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Фотофакт

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Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

Павел Коротенко
7 февраля 2019 Просмотров: 296 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

О ситуации, сложившейся в общежитии, расположенном по адресу ул. Батюка, 8А, газета «ТВ плюс» писала неоднократно. Ведь проблема, с которой столкнулись жители, не решается уже несколько лет. В очередной раз добиться правды люди попытались 6 февраля на заседании исполкома.

Ранее общежитие принадлежало предприятию «Специзоляторстрой». После его ликвидации здание продали частным лицам. На сегодняшний день число собственников отдельных частей здания насчитывает 13 человек. Причем один из них владеет более чем половиной помещений. Именно на него жалуются жители общежития, не успевшие приватизировать свою жилплощадь. По их словам, собственник всячески пытается «выжить» их из занимаемых комнат, для чего отключает электроэнергию. При этом прямых договоров с энергоснабжающей организацией у жителей нет. И все расчеты идут через владельца. Кроме того, они платят собственнику  за содержание здания и придомовой территории, хотя, по словам людей, никаких ремонтов и других работ в доме не производится. Также жильцы указывают, что тариф за обслуживание жилья у них составляет 10 грн за кв. м, тогда как, в среднем, по городу он равен 4 грн.

Юридически ситуация изменилась в 2017 году, когда на законодательном уровне был утвержден механизм передачи ведомственных общежитий в государственную, и, далее, в коммунальную собственность местных громад. Воспользовавшись этим, жильцы обратились в исполнительный комитет. Люди просили, чтобы местная власть подала иск в суд и вернула здание в коммунальную собственность города. Иск действительно был составлен и отправлен на рассмотрение судебной инстанции. Для жителей общежития он выгоден тем, что позитивное решение даст им возможность бесплатно приватизировать занимаемую жилплощадь.

Такой поворот событий, по информации людей, привел к тому, что собственник еще больше «закрутил гайки». Выходящим за рамки понимания люди называют случай, когда в комнату временно отсутствующих жильцов были поселены новые квартиранты. Поданное в полицию заявление о незаконном проникновении в жилое помещение результатов не принесло.

На заседание исполкома 6 февраля славянцы пришли с новым предложением – назначить им управляющую кампанию, которая будет официально оказывать комплекс коммунальных услуг. При этом люди ссылаются на норму о том, что в случае отсутствия протокола об общем собрании жильцов, на котором они должны сами выбрать управителя, такую компанию должен назначить исполком. 

Как рассказал правозащитник Андрей Федорченко, представляющий интересы жителей общежития, переговоры с заместителем городского головы Андреем Секлецовым завершились тем, что чиновник дал поручение УЖКХ рассмотреть такую возможность.

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Комментарии к статье «Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя»

О ситуации, сложившейся в общежитии, расположенном по адресу ул. Батюка, 8А, газета «ТВ плюс» писала неоднократно. Ведь проблема, с которой столкнулись жители, не решается уже несколько лет. В очередной раз добиться правды люди попытались 6 февраля на заседании исполкома.

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