«Славянск» готовится к выполнению боевых задач

На вооружение военно-морских сил Украины поступили 2 патрульных катера типа "Island", переданные морякам в рамках двухстороннего сотрудничества между США и Украиной. Один из них получил название "Славянск".

После дооборудования суден новейшими системами и механизмами они проходят плановые маневровые и скоростные испытания. 30 мая катер "Славянск" (бортовой номер Р191) со смешанным американо-украинским экипажем совершил первый выход в море из порта Арундле, г. Балтимор штата Мэриленд. Ожидается, что 8 июня в Балтимор для проведения завершающего этапа испытаний приедут украинские моряки, которым предстоит совершить потом трансатлантический переход и доставить полученные судна в Украину.

Отметим, что славянские активисты намерены поддерживать контакт с экипажем катера. носящего имя города. В какой форме он будет выражаться, пока не решено.