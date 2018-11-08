Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»

|8 ноября 2018
|Просмотров: 47
|
В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.
В рамках его проведения запланированы спектакли, встречи с писателями, книжная ярмарка, литературный КВН, мастер-классы и многое другое. Здесь можно будет встретить звездных гостей и местных мастеров пера. Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории.
Мероприятия стартуют в центральной библиотеке им. М. Петренко в 11:00 и продлятся до 17:00. Они разбиты на три секции.
Дети с 12:00 до 13:00 смогут совершить интерактивное путешествие в мир котов-воинов Квиз Асса. С 14:00 до 15:00 для маленьких посетителей пройдет мастер-класс по мотивам книги Девида Макки «Элмер'Асса». С 15:00 до 16:00 с детьми будут проводить время Коготок Колбаска и Чупакабра из Интернета Сергея Гридина.
Программа для подростков обещает быть не менее интересной. С 11:00 до 12:00 их ждет встреча с номинантом премии «Книга года 2018» по версии ВВС Александром Олейником. С 12:00 до 13:00 Татьяна Пилипец проведет библиодвиж «Как я стала счастливым библиотекарем, или Выход из режима инкогнито». С 13:00 до 14:00 Сергей Гридин познакомит подростков с литературой, созданной специально для них. В 15:00 Николай Джмиль презентует свою поэму «Аттила, или Благовест любви». В 16:00 ребят ждут разговоры о главном с Марией Цимбал.
В это же время взрослые могут посетить мероприятия, подготовленные специально для них. В 11:00 славянцев ждет встреча с Ирен Роздобудько. В 12:00 Елена Стяжкина презентует сборник повестей «Розка». В 13:00 с Зоей Казанжи можно будет поговорить о литературе на грани журналистики и блогерства. В 14:00 Елена Стяжкина готова обсудить тему «Почему советское не заканчивается». В 15:00 начнется творческая встреча с Ирен Роздобудько и Игорем Жуком. В 16:00 Игорь Орел и Сергей Гридин презентуют «Слово, рожденное на «нуле».
Кроме того, встреча с Ирен Роздобудько запланирована на 13:00 в «Книгарні Є», расположенной на ул. Васильевской, 27.
Во время фестиваля в библиотеке будет проходить книжная ярмарка, где все желающие смогут познакомиться и приобрести новинки украинской литературы.
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
— 8 ноября 2018 —
Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.
— 8 ноября 2018 —
В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.
— 8 ноября 2018 —
Батальон патрульной полиции Краматорска и Славянска будет обучать детей правилам дорожного движения в новом формате. 2 ноября состоялось открытие специальной игровой площадки, построенной в рамках программы взаимодействия с общественностью.
— 8 ноября 2018 —
Местная пресса уже писала об одиннадцатикласснике ООШ №17 Максиме Жужукине, который по программе обмена FLEX поехал учиться в США.
Приветствую, гость! Вход
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
• С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки
• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»»
В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.