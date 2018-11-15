Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска

|15 ноября 2018
|Просмотров: 24
|
В минувшую субботу, 10 ноября, в библиотеке им М. Петренко прошел заключительный тур ежегодного фестиваля искусств "Кальмиюс". Благодаря тому, что в этом году проект поддержала Донецкая облгосадминистрация, мероприятие удалось организовать в трех городах - Константиновке, Краматорске и Славянске.
Волонтетская инициатива
Фестиваль "Кальмиюс" можно отнести к разряду новых культурных традиций. Он родился 3 года назад из волонтерских мини-проектов, в рамках которых на юго-восток Украины приезжали современные писатели, актеры, музыканты и другие люди, нацеленные на развитие украинской культуры. Спустя время, возникла идея объединить такие поездки в локальный фестиваль, дебютировавший осенью 2016-го в Краматорске.
На третий год существования он расширил не только состав участников, но и географию. Славянску достался литературный финал.
Как рассказала соорганизатор "Кальмиюса", директор Львовской областной библиотеки для юношества им. Романа Иваничука Татьяна Пилипец, на фестивале старались наиболее более полно представить авторов Донетчины: местных жителей, давних выходцев и переселенцев последней волны. Приоритетом являлся качественный уровень творчества, хотя этот критерий отбора и не был категоричным.
Пришедшие на фестиваль славянцы получили возможность встретиться с Ирен Роздобудько, Сергеем Гридиным, Миколою Джмилем, Еленой Стяжкиной, Зоей Казанжи, Марией Цымбал и Александром Олийником. Говорили не только литературе.
Камерный формат
В отличии от Константиновки и Краматорска, где "Кальмиюс" задействовал сразу несколько локаций, в Славянске действие сосредоточилось в одном здании, но на двух этажах. На 2 этаже библиотеки работал детско-юношеский сектор. Здесь проходили встречи с авторами книг для читательской категории "13 +" и мастер-классы от издательства "АССА".
Старшие читатели группировались на 1 этаже, где можно было пообщаться с авторами полюбившихся книг, поделиться впечатлениями от прочитанного и обсудить волнующие современное общество темы. Местами это был задушевный диалог, местами - острая дискуссия.
В выигрыше остались все. Славянцы почувствовали себя частью общеукраинского культурного пространства. Организаторы проанализировали запросы аудитории. Писатели наполнились эмоциями, идеями и образами для новых произведений.
Для устойчивой традиции 3 года - не возраст. Поэтому фестиваль "Кальмиюс" еще только набирается опыта. Координаторы и участники проекта надеются, что в будущем он станет стабильной платформой для культурного обмена между разными регионами Украины.
15 ноября 2018
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
— 15 ноября 2018 —
Путешествие автостопом на инвалидной коляске - не выдумка, не подвиг, а обычная жизнь. Это на своем примере доказал общественный активист, видеоблогер, соучредитель общественной инициативы «Доступно UA» Дмитрий Щебетюк. О поездке, совершенной летом прошлого года, Дмитрий рассказал 7 ноября на встрече в «Теплице».
— 15 ноября 2018 —
Покупка квартиры для 19-летней сироты, к тому же, являющейся молодой одинокой мамой, вызвала в Славянске довольно ощутимый резонанс.
— 12 ноября 2018 —
Зимой 2018-2019 гг в моду войдут новые пуховики. Но останется и классика мини, макси, миди, платья, оверсайз.
— 12 ноября 2018 —
На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины.
Приветствую, гость! Вход
15 ноября 2018
• Садик «Ромашка» частично оградят забором
• Общежития для переселенцев могут стать квартирами для медиков
• Рекультивация славянского полигона ТБО стартует в январе
• Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику
• Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»
• Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска
• Что не так с покупкой квартиры для девушки-сироты
• Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют
• В Лимане украли - в Славянске продали
• В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель
14 ноября 2018
• Усик сокрушил Беллью в Манчестере
• «Сапфир» повторил прошлогодний успех
• Шесть наград славянских «вольников»
• Кубок Донецкой области по джиу-джитсу
• Кубок области по рукопашному бою
12 ноября 2018
• Обзор букмекерской конторы Олимп
• Модные женские пуховики: тренды на зиму 2018-2019
• Вернуть уважение человеку труда можно лишь через достойную зарплату
8 ноября 2018
• Центр админуслуг переместился в новое помещение
• Реконструкция «Шелковичного»: в Славянске собирают подписи под требованием прозрачности
• Часть Славянска по-прежнему остается без отопления
• «Донецкоблгаз» больше не хочет продавать ДК
• Старая школа №14: продать нельзя снести
• Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени
• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска»
В минувшую субботу, 10 ноября, в библиотеке им М. Петренко прошел заключительный тур ежегодного фестиваля искусств "Кальмиюс". Благодаря тому, что в этом году проект поддержала Донецкая облгосадминистрация, мероприятие удалось организовать в трех городах - Константиновке, Краматорске и Славянске.