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Эволюция ландшафта

Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019

Татьяна Ковалева
12 ноября 2018 Просмотров: 118 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Зимой 2018-2019 гг в моду войдут новые пуховики. Но останется и классика мини, макси, миди, платья, оверсайз.

С приходом зимы модницам не стоит забывать от трендах, которые становятся актуальными после смены сезона. Осеннюю «территорию» занимает морозная свежесть, и хочется надеть уютную верхнюю одежду — теплую, непромокаемую, стильную, сообщает https://milanova.com.ua/shop/Puhoviki/index.html. Этим критериям полностью соответствует женский пуховик, который не может выйти из моды. Но каждый годы особенности и тренды меняются. Актуальными становятся одни модели, а другие — уже пропадают с подиумов и из магазинов.

Теплые и легкие — лучше всего в этом сезоне 2018 — 2019 покупать пальто и куртки на гусином пуху. Они соответствуют этому описанию. Вторая тенденция — внушительный объем, которого точно не стоит опасаться. Подчеркнуть хрупкость фигуры можно с помощью классического или оригинального пояса.

Расклешенные и приталенные модели постепенно входят в моду, но до лидеров фасона «оверсайз» им еще далеко. Что касается длины, то здесь приоритеты отсутствуют. В тренде пуховики в пол и ультракороткие модели, актуальны и классические изделия чуть ниже поясницы. Так что выбрать интересный вариант верхней зимней одежды в соответствии со своими параметрами точно не составит труда. Немалый акцент дизайнеры делают на капюшон. В некоторых пуховиках эта деталь выполняет декоративную функцию, а в других — выступает в качестве полноценного головного убора. Подбирая женский зимний пуховик, следует учитывать модные цветовые оттенки. Грядущей зимой 2018 — 2019 актуальны следующие варианты:

  • малиновый и красный;
  • колоритный электрик;
  • оранжевый;
  • пудра;
  • бирюзовый;
  • пастельные оттенки;
  • розовый и голубой.

Спортивные и мини, «платья» и модели с отделкой из натурального меха. В наступающем году актуальными будут самые разные пуховики с акцентом на подчеркивание женственности и хрупкости образа. Макси с асимметричными элементами и объемным воротником также неминуемо останутся в тренде из-за комфорта ношения и простоты составления своеобразных модных «луков». Модную индустрию нахально заполонили стильные металлизированные пуховики, которые выглядят оригинально, в меру гламурно, эффектно. Не менее популярными станут неоновые элементы зимнего гардероба — синие, фиолетовые, розовые, ярко-сиреневые. В 2018 — 2019 модно выделяться из толпы помогут колоритные пуховые пальто и куртки. Теплые, удобные, легкие и красивые изделия давно стал фаворитами у многих поклонниц последних модных трендов, и терять свое влияние они не намерены.

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Комментарии к статье «Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019»

Зимой 2018-2019 гг в моду войдут новые пуховики. Но останется и классика мини, макси, миди, платья, оверсайз.

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