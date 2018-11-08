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Фотофакт

Эволюция ландшафта

На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

Павел Коротенко
8 ноября 2018 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Занятия с детьми проходят в игровой форме, под руководством инспекторов патрульной полиции.

Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.

О таком объекте патрульные инспекторы подразделения мечтали почти полтора года, сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения Игорь Буняк. Сложность заключалась в отсутствии средств для воплощения мечты. Решение пришло в виде грантового проекта, который разработали активисты общественной организации "Центр громадських ініциатив "Донбас". Финансовым спонсором стал инновационный фонд CPIF (Канада). Технические работы по монтажу и наладке оборудования выполняли специалисты ГП "Донбасс-Информ-Ресурсы". Стоимость проекта составила порядка 100 тыс. грн.

Интерактивная площадка представляет собой огражденную территорию, на которой в уменьшенном масштабе обустроены элементы дорожной инфраструктуры: знаки, разметка и даже работающие светофоры. Перемещаться по ней можно пешком или на специальном веломобиле, что позволит детям почувствовать себя и пешеходом, и водителем. Это будет полезный опыт и в дальнейшем улучшит статистику ДТП, которая, как отметили офицеры, в последнее время имеет тенденцию к ухудшению.

В первый же день локация приняла несколько групп школьников, которые, похоже, были рады сменить классные комнаты на интересный открытый урок. Занятия с детьми проводят инспекторы патрульной полиции. График занятий пока не определен, этот вопрос согласовывается с отделами образования Славянска и Краматорска. Один из проблемных аспектов - доставка детей от школы до интерактивной площадки, которая расположена на территории отдела безопасности дорожного движения неподалеку от ж.-д. станции "Славянский курорт" (бывшее МРЭО). В сумму полученного гранта включены только 10 "презентационных" поездок. Руководство батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска надеется, что в решении этого вопроса проект найдет понимание мэрий обоих городов.

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Комментарии к статье «На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка»

Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.

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