Началась регистрация на ВНО

В Украине 5 февраля стартовала регистрация на основную сессию ВНО. Она продлится до 25 марта. Ожидается, что внешнее независимое тестирование в нынешнем году пройдут около 332 тысяч человек. Среди них - и 526 выпускников славянских школ. ВНО будет проходить по 11 предметам. Но абитуриенты смогут сдать тестирование не более чем по четырем дисциплинам. Основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 13 июня, дополнительная - с 26 июня до 12 июля.

Родители: репетитор нужен, если есть цель и высокая планка

Однозначного мнения относительно того, стоит ли прибегать к помощи репетитора для подготовки к ВНО, не существует. Большинство опрошенных родителей, которые уже «поступили» детей в вуз, сходятся в одном: для начала нужно четко определиться с желаниями.

- Выбор будущей профессии - один из самых главных в жизни. Но очень часто одиннадцатиклассник еще сам не знает, чего хочет. Значит, родители должны ненавязчиво помочь ему выбрать направление, - рассказывает Александра Алиева, ее сын заканчивает 3-й курс Харьковской академии радиоэлектроники.

По мнению женщины, главное, что нужно знать на начало последнего учебного года, - куда именно будет поступать ребенок и насколько его притязания соответствуют знаниям. Исходя из этого решается вопрос о репетиторе.

По мнению Виктории Никодименко, чей сын учится на втором курсе «Киевского политеха», если четкой цели нет, и ребенок планирует «поступить куда-нибудь», возможно, репетитор ему не понадобится. Проходной балл он, скорее всего, наберет и так. В конце концов, можно пойти на подготовительные курсы. Если же впереди - престижный вуз с большим конкурсом, да еще и желание попасть на бюджет, лучше не пускать дело на самотек.

- У меня двое взрослых детей, - рассказывает женщина. - Однако ни по ним, ни по их товарищам я не увидела готовности к самоотверженным самостоятельным занятиям в период подготовки к поступлению. Возможно, где-то есть такие сознательные подростки, но мне с ними встречаться не приходилось. Поэтому вопрос, нужен ли репетитор, у нас в семье решался положительно.

Что касается пробного тестирования, когда заканчивал школу старший сын Виктории, таковые еще не проводились. Младший, сегодняшний второкурсник, на «пробники» ходил. Принципиальной разницы родители не увидели. Гораздо важнее, считает женщина, не запускать остальные предметы, поскольку в период подготовки основной упор делается на те дисциплины, по которым придется сдавать ВНО. На все другое времени банально не хватает. Но средний балл аттестата может сыграть при поступлении решающую роль.

Мамы студентов делают акцент на том, что часто родители не знают уровень реальной подготовки сына или дочери. Бывает, что брать репетитора за 9 месяцев до поступления - уже поздно. Но взрослые об этом даже не догадываются.

С этой проблемой столкнулись Инна и Дмитрий (фамилию называть не захотели), когда их дочь не смогла набрать проходной балл в тестах по украинскому языку и литературе.

- В 2017-м году дочь собиралась поступать в медицинский вуз, мы обращали внимание на биологию и химию. Репетитора по украинскому не брали, думали, что все будет в порядке. По крайней мере, из школы она приносила 8-9 баллов по этому предмету, и учителя уверяли, что она «умная и талантливая девочка - запросто напишет тест», - рассказывает Инна.

Когда этого не случилось, родители были в шоке. Сначала списывали все на волнение. Но потом, успокоившись, наняли преподавателя и с удивлением узнали, что пробелы в знаниях у их ребенка начинаются чуть ли не с 5-го класса.

- Надо понимать, мы сами спровоцировали данную ситуацию. Имея материальные возможности, всегда старались поощрять учителей. Вот они и говорили то, что родители якобы хотели слышать, - анализирует Инна.

По мнению матери, если бы девочка в 11 классе сдала «пробники», глубина ее знаний открылась родителям гораздо раньше. Возможно, они смогли бы как-то исправить положение вещей.

Сегодня дочь Инны и Дмитрия - студентка харьковского вуза. Родители считают, что «потерянный» год пошел на пользу всей семье. Тем не менее, Инна предлагает мамам и папам сегодняшних одиннадцатиклассников учиться на их ошибке.

Учителя: не ждите чуда от репетитора

«Весь год семья работает на репетиторов», - такую фразу от родителей выпускников можно услышать часто. Как правило, репетитора берут по тем предметам, которые предстоит сдавать на ВНО. При этом, выложив приличную сумму, родители уверены, что они «закрыли вопрос».

В свою очередь, квалифицированные педагоги очень настороженно относятся к клиентам, которые, заплатив, начинают ждать чуда - 200 баллов.

- Я никогда не возьмусь заниматься с ребенком, имеющим нулевую подготовку, который пришел ко мне в сентябре 11 класса и намеревается за год «подтянуть материал для тестов». Результата в таком случае не получится. И я даром потрачу время, и родители останутся недовольны, - объясняет свою позиции преподаватель английского языка Яна Лукьяненко.

По ее словам, об успешном прохождении тестирования нужно задуматься в классе 7-8, в самом крайнем случае - в 9.

Преподаватель украинского языка и литературы Анжела Ухова, имеющая многолетний опыт подготовки выпускников, уверена, что успешное усвоение материала возможно лишь в том случае, если подросток четко представляет, куда и зачем он будет поступать.

- Я достаточно часто сталкиваюсь с мотивацией типа «посмотрю, сколько баллов наберу, потом и решу, куда поступать». Это абсолютно неправильный подход. Он не заставит ребенка скрупулезно сидеть и учить, практически зубрить материал, - говорит педагог.

Своих учеников Анжела Ухова делит на две категории: те, кто нацелен на бюджетные места престижных вузов, и те, кому нужно набрать минимальный проходной бал. «Середнячки» к репетитору не ходят, чаще всего они занимаются на групповых курсах.

- По моему мнению, репетитор нужен, прежде всего, потому что самостоятельно подросток не будет напрягаться - сидеть, учить, планировать свой день и нагрузку. Кроме того, преподаватель даст практические советы, поможет с написанием эссе. Почему-то даже в среде моих коллег иногда принято его игнорировать. Знаю педагогов, которые советуют не тратить времени на сочинение. Я всегда настаиваю на обратном, особенно со слабыми учениками. Хорошо написанное эссе - практически гарантирует проходной бал, и не требует базовых знаний, - приоткрывает тайны преподаватель.

Репетиторы советуют с большой осторожностью относиться к обещаниям, которые «гарантируют» результат.

- Это полная ерунда: какие могут быть гарантии, если репетитор не может сдать тесты вместо абитуриента, - говорит Анжела Ухова. - Даже если вложить в ребенка знания, не факт, что он сможет ими воспользоваться.

Репетиторы просят не забывать о том, что на общий балл может повлиять неправильное оформление бланка ответов, волнение, стресс. И все же при системном подходе к занятиям, которыми руководит профессионал, шансы на позитивный результат гораздо выше.