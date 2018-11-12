Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату

|12 ноября 2018
|Просмотров: 414
|
На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины.
Только такие силы смогут вывести нашу страну в тридцатку сильнейших экономик мира, и создать в нашем государстве европейские стандарты не только по тарифам на услуги ЖКХ и ценам в магазинах, но и по доходам населения. «Основа» как партия людей дела считает недопустимой бедность работающего человека. Вернуть уважение к человеческому труду можно только через достойные зарплаты.
К сожалению, на сегодня Украина - самая бедная страна в Европе. На каждого украинца за 2018 год создано валового внутреннего продукта на сумму всего 2964 долларов.
В то же время в целом по Европе этот показатель богатства наций в 10 раз выше. Даже в странах Восточной Европы в расчете на каждого жителя будет произведено ВВП на 10,9 тысяч долларов. В частности, в Румынии - на 12,2 тысяч долларов, в Польше – на 14,5 тысяч, в Венгрии – на 16 тысяч, а в Словакии – на 19,6 тысяч долларов. Уже и молдаване стали жить богаче украинцев – каждому жителю этой страны в 2018 году перепадет ВВП на сумму более 3,2 тысяч долларов. Среди 193 стран мира Украина по ВВП на душу населения в 2018 году занимает 133-ю позицию. К концу нынешнего года украинцы станут такими же бедными, как граждане Гондураса, Лаоса или Конго. Весьма показательным является тот факт, что уже сейчас обитатели Северной Африки в целом богаче наших соотечественников.
Самое печальное то, что на ближайшие годы даже зарубежные эксперты и международные кредиторы Украины не прогнозируют кардинального улучшения благосостояния жителей нашей страны. Без перезагрузки государственной машины в Украине и реализации новой экономической политики достичь существенного роста благосостояния наших граждан не возможно.
Обеспечить это может только следование экономической доктрине «Украина-2030» и программе «Принципы уважения» партии «Основа».
Люди труда в Украине должны достойно зарабатывать и жить. Целевой показатель средней зарплаты – 20 тысяч гривен - позволит вернуть в страну сотни тысяч наших граждан, работающих за рубежом.
Сейчас средние зарплаты в Польше, Словакии и Венгрии составляют 660-750 евро в месяц. Поэтому в Украине люди труда должны зарабатывать ежемесячно хотя бы по 20 тысяч грн. К примеру, как это уже удалось осуществить на харьковском ЧАО «ФЭД», где средняя зарплата сейчас составляет 21 тысячу гривен. Долгосрочный ориентир – уровень зарплат в странах с развитой экономикой, который втрое выше восточно-европейских зарплатных индикаторов.
«Экономический потенциал Украины позволяет достичь уровня средней зарплаты до 1000-1200 долларов, а пенсий – 450-500 долларов», – заявил лидер партии «Основа» Сергей Тарута, представляя Доктрину сбалансированного развития «Украина- 2030» в Европейском парламенте в октябре 2018 года в Брюсселе.
Нынешние зарплаты в Украине, к сожалению, более чем в 2 раза ниже уровня, определяемого программой «Принципы уважения». За сентябрь 2018 года средняя номинальная зарплата по стране, согласно официальной статистике, составляла всего 9042 грн. В последние месяцы рост зарплат в стране практически остановился. С мая по сентябрь средняя зарплата пребывает в диапазоне 8725-9170 грн. Почти в половине регионов страны зарплаты нынешней осенью не дотянули до уровня августа. В некоторых отраслях вообще наметилась тенденция к снижению номинальных зарплат.
По уровню средней зарплаты в долларовом эквиваленте Украина сейчас смогла выйти лишь на уровень своих показателей за 2011 год. Рекордные доходы граждан 2008 года и начала 2014 года продолжают оставаться недосягаемыми, они по-прежнему превышают нынешние так называемые «достижения» приблизительно на 30%.
Минимальная зарплата в Украине должна соответствовать двум фактическим размерам прожиточного минимума, определяемого Правительством. Потому что на один такой минимум прожить невозможно.
Фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан, определенный Минсоцполитики в ценах сентября 2018 года, составляет всего 4186 гривен (с учетом обязательных платежей). По текущему курсу валют «министерский» минимум соответствует приблизительно лишь 130 евро, что, к сожалению, в 2-4 раза меньше минимальных зарплат в странах Восточной Европы.
Минимальная зарплата в Украине должна быть, по крайней мере, не меньше ее нижнего порога в небогатых странах Восточной Европы. Согласно программе «Принципы уважения» партии «Основа», в пересчете на европейскую валюту минимальная зарплата людям труда в Украине, приблизительно равна 260 евро, что уже соответствует минимальной зарплате в Болгарии.
Снижение налоговой нагрузки на труд с 41,5% до 25%, за которое выступает «Основа», также приведет к росту заработных плат в стране.
12 ноября 2018
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• Популярные методы прочистить трубы в домашних условиях
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
— 8 ноября 2018 —
Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.
— 8 ноября 2018 —
В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.
— 8 ноября 2018 —
В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.
— 8 ноября 2018 —
Возникновение застоев воды в раковине или ванной – это первый признак образования засоров в канализационных трубах.
Приветствую, гость! Вход
12 ноября 2018
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• Популярные методы прочистить трубы в домашних условиях
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
• Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату»
На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины.