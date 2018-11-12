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Эволюция ландшафта

Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
12 ноября 2018 Просмотров: 414 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Неля Печатникова, член Совета Лиманской городской организации ПП "ОСНОВА"

На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины.

Только такие силы смогут вывести нашу страну в тридцатку сильнейших экономик мира, и создать в нашем государстве европейские стандарты не только по тарифам на услуги ЖКХ и ценам в магазинах, но и по доходам населения.  «Основа» как партия людей дела считает недопустимой бедность работающего человека. Вернуть уважение к человеческому труду можно только через достойные зарплаты. 

К сожалению, на сегодня Украина - самая бедная страна в Европе. На каждого украинца за 2018 год создано валового внутреннего продукта на сумму всего 2964 долларов.

В то же время в целом по Европе этот показатель богатства наций в 10 раз выше. Даже в странах Восточной Европы в расчете на каждого жителя будет произведено ВВП на 10,9 тысяч долларов. В частности, в Румынии  - на 12,2 тысяч долларов, в Польше – на 14,5 тысяч, в Венгрии – на 16 тысяч, а в Словакии – на 19,6 тысяч долларов. Уже и молдаване стали жить богаче украинцев – каждому жителю этой страны в 2018 году перепадет ВВП на сумму более 3,2 тысяч долларов. Среди 193 стран мира Украина по ВВП на душу населения в 2018 году занимает 133-ю позицию.  К концу нынешнего года украинцы станут такими же бедными, как граждане Гондураса, Лаоса или Конго. Весьма показательным является тот факт, что уже сейчас обитатели Северной Африки в целом богаче наших соотечественников. 

Самое печальное то, что на ближайшие годы даже зарубежные эксперты и международные кредиторы Украины не прогнозируют кардинального улучшения благосостояния жителей нашей страны. Без перезагрузки государственной машины в Украине и реализации новой экономической политики достичь существенного роста благосостояния наших граждан не возможно. 

Обеспечить это может только следование экономической доктрине «Украина-2030» и программе «Принципы уважения»  партии «Основа». 

Люди труда в Украине должны достойно зарабатывать и жить. Целевой показатель средней зарплаты – 20 тысяч гривен - позволит вернуть в страну сотни тысяч наших граждан, работающих за рубежом.

Сейчас средние зарплаты в Польше, Словакии и Венгрии составляют 660-750 евро в месяц. Поэтому в Украине люди труда должны зарабатывать ежемесячно хотя бы по 20 тысяч грн. К примеру, как это уже удалось осуществить на харьковском ЧАО «ФЭД», где средняя зарплата сейчас составляет 21 тысячу гривен. Долгосрочный ориентир – уровень зарплат в странах с развитой экономикой, который втрое выше восточно-европейских зарплатных индикаторов. 

«Экономический потенциал Украины позволяет достичь уровня средней зарплаты до 1000-1200 долларов, а пенсий – 450-500 долларов», – заявил лидер партии «Основа» Сергей Тарута, представляя Доктрину сбалансированного развития «Украина- 2030» в Европейском парламенте в октябре 2018 года в Брюсселе. 

Нынешние зарплаты в Украине, к сожалению, более чем в 2 раза ниже уровня, определяемого программой «Принципы уважения». За сентябрь 2018 года средняя номинальная зарплата по стране, согласно официальной статистике, составляла всего 9042 грн. В последние месяцы рост зарплат в стране практически остановился. С мая по сентябрь средняя зарплата пребывает в диапазоне 8725-9170 грн. Почти в половине регионов страны зарплаты нынешней осенью не дотянули до уровня августа. В некоторых отраслях вообще наметилась тенденция к снижению номинальных зарплат.

По уровню средней зарплаты в долларовом эквиваленте Украина сейчас смогла выйти лишь на уровень своих показателей за 2011 год. Рекордные доходы граждан 2008 года и начала 2014 года продолжают оставаться недосягаемыми, они по-прежнему превышают нынешние так называемые «достижения» приблизительно на 30%.     

Минимальная зарплата в Украине должна соответствовать двум фактическим размерам прожиточного минимума, определяемого Правительством. Потому что на один такой минимум прожить невозможно.  

Фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан, определенный Минсоцполитики в ценах сентября 2018 года, составляет всего 4186 гривен (с учетом обязательных платежей). По текущему курсу валют  «министерский» минимум соответствует приблизительно лишь 130 евро, что, к сожалению, в 2-4 раза меньше минимальных зарплат в странах Восточной Европы. 

Минимальная зарплата в Украине должна быть, по крайней мере, не меньше ее нижнего порога в небогатых странах Восточной Европы. Согласно программе «Принципы уважения» партии «Основа», в пересчете на европейскую валюту минимальная зарплата людям труда в Украине, приблизительно равна 260 евро, что  уже соответствует минимальной зарплате в Болгарии. 

Снижение налоговой нагрузки на труд с 41,5% до 25%, за которое выступает «Основа», также приведет к росту заработных плат в стране.

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Комментарии к статье «Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату»

На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины.

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