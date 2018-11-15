Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты

|15 ноября 2018
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Покупка квартиры для 19-летней сироты, к тому же, являющейся молодой одинокой мамой, вызвала в Славянске довольно ощутимый резонанс.
Сначала вопрос обсудили на профильной депутатской комиссии, где его не утвердили. 13 ноября на эту тему состоялась пресс-конференция. Как рассказала на ней начальник службы по делам детей Елена Соколова, средства в размере 390 тысяч гривен выделило государство согласно постановлению Кабмина «О приобретении жилья для детей-сирот». Программа рассчитана на определенную возрастную категорию - от 16 до 23 лет. В ее рамки в Славянске попадает лишь один человек.
По словам чиновницы, поиск квартиры занял не один месяц, поскольку жилье должно было соответствовать нескольким критериям. К ним относились наличие мебели, быттехники, жилой площади не менее 18 м кв на человека, отсутствие долгов по коммунальным услугам и других отягчающих факторов. Кроме того, хозяев должен был устроить безналичный расчет.
- Мы отсмотрели 6 квартир, и наконец нашли вариант, который одобрила и областная комиссия, - сообщила Елена Соколова.
Это был первый интересный момент, поскольку 6 ноября на депутатской комиссии Елена Соколова призналась, что квартиру чиновники не искали, ее нашла сама сирота.
Вызывает вопросы и цена жилья. Однокомнатная квартира в мкр-не Лесной с довольно скромным ремонтом за 14 тыс. долларов - это для Славянска дороговато. Даже при наличии бытовой техники и мебели. Которые, судя по представленным чиновниками фотографиям, тоже не тянут на приставку «евро».
Отметим, что, по словам чиновников, хозяева квартиры живут в Киеве и в родственных отношениях с кем либо из органов местной власти не состоят.
Позиция многих в этой истории сводится к тому, что, раз госбюджет все равно выделил деньги, «нужно помочь сироте, которая уже хлебнула горя в жизни». Тем более, что сейчас девушка с ребенком живет в Дружковском центре для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
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Комментарии к статье «Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты»
Покупка квартиры для 19-летней сироты, к тому же, являющейся молодой одинокой мамой, вызвала в Славянске довольно ощутимый резонанс.