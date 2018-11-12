Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019

|12 ноября 2018
|Просмотров: 118
|
Зимой 2018-2019 гг в моду войдут новые пуховики. Но останется и классика мини, макси, миди, платья, оверсайз.
С приходом зимы модницам не стоит забывать от трендах, которые становятся актуальными после смены сезона. Осеннюю «территорию» занимает морозная свежесть, и хочется надеть уютную верхнюю одежду — теплую, непромокаемую, стильную, сообщает https://milanova.com.ua/shop/Puhoviki/index.html. Этим критериям полностью соответствует женский пуховик, который не может выйти из моды. Но каждый годы особенности и тренды меняются. Актуальными становятся одни модели, а другие — уже пропадают с подиумов и из магазинов.
Теплые и легкие — лучше всего в этом сезоне 2018 — 2019 покупать пальто и куртки на гусином пуху. Они соответствуют этому описанию. Вторая тенденция — внушительный объем, которого точно не стоит опасаться. Подчеркнуть хрупкость фигуры можно с помощью классического или оригинального пояса.
Расклешенные и приталенные модели постепенно входят в моду, но до лидеров фасона «оверсайз» им еще далеко. Что касается длины, то здесь приоритеты отсутствуют. В тренде пуховики в пол и ультракороткие модели, актуальны и классические изделия чуть ниже поясницы. Так что выбрать интересный вариант верхней зимней одежды в соответствии со своими параметрами точно не составит труда. Немалый акцент дизайнеры делают на капюшон. В некоторых пуховиках эта деталь выполняет декоративную функцию, а в других — выступает в качестве полноценного головного убора. Подбирая женский зимний пуховик, следует учитывать модные цветовые оттенки. Грядущей зимой 2018 — 2019 актуальны следующие варианты:
Спортивные и мини, «платья» и модели с отделкой из натурального меха. В наступающем году актуальными будут самые разные пуховики с акцентом на подчеркивание женственности и хрупкости образа. Макси с асимметричными элементами и объемным воротником также неминуемо останутся в тренде из-за комфорта ношения и простоты составления своеобразных модных «луков». Модную индустрию нахально заполонили стильные металлизированные пуховики, которые выглядят оригинально, в меру гламурно, эффектно. Не менее популярными станут неоновые элементы зимнего гардероба — синие, фиолетовые, розовые, ярко-сиреневые. В 2018 — 2019 модно выделяться из толпы помогут колоритные пуховые пальто и куртки. Теплые, удобные, легкие и красивые изделия давно стал фаворитами у многих поклонниц последних модных трендов, и терять свое влияние они не намерены.
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• Популярные методы прочистить трубы в домашних условиях
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
— 12 ноября 2018 —
На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины.
— 8 ноября 2018 —
Структуру и численность Славянского исполкома изменить пока не получится. Такое заключение вынесла постоянная депутатская комиссия по законности и правопорядку, заседание которой проходило 6 ноября. По нескольким пунктам повестки дня дебаты были достаточно эмоциональными.
— 8 ноября 2018 —
В Славянске 10 ноября впервые пройдет Восточноукраинский литературно-художественный фестиваль «Кальміюс». Данное масштабное мероприятие два года подряд дислоцировалось в Краматорске. Но в этом году расширилось географию. Теперь фестиваль стартует в Константиновке 8 числа, 9 ноября перебазируется в Краматорск и 10-го завершится в Славянске.
— 8 ноября 2018 —
В славянском кинотеатре «Сапфир» 5 ноября состоялся необычный сеанс. Фильм «DZIDZIO Первый раз» смогли посмотреть люди с проблемами зрения.
Приветствую, гость! Вход
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
• Нужно ли в Славянске возрождать «Зеленстрой»
• Славянск встретит фестиваль «Кальміюс»
• В Славянске фильм «DZIDZIO Первый раз» адаптировали для людей с проблемами зрения
• Популярные методы прочистить трубы в домашних условиях
• На базе патрульной полиции открылась детская интерактивная площадка
• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
• Какая мебель обязательно должна быть в детской комнате
• С семьей повезло, со школой - не очень: как славянскому школьнику живется в США
7 ноября 2018
• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
• Открытый городской чемпионат по самбо среди детей
• «Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»
• Кубок Украины по жиму штанги лежа
• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019»
Зимой 2018-2019 гг в моду войдут новые пуховики. Но останется и классика мини, макси, миди, платья, оверсайз.