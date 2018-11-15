Фестиваль «Кальмиюс» добрался до Славянска

В минувшую субботу, 10 ноября, в библиотеке им М. Петренко прошел заключительный тур ежегодного фестиваля искусств "Кальмиюс". Благодаря тому, что в этом году проект поддержала Донецкая облгосадминистрация, мероприятие удалось организовать в трех городах - Константиновке, Краматорске и Славянске.

Волонтетская инициатива

Фестиваль "Кальмиюс" можно отнести к разряду новых культурных традиций. Он родился 3 года назад из волонтерских мини-проектов, в рамках которых на юго-восток Украины приезжали современные писатели, актеры, музыканты и другие люди, нацеленные на развитие украинской культуры. Спустя время, возникла идея объединить такие поездки в локальный фестиваль, дебютировавший осенью 2016-го в Краматорске.

На третий год существования он расширил не только состав участников, но и географию. Славянску достался литературный финал.

Как рассказала соорганизатор "Кальмиюса", директор Львовской областной библиотеки для юношества им. Романа Иваничука Татьяна Пилипец, на фестивале старались наиболее более полно представить авторов Донетчины: местных жителей, давних выходцев и переселенцев последней волны. Приоритетом являлся качественный уровень творчества, хотя этот критерий отбора и не был категоричным.

Пришедшие на фестиваль славянцы получили возможность встретиться с Ирен Роздобудько, Сергеем Гридиным, Миколою Джмилем, Еленой Стяжкиной, Зоей Казанжи, Марией Цымбал и Александром Олийником. Говорили не только литературе.

Камерный формат

В отличии от Константиновки и Краматорска, где "Кальмиюс" задействовал сразу несколько локаций, в Славянске действие сосредоточилось в одном здании, но на двух этажах. На 2 этаже библиотеки работал детско-юношеский сектор. Здесь проходили встречи с авторами книг для читательской категории "13 +" и мастер-классы от издательства "АССА".

Старшие читатели группировались на 1 этаже, где можно было пообщаться с авторами полюбившихся книг, поделиться впечатлениями от прочитанного и обсудить волнующие современное общество темы. Местами это был задушевный диалог, местами - острая дискуссия.

В выигрыше остались все. Славянцы почувствовали себя частью общеукраинского культурного пространства. Организаторы проанализировали запросы аудитории. Писатели наполнились эмоциями, идеями и образами для новых произведений.

Для устойчивой традиции 3 года - не возраст. Поэтому фестиваль "Кальмиюс" еще только набирается опыта. Координаторы и участники проекта надеются, что в будущем он станет стабильной платформой для культурного обмена между разными регионами Украины.