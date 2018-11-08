Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.

В рамках его проведения запланированы спектакли, встречи с писателями, книжная ярмарка, литературный КВН, мастер-классы и многое другое. Здесь можно будет встретить звездных гостей и местных мастеров пера. Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории.

Мероприятия стартуют в центральной библиотеке им. М. Петренко в 11:00 и продлятся до 17:00. Они разбиты на три секции.

Дети с 12:00 до 13:00 смогут совершить интерактивное путешествие в мир котов-воинов Квиз Асса. С 14:00 до 15:00 для маленьких посетителей пройдет мастер-класс по мотивам книги Девида Макки «Элмер'Асса». С 15:00 до 16:00 с детьми будут проводить время Коготок Колбаска и Чупакабра из Интернета Сергея Гридина.

Программа для подростков обещает быть не менее интересной. С 11:00 до 12:00 их ждет встреча с номинантом премии «Книга года 2018» по версии ВВС Александром Олейником. С 12:00 до 13:00 Татьяна Пилипец проведет библиодвиж «Как я стала счастливым библиотекарем, или Выход из режима инкогнито». С 13:00 до 14:00 Сергей Гридин познакомит подростков с литературой, созданной специально для них. В 15:00 Николай Джмиль презентует свою поэму «Аттила, или Благовест любви». В 16:00 ребят ждут разговоры о главном с Марией Цимбал.

В это же время взрослые могут посетить мероприятия, подготовленные специально для них. В 11:00 славянцев ждет встреча с Ирен Роздобудько. В 12:00 Елена Стяжкина презентует сборник повестей «Розка». В 13:00 с Зоей Казанжи можно будет поговорить о литературе на грани журналистики и блогерства. В 14:00 Елена Стяжкина готова обсудить тему «Почему советское не заканчивается». В 15:00 начнется творческая встреча с Ирен Роздобудько и Игорем Жуком. В 16:00 Игорь Орел и Сергей Гридин презентуют «Слово, рожденное на «нуле».

Кроме того, встреча с Ирен Роздобудько запланирована на 13:00 в «Книгарні Є», расположенной на ул. Васильевской, 27.

Во время фестиваля в библиотеке будет проходить книжная ярмарка, где все желающие смогут познакомиться и приобрести новинки украинской литературы.