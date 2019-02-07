Новоселье по-славянски: праздник со скандалом

На заседании исполкома 25 января городские власти вручили ордер на квартиру Маргарите Тодорович. Девушка-сирота, успевшая и сама стать матерью, теперь будет иметь собственное отдельное жилье.

Квартиры для сирот

Однокомнатная квартира расположена в девятиэтажке на ул. Маршала Василевского. По словам молодой хозяйки, жилье оборудовано всем необходимым - от мебели до бытовой техники.

Квартиру город купил за 338 тыс. грн по программе «50х50». Половину средств выделила местная казна, остальное - государственный бюджет.

Новоселье Маргарита планирует сыграть в феврале. Пока с двухлетней дочерью она живет на съемной квартире.

Ордер еще одну «однушку», купленную на той же улице полностью за средства госбюджета, вручат 19-летней хозяйке в ближайшее время. По словам местных властей, девушка не успела собрать необходимые документы. Это та самая квартира, цен на которую удалось снизить благодаря вмешательству общественности.

Жилье для военных

Тема новоселья за государственный счет в конце января для Славянска стала по-настоящему актуальной.

В воинской части 3035 ключи от служебных квартир - 4 однокомнатных и 4 двухкомнатных - получили 8 семей. Все квартиры расположены на 8 этаже ведомственного общежития на ул. Добровольского. В них сделан качественный ремонт, имеется индивидуальное отопление. В планах руководства части - в 2019 году обеспечить квартирами еще как минимум 20 семей военнослужащих.

Дом для многодетной семьи

Двухэтажный дом на ул. Профессиональной многодетной семье Романенко купили в 2018 году. Газета «ТВ плюс» писала, что покупка обошлась в 1,9 млн грн. Наталья и Дмитрий Романенко - переселенцы из Горловки. В Славянск они приехали в 2014-м, после того, как глава семьи получил серьезное ранение.

Сейчас супруги воспитывают 8 детей, 5 из которых приемные.

В январе, посмотреть, как многодетные родители обживают новое пространство, приехал губернатор Донетчины Александр Куць. На своей страничке в «Фейсбуке» он еще раз подтвердил, что жилье площадью 245,8 кв м за деньги госбюджета купили за 2 млн грн. К тексту прилагались фото. Они-то и послужили причиной скандала.

По фотографиям блогеры смогли выяснить, что на сайте этот дом выставлялся на продажу за 1,456 млн грн. Куда делись еще 500 тыс? Это выясняла вся страна.

Александр Куць поблагодарил журналистов, которые обратились в ДонОГА за разъяснениями и предположил, что остальные «просто охотились за сенсациями». По его словам, согласно постановлению Кабмина в случаях таких покупок решение принимается коллегиально. В комиссию, которую возглавляет замгубернатора Игорь Стокоз, входят 13 человек. Отличия в сумме чиновник объяснил прохождением экспертиз, экспертных оценок, налогов, нотариальных услуг и мебели с быттехникой, которые оставили в доме прежние хозяева. Также, в подтверждение полностью выплаченной суммы он приложил фото платежных поручений.

Отметим, что сами новоселы не участвуют в разбирательствах. Журналистам телеканала «1+1» они объясняли, что радуются большому дому и планируют покупку дополнительной мебели, поскольку спальных мест для всех все-таки не хватает.