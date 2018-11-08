На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

|8 ноября 2018
|Просмотров: 42
|
Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.
О таком объекте патрульные инспекторы подразделения мечтали почти полтора года, сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения Игорь Буняк. Сложность заключалась в отсутствии средств для воплощения мечты. Решение пришло в виде грантового проекта, который разработали активисты общественной организации "Центр громадських ініциатив "Донбас". Финансовым спонсором стал инновационный фонд CPIF (Канада). Технические работы по монтажу и наладке оборудования выполняли специалисты ГП "Донбасс-Информ-Ресурсы". Стоимость проекта составила порядка 100 тыс. грн.
Интерактивная площадка представляет собой огражденную территорию, на которой в уменьшенном масштабе обустроены элементы дорожной инфраструктуры: знаки, разметка и даже работающие светофоры. Перемещаться по ней можно пешком или на специальном веломобиле, что позволит детям почувствовать себя и пешеходом, и водителем. Это будет полезный опыт и в дальнейшем улучшит статистику ДТП, которая, как отметили офицеры, в последнее время имеет тенденцию к ухудшению.
В первый же день локация приняла несколько групп школьников, которые, похоже, были рады сменить классные комнаты на интересный открытый урок. Занятия с детьми проводят инспекторы патрульной полиции. График занятий пока не определен, этот вопрос согласовывается с отделами образования Славянска и Краматорска. Один из проблемных аспектов - доставка детей от школы до интерактивной площадки, которая расположена на территории отдела безопасности дорожного движения неподалеку от ж.-д. станции "Славянский курорт" (бывшее МРЭО). В сумму полученного гранта включены только 10 "презентационных" поездок. Руководство батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска надеется, что в решении этого вопроса проект найдет понимание мэрий обоих городов.
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
— 8 ноября 2018 —
Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.
— 8 ноября 2018 —
В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.
— 8 ноября 2018 —
В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.
— 8 ноября 2018 —
Местная пресса уже писала об одиннадцатикласснике ООШ №17 Максиме Жужукине, который по программе обмена FLEX поехал учиться в США.
Приветствую, гость! Вход
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка»
Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.