Гарант успеха Украины

Съезд политической партии «Основа» официально выдвинул своего лидера Сергея Таруту кандидатом на пост Президента Украины. Это решение съезд, который состоялся 18 января 2019 года в столице Украины, принял единогласно.

Делегаты съезда уверены, что Сергей Тарута, обладая безупречной деловой репутацией, опытом управленца и антикризисного менеджера, станет гарантом успеха Украины. У него есть надежная команда людей дела, а также четкая стратегия достижения мира и развития экономики.

«Могу заверить – в Президенты иду не только я, идем – Мы: амбициозная команда профессионалов, команда победителей, которых в партии «Основа» объединили идеи создания успешной и процветающей Украины. Это команда с управленческим опытом, команда с безупречной деловой репутацией, команда – с серьезной экономической программой. Перед нами стоят сложные задачи. Их не под силу решить одному человеку, но их под силу решить великому, сильному, трудолюбивому народу Украины», – заявил Сергей Тарута.

25 января Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы для официальной регистрации его кандидатом на пост Президента Украины.

Главные цели кандидата от «Основы» отражены в названии его Программы: «Национальная идея для Украины: мир, достаток, уважение».

«Основа богатства Украины - люди. Поэтому главная задача - направить ресурсы страны на обеспечение безопасности граждан Украины от внешних и внутренних угроз, обеспечения их здоровья, благополучия, удовлетворения образовательных и культурных запросов.. …Как будущий глава государства, гарантирую: мир – всей Украине, достаток – каждой украинской семье, уважение – каждому гражданину Украины», – отмечается в Программе Сергея Таруты. И детально излагается комплекс мер и ресурсов, которые обеспечат выполнение заявленных кандидатом в Президенты гарантий.

Приоритетами Сергея Таруты во внешней политике, согласно его Программе, являются восстановление территориальной целостности, обеспечение безопасности и защита прав граждан, продвижение интересов украинского бизнеса за рубежом, а также восстановление дружеских отношений со всеми странами-соседями.

Кандидат в Президенты Украины от партии «Основа» готов применить свой опыт к управлению страной и берет на себя ответственность за экономическое развитие Украины. Реализация экономической программы Сергея Таруты позволит за счет ускоренного экономического роста вывести Украину из кризиса и реально повысить благосостояние всех граждан страны.

В своей Программе Сергей Тарута гарантирует надежную поддержку и уважение в Украине людям труда, украинским семьям, молодежи, учащимся, воинам, пенсионерам – всем гражданам родной страны.

Сергей Тарута – уроженец поселка Виноградное Донецкой области, 1955 года рождения, окончил Ждановский металлургический институт и Донецкую государственную академию управления. Трудовой путь начинал слесарем мартеновского цеха меткомбината «Азовсталь». И затем на протяжении многих лет его трудовая деятельность была связана с металлургией. В конце 90-х годов стал исполнительным директором, впоследствии – главой совета директоров корпорации ИСД, которая под его руководством стала за 10 лет крупнейшей в Украине транснациональной компанией. В 2014 году Сергей Тарута возглавлял Донецкую облгосадминистрацию, ранее, как отмечается в автобиографии – он был депутатом Донецкого областного совета и членом Совета предпринимателей при Кабмине.

Решение об официальном выдвижении Сергея Таруты на президентские выборы от своей политической силы партия «Основа» принимала на основе внутрипартийных праймериз, проводившихся в сентябре 2018 года. Тогда 96% участников праймериз высказались за участие партии в очередных выборах Президента Украины и 87% партийцев – за выдвижение лидера «Основы» Сергея Таруты кандидатом от партии на эти выборы.