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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска

Павел Коротенко
15 ноября 2018 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В рамках фестиваля Микола Джмиль презентовал публике новую поэму "Аттіла, або Благовіст любові".

В минувшую субботу, 10 ноября, в библиотеке им М. Петренко прошел заключительный тур ежегодного фестиваля искусств "Кальмиюс". Благодаря тому, что в этом году проект поддержала Донецкая облгосадминистрация, мероприятие удалось организовать в трех городах - Константиновке, Краматорске и Славянске.

Волонтетская инициатива

Фестиваль "Кальмиюс" можно отнести к разряду новых культурных традиций. Он родился 3 года назад из волонтерских мини-проектов, в рамках которых на юго-восток Украины приезжали современные писатели, актеры, музыканты и другие люди, нацеленные на развитие украинской культуры. Спустя время, возникла идея объединить такие поездки в локальный фестиваль, дебютировавший осенью 2016-го в Краматорске. 

На третий год существования он расширил не только состав участников, но и географию. Славянску достался литературный финал.

Как рассказала соорганизатор "Кальмиюса", директор Львовской областной библиотеки для юношества им. Романа Иваничука Татьяна Пилипец, на фестивале старались наиболее более полно представить авторов Донетчины: местных жителей, давних выходцев и переселенцев последней волны. Приоритетом являлся качественный уровень творчества, хотя этот критерий отбора и не был категоричным. 

Пришедшие на фестиваль славянцы получили возможность встретиться с Ирен Роздобудько, Сергеем Гридиным, Миколою Джмилем, Еленой Стяжкиной, Зоей Казанжи, Марией Цымбал и Александром Олийником. Говорили не только литературе.

Камерный формат

В отличии от Константиновки и Краматорска, где "Кальмиюс" задействовал сразу несколько локаций, в Славянске действие сосредоточилось в одном здании, но на двух этажах. На 2 этаже библиотеки работал детско-юношеский сектор. Здесь проходили встречи с авторами книг для читательской категории "13 +" и мастер-классы от издательства "АССА". 

Старшие читатели группировались на 1 этаже, где можно было пообщаться с авторами полюбившихся книг, поделиться впечатлениями от прочитанного и обсудить волнующие современное общество темы. Местами это был задушевный диалог, местами - острая дискуссия. 

В выигрыше остались все. Славянцы почувствовали себя частью общеукраинского культурного пространства. Организаторы проанализировали запросы аудитории. Писатели наполнились эмоциями, идеями и образами для новых произведений. 

Для устойчивой традиции 3 года - не возраст. Поэтому фестиваль "Кальмиюс" еще только набирается опыта. Координаторы и участники проекта надеются, что в будущем он станет стабильной платформой для культурного обмена между разными регионами Украины.

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Комментарии к статье «Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска»

В минувшую субботу, 10 ноября, в библиотеке им М. Петренко прошел заключительный тур ежегодного фестиваля искусств "Кальмиюс". Благодаря тому, что в этом году проект поддержала Донецкая облгосадминистрация, мероприятие удалось организовать в трех городах - Константиновке, Краматорске и Славянске.

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