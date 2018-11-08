Популярные методы устранения заторов из канализационных труб

Возникновение застоев воды в раковине или ванной – это первый признак образования засоров в канализационных трубах.

Причиной их появления является скопление жировых частиц, попадание твердых инородных предметов или волос в сливную систему. Пробки прочно прилипают к стенкам труб, поэтому для их удаления необходимо приложить немало физических усилий.

Для устранения проблемы существуют различные методы, сообщает mtservice.kiev.ua/prochistka-kanalizacii/. Небольшие скопления грязи легко удаляются с помощью простых народных средств. Любая домашняя хозяйка знает, что очистить трубу можно при использовании смеси горячей воды, соды и уксуса. Иногда к такому составу добавляется поваренная соль. Есть также специальные химические средства, которые заливаются в систему, устраняя при этом образовавшиеся заторы. Удаление серьезных загрязнений требует помощи профессиональных специалистов, применяющих для очистки канализации специальное оборудование.

Особенности проведения гидродинамической очистки канализационной системы

Гидродинамический способ удаления заторов из канализационной системы предусматривает использование специальной машины и специализированной кампании, такой как MtService. Так как для прочистки трубы, необходимо обеспечить подачу рабочей жидкости под давлением во внутреннюю часть трубопроводной конструкции. При этом все отложения на стенках ее элементов полностью разрушаются и смываются в сливной резервуар. Максимальное рабочее давление воды составляет 190 Мпа. Такой показатель гарантирует сохранение целостности канализационных труб. Основными преимуществами использования гидродинамического метода очистки сливной системы считаются:

высокая скорость выполнения работы;

абсолютное разрушение и удаление образованных в трубах заторов;

гарантия полного восстановления функционирования слива воды;

доступная стоимость услуги.

Термохимическая и пневмогидроимпульсная очистка канализационных труб

Применение термохимической технологии прочистки сливной системы предусматривает подачу горячей воды с растворенными в ней химическими препаратами, которые быстро разрушают жировые частицы. В рабочие составы обычно входят поверхностно-активные вещества, кислоты и дезинфицирующие вещества. Термохимический метод следует использовать очень аккуратно, так как агрессивные препараты негативно воздействуют на структуру полипропиленовых коммунальных систем. Кроме этого, стоимость химических препаратов достаточно высокая. Максимально эффективным и экологически нейтральным считается пневмогидроимпульсное воздействие на образовавшиеся в трубах заторы.