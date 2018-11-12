Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату

Только такие силы смогут вывести нашу страну в тридцатку сильнейших экономик мира, и создать в нашем государстве европейские стандарты не только по тарифам на услуги ЖКХ и ценам в магазинах, но и по доходам населения. «Основа» как партия людей дела считает недопустимой бедность работающего человека. Вернуть уважение к человеческому труду можно только через достойные зарплаты.

К сожалению, на сегодня Украина - самая бедная страна в Европе. На каждого украинца за 2018 год создано валового внутреннего продукта на сумму всего 2964 долларов.

В то же время в целом по Европе этот показатель богатства наций в 10 раз выше. Даже в странах Восточной Европы в расчете на каждого жителя будет произведено ВВП на 10,9 тысяч долларов. В частности, в Румынии - на 12,2 тысяч долларов, в Польше – на 14,5 тысяч, в Венгрии – на 16 тысяч, а в Словакии – на 19,6 тысяч долларов. Уже и молдаване стали жить богаче украинцев – каждому жителю этой страны в 2018 году перепадет ВВП на сумму более 3,2 тысяч долларов. Среди 193 стран мира Украина по ВВП на душу населения в 2018 году занимает 133-ю позицию. К концу нынешнего года украинцы станут такими же бедными, как граждане Гондураса, Лаоса или Конго. Весьма показательным является тот факт, что уже сейчас обитатели Северной Африки в целом богаче наших соотечественников.

Самое печальное то, что на ближайшие годы даже зарубежные эксперты и международные кредиторы Украины не прогнозируют кардинального улучшения благосостояния жителей нашей страны. Без перезагрузки государственной машины в Украине и реализации новой экономической политики достичь существенного роста благосостояния наших граждан не возможно.

Обеспечить это может только следование экономической доктрине «Украина-2030» и программе «Принципы уважения» партии «Основа».

Люди труда в Украине должны достойно зарабатывать и жить. Целевой показатель средней зарплаты – 20 тысяч гривен - позволит вернуть в страну сотни тысяч наших граждан, работающих за рубежом.

Сейчас средние зарплаты в Польше, Словакии и Венгрии составляют 660-750 евро в месяц. Поэтому в Украине люди труда должны зарабатывать ежемесячно хотя бы по 20 тысяч грн. К примеру, как это уже удалось осуществить на харьковском ЧАО «ФЭД», где средняя зарплата сейчас составляет 21 тысячу гривен. Долгосрочный ориентир – уровень зарплат в странах с развитой экономикой, который втрое выше восточно-европейских зарплатных индикаторов.

«Экономический потенциал Украины позволяет достичь уровня средней зарплаты до 1000-1200 долларов, а пенсий – 450-500 долларов», – заявил лидер партии «Основа» Сергей Тарута, представляя Доктрину сбалансированного развития «Украина- 2030» в Европейском парламенте в октябре 2018 года в Брюсселе.

Нынешние зарплаты в Украине, к сожалению, более чем в 2 раза ниже уровня, определяемого программой «Принципы уважения». За сентябрь 2018 года средняя номинальная зарплата по стране, согласно официальной статистике, составляла всего 9042 грн. В последние месяцы рост зарплат в стране практически остановился. С мая по сентябрь средняя зарплата пребывает в диапазоне 8725-9170 грн. Почти в половине регионов страны зарплаты нынешней осенью не дотянули до уровня августа. В некоторых отраслях вообще наметилась тенденция к снижению номинальных зарплат.

По уровню средней зарплаты в долларовом эквиваленте Украина сейчас смогла выйти лишь на уровень своих показателей за 2011 год. Рекордные доходы граждан 2008 года и начала 2014 года продолжают оставаться недосягаемыми, они по-прежнему превышают нынешние так называемые «достижения» приблизительно на 30%.

Минимальная зарплата в Украине должна соответствовать двум фактическим размерам прожиточного минимума, определяемого Правительством. Потому что на один такой минимум прожить невозможно.

Фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан, определенный Минсоцполитики в ценах сентября 2018 года, составляет всего 4186 гривен (с учетом обязательных платежей). По текущему курсу валют «министерский» минимум соответствует приблизительно лишь 130 евро, что, к сожалению, в 2-4 раза меньше минимальных зарплат в странах Восточной Европы.

Минимальная зарплата в Украине должна быть, по крайней мере, не меньше ее нижнего порога в небогатых странах Восточной Европы. Согласно программе «Принципы уважения» партии «Основа», в пересчете на европейскую валюту минимальная зарплата людям труда в Украине, приблизительно равна 260 евро, что уже соответствует минимальной зарплате в Болгарии.

Снижение налоговой нагрузки на труд с 41,5% до 25%, за которое выступает «Основа», также приведет к росту заработных плат в стране.