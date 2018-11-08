Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате

Правильно оформленная детская комната с идеально подобранным дизайном может помочь каждому ребенку ощущать постоянно радость, хорошее настроение, удобство от расположения игрушек и других вещей, возможность самовыразиться, если в комнате есть доска для рисования или наклеены специальные обои, на которых можно нарисовать что угодно. При этом мама за это никогда не будет ругать. Настоящий рай для детей – это собственный уголок, в котором можно читать книги, играть в игрушки или просто падать на пуфик и мечтать, сообщает SanchoBAG. Один из самых главных элементов детской комнаты – это удобная кровать, которая должна отвечать всем пожеланиям и родителей, и ребенка.

Какой стандартный набор мебели необходим в детской комнате

Всем родителям сложно в первый раз обустраивать комнату малыша, ведь хочется создать идеальные условия, производители предлагают огромный выбор мебели, разбегаются глаза, но при этом финансовое состояние не позволяет купить все и сразу. Именно поэтому лучше всего опираться на такой примерный список мебели:

удобная большая кровать;

рабочий стол и стул;

шкаф для хранения одежды;

мягкое кресло мешок;

полки или стеллажи для хранения книг, журналов, познавательных игр;

место для хранения игрушек;

доска для рисования.

Вот перечень самой основной мебели, которая должна быть в комнате у каждого ребенка, не важно, это девочка или мальчик, малыш или школьник. Все эти критерии довольно размыты, так как понятно, что для новорожденного ребенка родители должны приобрести специальный стул для кормления и детскую кроватку для малыша, а школьник будет рад огромной мягкой постели и стулу на колесиках, чтобы свободно перемещаться по комнате.

Для того чтобы создать для ребенка наиболее благоприятные условия, лучше всего разделить комнату на три секции:

зону для отдыха и сна;

зону для активного времяпровождения;

зону для учебы и творческой деятельности.

Стало быть, в первом случае в одной из частей детской комнаты рекомендуется разместить кровать, тумбочку, ночник, возможно, несколько кресел или пуфиков, в зоне для игр можно разместить стеллажи и коробки с игрушками, мягкие кресла в виде мешков, журнальный столик. В третьей зоне логично поставить хороший письменный стол, стул и сделать яркое освещение. Если вы примите во внимание предоставленную нами информацию, то у вас получится все сделать правильно.