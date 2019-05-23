Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации

О ситуации в кадровой сфере доложила начальник отдела управления персоналом и и организационной работы Славянской райгосадминистрации Татьяна Безкуцкая. Как следует из доклада, последний раз штатное расписание изменялось весной прошлого года, когда распоряжением главы РГА была введена новая должность - главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции. На сегодняшний день количество госслужащих в Славянском районе составляет, по штатному расписанию, 128 человек. Непосредственно в райгосадминистрации работают 19 человек.

Анализ кадрового состава показывает, что подавляющее большинство должностей (98) занимают женщины. 21% работников - молодежь, возрастом до 27 лет. 51% сотрудников работают на государственной службе более 10 лет. За отчетный период 5 человек уволились: 1 по соглашению сторон, 2 по собственному желанию, 2 в связи с переводом на другое место работы. На занятие вакантных должностей с мая 2018-го по май 2019-го было объявлено 20 конкурсов. На текущий момент имеется 15 вакансий.

Процесс подбора кадров прокомментировал председатель Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк. Он отметил, что основной проблемой при поиске новых работников является низкий квалификационный уровень претендентов. К примеру, на должность главного эколога конкурс проводился 4 раза - "проходные" баллы при этом не набрал ни один из кандидатов.

Коллегия поручила руководителям структурных подразделений Славянской РГА принять меры по повышению профессиональной квалификации сотрудников, обеспечить ежеквартальный мониторинг выполнения госслужащими своих должностных обязанностей, а также усилить контроль за исполнением законов Украины "О государственной службе" и "О предотвращении коррупции".