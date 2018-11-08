Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами

Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.

Заместитель мэра – управляющий делами

Один из вопросов касался проекта решения об изменении штатного расписания исполнительного комитета, в соответствии с которым упразднялась должность управляющего делами. Эти обязанности планировалось добавить заместителю городского головы по социальной сфере Виктору Воропаеву. Сам чиновник согласие на расширение полномочий дал. Однако комиссия усмотрела в проекте нарушение КЗоТа, регламентирующего отдельную процедуру для существенных изменений условий труда, и предложила на ближайшую сессию решение не выносить.

С «натяжкой» прошло комиссию решение о внесении изменений в программу развития парка «Шелковичный». Суть изменений состоит в выделении 131 тыс. грн на оплату экспертной оценки откорректированного разработчиком проекта реконструкции. Поскольку отказ чреват блокированием дальнейших работ, с дополнительными затратами городу пришлось согласиться.

Вызвало сомнение членов комиссии и решение о приобретении для стоящей в очереди сироты квартиры на Лесном за 400 тыс. грн. По мнению отдельных депутатов, сумма неоправданно высока. Как объяснила и.о. начальника отдела коммунальной собственности Алена Яровая, покупка финансируется из госбюджета. Что касается цены, то высока она потому, что в квартире сделан ремонт и она оснащена быттехникой. Оказалось, что жилплощадь подыскала сама заявительница, а согласовала покупку профильная областная комиссия, пояснила и.о. начальника.

Поборы в школах

Горячая полемика разгорелась при обсуждении отчетности школ и садиков о финансовой деятельности, которая должна быть в официальном доступе на сайте горисполкома. Больше всего депутатов интересовали отчеты о расходовании родительских денег. Сбор этих средств участники заседания откровенно назвали «поборами», которые, после приказа по гороо о запрете педагогам участвовать в этом процессе, просто переложили на родительские комитеты. Схема от этого практически не изменилась, как остался прежним и аргумент – бюджетных денег на школы и детсады не хватает.

Интересное решение озвучил депутат Дмитрий Кочуков. Он предложил подсчитать общую сумму родительских сборов за год и добавить столько же в профильную программу гороо. Это должно избавить родителей от необходимости сдавать деньги. Перевыполнение городского бюджета, по его мнению, такую возможность городу дает.

Запрограммированная непрозрачность

Много претензий прозвучало и к программам финансовой поддержки коммунальных предприятий «Водоканал», «Водопонижение», «Центр первичной медико-санитарной помощи». Главная касалась того, что в документах не указывается, на какие именно мероприятия будут расходоваться деньги. Так, по информации заместителя начальника УЖКХ Ольги Зарубы, 20 млн грн водоканалу дают на покупку воды и оплату электроэнергии. Но в проекте решения этого не сказано, а в пояснительной записке перечень затрат упоминает и другие позиции. Не смогла объяснить структуру расходов и начальник отдела здравоохранения Елена Джим, которую попросили к пленарному заседанию «расписать» свою заявку по пунктам.

Общее отношение к теме сформулировала депутат Ольга Алтунина. По ее словам, депутаты зачастую сами не могут сказать, на что именно согласились дать денег из городского бюджета. А подобных программ в городе работает более сотни, и разобраться в них обычному гражданину просто нереально. По убеждению отдельных участников заседания, подобный подход к разработке программ создает предпосылки к «ручному» управлению финансами. С рядом оговорок предложенные программы к рассмотрению сессии все же пропустили.