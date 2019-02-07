Новоселье по-славянски: праздник со скандалом

|31 января 2019
|Просмотров: 627
|
На заседании исполкома 25 января городские власти вручили ордер на квартиру Маргарите Тодорович. Девушка-сирота, успевшая и сама стать матерью, теперь будет иметь собственное отдельное жилье.
Однокомнатная квартира расположена в девятиэтажке на ул. Маршала Василевского. По словам молодой хозяйки, жилье оборудовано всем необходимым - от мебели до бытовой техники.
Квартиру город купил за 338 тыс. грн по программе «50х50». Половину средств выделила местная казна, остальное - государственный бюджет.
Новоселье Маргарита планирует сыграть в феврале. Пока с двухлетней дочерью она живет на съемной квартире.
Ордер еще одну «однушку», купленную на той же улице полностью за средства госбюджета, вручат 19-летней хозяйке в ближайшее время. По словам местных властей, девушка не успела собрать необходимые документы. Это та самая квартира, цен на которую удалось снизить благодаря вмешательству общественности.
Тема новоселья за государственный счет в конце января для Славянска стала по-настоящему актуальной.
В воинской части 3035 ключи от служебных квартир - 4 однокомнатных и 4 двухкомнатных - получили 8 семей. Все квартиры расположены на 8 этаже ведомственного общежития на ул. Добровольского. В них сделан качественный ремонт, имеется индивидуальное отопление. В планах руководства части - в 2019 году обеспечить квартирами еще как минимум 20 семей военнослужащих.
Двухэтажный дом на ул. Профессиональной многодетной семье Романенко купили в 2018 году. Газета «ТВ плюс» писала, что покупка обошлась в 1,9 млн грн. Наталья и Дмитрий Романенко - переселенцы из Горловки. В Славянск они приехали в 2014-м, после того, как глава семьи получил серьезное ранение.
Сейчас супруги воспитывают 8 детей, 5 из которых приемные.
В январе, посмотреть, как многодетные родители обживают новое пространство, приехал губернатор Донетчины Александр Куць. На своей страничке в «Фейсбуке» он еще раз подтвердил, что жилье площадью 245,8 кв м за деньги госбюджета купили за 2 млн грн. К тексту прилагались фото. Они-то и послужили причиной скандала.
По фотографиям блогеры смогли выяснить, что на сайте этот дом выставлялся на продажу за 1,456 млн грн. Куда делись еще 500 тыс? Это выясняла вся страна.
Александр Куць поблагодарил журналистов, которые обратились в ДонОГА за разъяснениями и предположил, что остальные «просто охотились за сенсациями». По его словам, согласно постановлению Кабмина в случаях таких покупок решение принимается коллегиально. В комиссию, которую возглавляет замгубернатора Игорь Стокоз, входят 13 человек. Отличия в сумме чиновник объяснил прохождением экспертиз, экспертных оценок, налогов, нотариальных услуг и мебели с быттехникой, которые оставили в доме прежние хозяева. Также, в подтверждение полностью выплаченной суммы он приложил фото платежных поручений.
Отметим, что сами новоселы не участвуют в разбирательствах. Журналистам телеканала «1+1» они объясняли, что радуются большому дому и планируют покупку дополнительной мебели, поскольку спальных мест для всех все-таки не хватает.
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
— 7 февраля 2019 —
За 2018 год в Славянске родилось 879 новых жителей. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 5 февраля. При этом смертность почти в три раза превышает рождаемость. Число умерших в минувшем году составило 2491.
— 7 февраля 2019 —
С 1 февраля в Святогорске прекратило работать 3-е терапевтическое отделение Славянской городской больницы № 1. Чтобы услышать ответы на свои вопросы, местные жители пришли 31 января на плановую сессию Святогорского горсовета.
— 7 февраля 2019 —
Слаженная и бесперебойная работа в современном офисе зависит не только от профессионализма сотрудников и технологичности оборудования, но и от на первый взгляд незначительных деталей – канцтоваров, ежедневников, средств для проведения презентаций.
— 7 февраля 2019 —
О ситуации, сложившейся в общежитии, расположенном по адресу ул. Батюка, 8А, газета «ТВ плюс» писала неоднократно. Ведь проблема, с которой столкнулись жители, не решается уже несколько лет. В очередной раз добиться правды люди попытались 6 февраля на заседании исполкома.
Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новоселье по-славянски: праздник со скандалом»
На заседании исполкома 25 января городские власти вручили ордер на квартиру Маргарите Тодорович. Девушка-сирота, успевшая и сама стать матерью, теперь будет иметь собственное отдельное жилье.