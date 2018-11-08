В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

|8 ноября 2018
|Просмотров: 45
|
В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.
Как рассказала управляющий менеджер кинотеатра Марина Галимова, такой показ проходит в городе впервые. А этот фильм - один из немногих в прокате, который имеет специальную озвучку для незрячих и слабовидящих людей - тифлотитры. Такая озвучка рассказывает тем, кто не может увидеть, суть происходящего на экране. Например: «Наступил вечер, героиня взяла в руки красную чашку» и т. д.
- К нам с письмом обратилась компания-дистрибьютер B&H и предложила организовать киносеанс для людей с проблемами зрения. Мы поддержали эту идею, - рассказала Марина Галимова.
По ее словам, необычный сеанс могли посмотреть все желающие. В больших городах такие фильмы вообще идут «в общем потоке». Просто незрячие люди надевают наушники, в которых звучат тифлотитры. Но для Славянска, где такой возможности нет создатели фильма сделали специальную озвучку, которую наложили на основной текст.
Однако преимущественно на бесплатный сеанс с тифлотитрами пришли воспитанники специализированной школы-интерната №23, а также подопечные организации «Прикосновение», которая занимается проблемами тотально незрячих людей, в том числе - детей. Всего в зале собралось более 70 человек.
Незрячий житель Славянска Максим рассказал, что пришел в кинотеатр впервые. Дома мальчик слушает фильмы на дисках. Но в этот раз надеется прочувствовать сюжет полнее. Он признался, что слышал некоторые песни группы DZIDZIO. Но о том, что они снимают кино, не знал.
Наталья в детстве постигала сюжет мультфильмов и фильмов при помощи маминых рассказов. По ее словам, просто слушая кино, понять, что там происходит, очень трудно. Ведь бывают паузы, рассчитанные на мимическую игру актеров.
Родители особенных деток говорят, что для них такой кинопоказ стал настоящим событием. Ведь в Славянске очень ограничен круг мест, где могут развлечься дети с проблемами зрения. Из доступного мамы назвали контактный зоопарк в Ямполе.
Руководитель организации «Прикосновение» Елена Шаповал считает очень важным, что предложенный фильм - всеукраинская премьера. И люди с особыми потребностями могут побывать на нем вместе со всей страной.
- Летом мы возили наших подопечных деток на показ фильма с тифлотитрами в Киев. Это была первая часть «Гарри Поттера». Представляете, сколько прошло времени, пока появилась адаптированная озвучка. А в «DZIDZIO Первый раз» это было сделано сразу. Конечно, детям более интересны были бы мультфильмы или тот же «Гарри Поттер». Возможно, в Славянске со временем состоятся и другие показы, - говорит Елена Шаповал.
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
— 8 ноября 2018 —
Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.
— 8 ноября 2018 —
В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.
— 8 ноября 2018 —
Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.
— 8 ноября 2018 —
Местная пресса уже писала об одиннадцатикласснике ООШ №17 Максиме Жужукине, который по программе обмена FLEX поехал учиться в США.
Приветствую, гость! Вход
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения»
В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.