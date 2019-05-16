«МегаФест» в Славянске: новые возможности для молодежи востока Украины

|2 мая 2019
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В "Монополии Крона" 25 апреля состоялся фестиваль, ставший ярким завершающим аккордом проекта "Молодая энергия громад". Победители конкурса малых грантов съехались в Славянск из 40 населенных пунктов Донбасса.
Местом проведения заключительного фестиваля Славянск стал не случайно. Ведь идея проекта "Молодая энергия громад" родилась именно здесь - в культурном центре "Зазеркалье". Вылилось это в конкурс малых грантов, который проводился в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, при финансовой поддержке Евросоюза. Для участия в конкурсе приглашались подростки возрастом от 14 до 19 лет. Соискателям предлагалось составить мини-проект, направленный на решение актуальных для восточноукраинского общества задач: от пропаганды инновационных путей самовыражения молодежи до поддержки гендерного равенства. Допускался любой формат мини-проекта, лишь бы он решал поставленную задачу и не превышал смету в 50 тыс. грн.
Конкурс проходил во второй половине 2018 года, в 2 этапа. На первый заявились 130 участников, на второй - 270. В обоих турах получилось по 28 победителей. Еще 4 гранта выиграли участники промежуточного этапа, проводившегося в рамках проекта "Ты репортер". В общей сложности получилось 60 проектов-победителей.
Это почти вдвое больше, чем городов-участников, ибо некоторые населенные пункты получили несколько грантов. К примеру, от Славянска в конкурсе победили 10 проектов. По словам организаторов, во избежание подозрений в предвзятости, работа была построена так, что конкурсная комиссия рассматривала заявки, не зная, откуда они поступили.
С двумя славянскими проектами-победителями "Молодой энергии громад" газета "ТВ плюс" уже знакомила читателей. Это скейт-парк, установленный перед бывшим кинотеатром "Восток", и воркаут-площадка в мкр-не Артема. Автор первого проекта - Павел Веденский и его единомышленники, второй разработали Мария Бабченко и Иван Панченко.
Кроме того, конкурсный отбор прошел проект Евгения Коробки "Староречье". Он подразумевает проведение экологической толоки на берегу старого русла реки Казенный Торец. Цикл подвижных игр и интеллектуальных программ для отдаленных районов города заявила в своем проекте "ArtCamp" Екатерина Кустова. Наш молодой земляк Егор Ткачев разработал проект по расчистке и восстановлению родника в мкр-не Черевковка, который с 2014 года был непригоден к использованию. Открытие источника состоялось 1 декабря.
Есть в перечне победителей и проекты, которые подавали инициативные группы. Так, ООШ №18 выиграла грант на реализацию проекта "SMART-перемена". На полученные средства было приобретено оборудование для обучающих игр. Школьники могут пользоваться ими в свободное от уроков время.
Альтернативную образовательную тематику избрала ООШ № 5, чей проект "Детский взрослый вопрос" предусматривает тренинги на тему секса. Один из проектов-победителей рассчитан на реализацию в двух городах - Славянске и Краматорске. Он называется "Знание на ощупь" и заключается в изготовлении при помощи 3D-принтера различных головоломок, способствующих более успешному развитию детей с инвалидностью. Автор проекта - коллектив Центра развития будущего "Дотик".
Завершают топ-10 местных победителей проекты "Каждой школе - медиатора" от общественной организации "Лига будущих полицейских". В нем речь идет о создании в школах групп согласия. "Волшебные праздники" (автор Виктория Дорофеева) предполагают создание развивающего кукольного театра для воспитанников социально-реабилитационных центров.
Поскольку практически каждый проект сопровождали взрослые партнеры-соорганизаторы, на фестиваль в Славянск приехали более полутора сотен человек из Донецкой и Луганской областей. Главным пунктом программы была презентация всех 60-ти проектов. Она проходила на центральной сцене "Монополии Крона".
Остальную территорию открытой площадки, а также прилегающие к ней помещения заняли всевозможные локации. Здесь молодежь могла поиграть в настольные и подвижные игры, поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции или просто пообщаться со сверстниками в непринужденной обстановке.
К съехавшимся гостям присоединились в большом количестве и местные подростки. Так что весь день, с 10:00 до 18:00, место проведения фестиваля напоминало большой улей, где каждый мог найти себе занятие по интересам.
В ходе "МегаФеста" проводилось внутреннее интернет-голосование за самую активную и креативную команду. Наибольшее число "лайков" собрали краматорчане. Кроме того, по итогам фестиваля были отобраны несколько наиболее удачных мини-проектов, которые, в качестве бонуса, получат дополнительное финансирование. Сколько новых знакомств и новых инициатив породил этот долгий фестивальный день, сказать не сможет никто. Надеемся, что какая-то часть возникших здесь задумок уже в скором времени воплотится в жизнь.
Напоследок отметим, что с 23 апреля стартовал третий, "экологический" этап конкурса малых грантов "Молодая энергия громад". На момент верстки номера для участия в нем поступило уже более 70 заявок.
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• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
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• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
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• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
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• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
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В "Монополии Крона" 25 апреля состоялся фестиваль, ставший ярким завершающим аккордом проекта "Молодая энергия громад". Победители конкурса малых грантов съехались в Славянск из 40 населенных пунктов Донбасса.