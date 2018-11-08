 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Эволюция ландшафта

Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

Светлана Вьюниченко
8 ноября 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 10 ноября  впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.

В рамках его проведения запланированы спектакли, встречи с писателями, книжная ярмарка, литературный КВН, мастер-классы и многое другое. Здесь можно будет встретить звездных гостей и местных мастеров пера. Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории. 

Мероприятия стартуют в центральной библиотеке им. М. Петренко в 11:00 и продлятся до 17:00. Они разбиты на три секции. 

Дети с 12:00 до 13:00 смогут совершить интерактивное путешествие в мир котов-воинов Квиз Асса. С 14:00 до 15:00 для маленьких посетителей пройдет мастер-класс по мотивам книги Девида Макки «Элмер'Асса». С 15:00 до 16:00 с детьми будут проводить время Коготок Колбаска и Чупакабра из Интернета Сергея Гридина. 

Программа для подростков обещает быть не менее интересной. С 11:00 до 12:00  их ждет встреча с номинантом премии «Книга года 2018» по версии ВВС Александром Олейником. С 12:00 до 13:00 Татьяна Пилипец проведет библиодвиж «Как я стала счастливым библиотекарем, или Выход из режима инкогнито». С 13:00 до 14:00 Сергей Гридин познакомит подростков с литературой, созданной специально для них. В 15:00 Николай Джмиль презентует свою поэму «Аттила, или Благовест любви». В 16:00 ребят ждут разговоры о главном с Марией Цимбал. 

В это же время взрослые могут посетить мероприятия, подготовленные специально для них. В 11:00 славянцев ждет встреча с Ирен Роздобудько. В 12:00 Елена Стяжкина презентует сборник повестей «Розка». В 13:00 с Зоей Казанжи можно будет поговорить о литературе на грани журналистики и блогерства. В 14:00 Елена Стяжкина готова обсудить тему «Почему советское не заканчивается». В 15:00 начнется творческая встреча с Ирен Роздобудько и Игорем Жуком. В 16:00 Игорь Орел и Сергей Гридин презентуют «Слово, рожденное на «нуле».

Кроме того, встреча с Ирен Роздобудько запланирована на 13:00 в «Книгарні Є», расположенной на ул. Васильевской, 27. 

Во время фестиваля в библиотеке будет проходить книжная ярмарка, где все желающие смогут познакомиться и приобрести новинки украинской литературы.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 ноября 2018

Эволюция ландшафта

Центр админуслуг переместился в новое помещение

Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

Старая школа №14: продать нельзя снести

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»

Три вопроса о субсидии

Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США

7 ноября 2018

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

Также в разделе

Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

— 8 ноября 2018 —

Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.

Читать далее ⇒

В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

— 8 ноября 2018 —

В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.

Читать далее ⇒

На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

— 8 ноября 2018 —

Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.

Читать далее ⇒

С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США

— 8 ноября 2018 —

Местная пресса уже писала об одиннадцатикласснике ООШ №17 Максиме Жужукине, который по программе обмена FLEX поехал учиться в США.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»»

В Славянске 10 ноября  впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Центр админуслуг переместился в новое помещение

Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Три вопроса о субсидии

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дело пахнет керосином

Дезактивация

Извитая тема извилин

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 ноября 2018

Эволюция ландшафта

Центр админуслуг переместился в новое помещение

Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

«Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК

Старая школа №14: продать нельзя снести

Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»

Три вопроса о субсидии

Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения

На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США

7 ноября 2018

В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»

Открытый городской чемпионат по самбо среди детей

«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

Кубок Украины по жиму штанги лежа

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top