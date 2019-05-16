Кто будет учиться в славянских колледжах и профлицеях

Число студентов колледжей и профтехлицеев, расположенных в Славянске, становится меньше с каждым годом. Нужны ли они городу в таком количестве - это вопрос планируется вынести на общегородское обсуждение. Такие планы озвучил славянский мэр Вадим Лях.

Техникумы

Так, в 2008 году число курсантов СКНАУ насчитывало 1425 человек. В 2019-м здесь обучаются 474 студента. В процентном отношении уменьшение составило 67%. Железнодорожный колледж в 2008 году принял на обучение 1056 человек. В 2018-м - 500. Разница за 10 лет - 47%. Энерго-строительный техникум демонстрирует такие цифры: 486 студент десять лет назад, 303 - сейчас (62%).

Намного лучше обстоят дела в химико-механическом и аграрном техникумах. Первый «потерял» за 10 лет всего нескольких студентов. 396 человек в нем учились в 2008 году, 358 - сейчас. Славянский техникум Луганского национального университета, который в городе по-простому называют «аграрным», в 2008 году принял на обучение 466 студентов. Сегодня там получают знания 414 человек. Уменьшение составило 10% и 11% соответственно.

В целом в Славянске количество студентов колледжей и техникумов сократилось на 52,7%.

Профлицеи

Гораздо печальнее выглядит ситуация с профессиональными лицеями. В машиностроительном лицее в 2008 году обучался 331 человек. В конце нынешнего учебного года - 55. Сокращение за 10 лет - 83,4%. Аграрный лицей демонстрирует другую тенденцию: 272 учащихся в 2008-м, 213 - сейчас. «Потери» оказались довольно незначительными - 21,7%.

Интересно складывается история железнодорожного и художественного лицеев. В 2008 году это были два разных учебных заведения. В первом обучалось 294 человека, во втором - 460. В 2017 году лицеи объединились. Теперь у них на двоих 405 студентов. Уменьшение составило 46,3%.

В целом по Славянску число учащихся лицеев стало меньше на 50,4%.

Пока никаких выводов из этой информации местные власти не делают. Но тенденция к некоторому уменьшению подрастающего поколения в городе четко прослеживается, в том числе, и по школам. По подсчетам специалистов, пик рождаемости в городе пришелся на 2005-2008 годы. Сейчас идет спад.

Насколько рентабельно содержать лицей со штатом педагогов для 50 студентов. Это и должны будут решить горожане во время опроса. Как рассказал градоначальник, его проведут посредством новой программы, которая допускает к участию в голосовании лишь совершеннолетних жителей городской громады. Какие именно вопросы будут предложены к обсуждению, пока не разглашается.