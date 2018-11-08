В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

Как рассказала управляющий менеджер кинотеатра Марина Галимова, такой показ проходит в городе впервые. А этот фильм - один из немногих в прокате, который имеет специальную озвучку для незрячих и слабовидящих людей - тифлотитры. Такая озвучка рассказывает тем, кто не может увидеть, суть происходящего на экране. Например: «Наступил вечер, героиня взяла в руки красную чашку» и т. д.

- К нам с письмом обратилась компания-дистрибьютер B&H и предложила организовать киносеанс для людей с проблемами зрения. Мы поддержали эту идею, - рассказала Марина Галимова.

По ее словам, необычный сеанс могли посмотреть все желающие. В больших городах такие фильмы вообще идут «в общем потоке». Просто незрячие люди надевают наушники, в которых звучат тифлотитры. Но для Славянска, где такой возможности нет создатели фильма сделали специальную озвучку, которую наложили на основной текст.

Однако преимущественно на бесплатный сеанс с тифлотитрами пришли воспитанники специализированной школы-интерната №23, а также подопечные организации «Прикосновение», которая занимается проблемами тотально незрячих людей, в том числе - детей. Всего в зале собралось более 70 человек.

Незрячий житель Славянска Максим рассказал, что пришел в кинотеатр впервые. Дома мальчик слушает фильмы на дисках. Но в этот раз надеется прочувствовать сюжет полнее. Он признался, что слышал некоторые песни группы DZIDZIO. Но о том, что они снимают кино, не знал.

Наталья в детстве постигала сюжет мультфильмов и фильмов при помощи маминых рассказов. По ее словам, просто слушая кино, понять, что там происходит, очень трудно. Ведь бывают паузы, рассчитанные на мимическую игру актеров.

Родители особенных деток говорят, что для них такой кинопоказ стал настоящим событием. Ведь в Славянске очень ограничен круг мест, где могут развлечься дети с проблемами зрения. Из доступного мамы назвали контактный зоопарк в Ямполе.

Руководитель организации «Прикосновение» Елена Шаповал считает очень важным, что предложенный фильм - всеукраинская премьера. И люди с особыми потребностями могут побывать на нем вместе со всей страной.

- Летом мы возили наших подопечных деток на показ фильма с тифлотитрами в Киев. Это была первая часть «Гарри Поттера». Представляете, сколько прошло времени, пока появилась адаптированная озвучка. А в «DZIDZIO Первый раз» это было сделано сразу. Конечно, детям более интересны были бы мультфильмы или тот же «Гарри Поттер». Возможно, в Славянске со временем состоятся и другие показы, - говорит Елена Шаповал.