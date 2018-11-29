Семейных врачей может на всех не хватить

На конец ноября в Славянске декларацию с семейными врачами подписали 74 тыс. 194 человека из 116120 потенциальных пациентов. Это составляет 63,9%. Такие данные озвучила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.

По ее словам, на фоне соседних городов Славянск в плане декларирования выглядит «очень неплохо». Однако процесс необходимо ускорять.

- Мы провели совещание с заведующими амбулаторий и руководителями комитетов микрорайонов. Будет составлен график подворового обхода граждан. Ведь не все жители в силу возраста могут сами дойти до врача. В таком случае врач придет к ним на дом, и человек сможет подписать декларацию.

Еще одной неохваченной аудиторий остается молодежь от 20 до 25 лет. Молодые люди редко обращаются к докторам. И заключение декларации не стоит у них в приоритете. Начальник горздрава призналась, что медики готовы работать с молодежью «на любых условиях».

Для тех, кто так и не дошел до поликлиники, появится еще одна возможность заключить договор на обслуживание с семейным врачом. С 27 ноября в ЦПАУ появилась услуга по заключению медицинской декларации. Любой желающий может подойти и без проблем оформить договор с выбранным специалистом.

Елена Джим советует не откладывать подписание договора «на потом». И не только потому, что в Славянске уже 8 врачей из 62 набрали полный комплект пациентов. Напомним, что семейный врач имеет право обслуживать 1,8 тыс. человек, участковый - 2 тысячи, педиатр - 900 детей.

Дело в том, что свободными остаются 28,5 тыс. мест. А людей, не заключивший договор - 41 тыс. 926. Кто будет обслуживать остальных, пока неясно. Врачей не хватает. Но при этом набирать «сверхлимитных» пациентов департамент и Минздрав не разрешают.

Начальник отдела здравоохранения признает, что в дальнейшем это может стать большой проблемой. Ведь в Славянске не вписываются в «лимиты» 13426 жителей. Но если вы подпишите декларацию с врачом вовремя, то не окажетесь в их числе.