|6 июня 2019
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На вооружение военно-морских сил Украины поступили 2 патрульных катера типа "Island", переданные морякам в рамках двухстороннего сотрудничества между США и Украиной. Один из них получил название "Славянск".
После дооборудования суден новейшими системами и механизмами они проходят плановые маневровые и скоростные испытания. 30 мая катер "Славянск" (бортовой номер Р191) со смешанным американо-украинским экипажем совершил первый выход в море из порта Арундле, г. Балтимор штата Мэриленд. Ожидается, что 8 июня в Балтимор для проведения завершающего этапа испытаний приедут украинские моряки, которым предстоит совершить потом трансатлантический переход и доставить полученные судна в Украину.
Отметим, что славянские активисты намерены поддерживать контакт с экипажем катера. носящего имя города. В какой форме он будет выражаться, пока не решено.
6 июня 2019
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• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
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• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
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• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
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6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
• С четвертой попытки: сборная Украины пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по футболу
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
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Комментарии к статье ««Славянск» готовится к выполнению боевых задач»
На вооружение военно-морских сил Украины поступили 2 патрульных катера типа "Island", переданные морякам в рамках двухстороннего сотрудничества между США и Украиной. Один из них получил название "Славянск".