыми нашему земляку предстоит жить до лета следующего года.

- Моего хост-отца зовут Уильям Томсон, но все называют его Том - по фамилии. Он военный, прослужил в войсках специального назначения 22 года. Сейчас работает в супермаркете «Волмарт». Хост-маму зовут Сью. Она работает в программе обмена координатором. Сейчас у нее в подопечных девочка из Львова, которая прилетела вместе с нами. А у меня - совсем другой координатор, это правила проекта, - рассказывает Максим.

В семье Томсон - две дочери, Алана и Натея, 15-ти и 18-лет. К подростку из Украины они отнеслись, как к брату.

- С семьей мне очень повезло. Том говорит, что всегда мечтал о таком сыне и готов сделать все, чтобы я остался в США, даже по-настоящему усыновить меня. Хост-мама Сью приглашает приезжать к ним в любое время и напоминает, что их дом - это мой дом, - говорит Максим.

По правилам программы FLEX студентам по обмену положена единоразовая стипендия в 300 долларов и потом ежемесячные выплаты по 125 долларов. Эти средства должны идти на покупку формы, школьных принадлежностей и экстренные траты. Если гости из Украины хотят иметь больше денег, они, как и американские подростки, могут подрабатывать. Например, выгуливать собак или присматривать за детьми.

Но Максиму ничего этого делать не пришлось. Хост-семья готова тратить на него свои деньги. Они уже ездили все вместе на озеро Верхнее - самое большое и глубокое из Великих озер. На Рождество планируют отправится на отдых во Флориду. Максим предложил оплатить свою часть самостоятельно. но ему ответили, что об этом и речь не идет.

- Это не характерно для программы. Я думала, он прочувствует, как это: жить самостоятельно, на свои деньги. Но, похоже, ему просто повезло, - говорит мама Максима, Светлана Жужукина.

Крутая школа

Зато с учебой в замечательной американской школе все оказалось не так радужно. И Максим уже попросил своего координатора, по-возможности, перевести его в обычное учебное заведение.

- Школа, в которую я попал, действительно считается одной из лучших в стране. Она работает по передовым грантовым программам, в ней всего около 100 учеников. Это дети из самых разных семей, ведь школа не частная, а государственная, - рассказывает Максим.

Как оказалось, в супер-школе нет классов, нет уроков, нет оценок. По большому счету, предметов, как таковых, в ней тоже нет. Дети пишут проекты на интересующие их темы, а потом защищают. Максим учится здесь в выпускном, 12-м классе, и уже понимает, что ничего нового из школьной программы, скорее всего, не узнает.

По наблюдениям юного жителя Славянска, большим объемом знаний не обладают и его новые соученики. Например, не так давно кто-то из ребят спросил, светит ли над Украиной то же солнце, что и над Америкой.

- В целом и в Баффало, и в школе Украину отделяют от России. Люди понимают, что это - две разных страны. Знают, что в Украине война, потому что на нее напала Россия. Знают, что Украина - это центр Европы. Но Америка очень зациклена на себе. Все, что находится за океаном, их не касается. Хотя Россию дружно ненавидят, считают средоточием зла, - говорит Максим и скромно добавляет: - Это не моя работа, так и раньше было.

Быт

Сначала, говорит Максим, его знаний английского языка катастрофически не хватало. Особенно, при общении с подростками, которые в разговоре употребляют сленг. Приходилось постоянно переспрашивать. Спустя два месяца эта проблема почти ушла в прошлое. В коллектив парень вписался, чувствует себя достаточно уютно.

Чем наш земляк отличается от местных - так это одеждой.

- По моим наблюдениям, они надевают на себя первое, что попалось под руку. Могут прийти в школу в свитере и пижамных штанах или в шлепках. На это вообще никто не обращает внимания. Я так не могу. Поэтому выделяюсь из толпы, - рассказывает Максим.

Его одежду, как и дома, стирает мама, только теперь - хост-мама. А гладит вещи специальная сушилка.

В хост-семье питаются в основном, фаст-фудом. Но, говорит славянский школьник, достаточно вкусным. Уже несколько раз под его руководством варили борщ, всем понравилось. Однажды Максим приготовил борщ для ярмарки, которая проходила в школе. Но покупать незнакомую еду никто не захотел. Поэтому блюдо разошлось на угощение. По его словам, соученики оценили его очень позитивно. Может, второй раз и купят, - рассуждает наш земляк.

Планы на будущее

Пока в планах Максима после большого американского путешествия - возвращение на родину. Тем более, что это предусмотрено и условиями программы.

Здесь он планирует окончить 11 класс в родной ООШ №17, сдать ВНО. О выборе специальности пока имеет довольно расплывчатые представления. Его привлекают и международная экономика, и международные отношения, журналистика, и психология. Время, чтобы выбрать, еще есть.

Славянский школьник еще не решил и другое - хочет ли он навсегда остаться в чужой стране. Главное, что теперь у него есть такая возможность, которую пожарила ему программа обмена.

- Когда я шел на тестирование, сомневался в своих силах. Ведь шанс на победу составлял всего 2%. Это меньше, чем в Гарвард, там 4%. Но если бы я не попробовал, то даже этих двух шансов у меня бы не было, - говорит Максим Жужукин.