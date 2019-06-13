В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний

|13 июня 2019
|Просмотров: 102
|
С 21 мая по 4 июня на базе учебных заведений Славянска состоялись несколько этапов внешнего тестирования. Знания потенциальных абитуриентов оценивались по четырем предметам: украинский и английский языки, математика и история Украины. Остальные дисциплины славянцы сдавали в других городах области.
По информации городского отдела образования, в проведении ВНО были задействованы 6 общеообразовательных школ Славянска - №№ 1, 8, 9, 10, 12 и 15. В разбивке по предметам количество зарегистрировавшихся и фактически пришедших на оценивание выпускников выглядит так: на математику зарегистрировались 357 человек, фактически было 346. На украинский язык и литературу пришли 518 из 532 заявившихся. На английский язык регистрировались 243 человека, по факту было 232. Оценивание знаний по истории Украины прошли 316 выпускников, всего на этот предмет регистрировались 327 человек.
Обращаем внимание, что приведенные данные отражают статистику по городскому отделу образования, с учетом экстернов, приехавших в город для прохождения ВНО с временно неподконтрольных территорий.
Именно эта категория тестируемых, как сообщили в гороо, составила большую часть «разрыва» между количеством заявок и фактическим присутствием.
Отметим, что в этом году была зафиксирована волна искусственного препятствования пересечению линии разграничения абитуриентами, которых боевики останавливали на контрольно-пропускных пунктах. Стоит сказать, что для экстернов из ОРДО предусмотрена возможность поступить в вузы и техникумы Донецкой области без прохождения ВНО, через систему образовательных центров. Специально для них в учебных заведениях области определены квоты. Для поступления в других областях Украины ребятам придется все же проходить тестирование. Дополнительная сессия для абитуриентов с оккупированных территорий, и тех, кто не смог пройти ВНО по другим причинам, состоится с 26 июня по 11 июля. Заявки на нее необходимо подать в регламентный комитет пятидневный срок после окончания основной сессии, которая завершилась 11 июня тестированием по географии.
Более широкую статистику редакции «ТВ плюс» предоставили в Донецком региональном центре оценивания качества образования. В нее включены общие данные по городу, с учетом количества тестируемых, которые приехали в Славянск из других населенных пунктов Славянского и Лиманского районов. Кроме того, в этих данных учтены показатели ВНО, проходившего на базе СКНАУ. В суммарном исчислении ситуация выглядит следующим образом: математика – 974 зарегистрированных, 941 - по факту; украинский язык – 1735 регистраций, 1668 пришедших; на английский язык заявились 694 человека, пришли на тестирование 634; на историю Украины регистрировались 1045 выпускников, фактически прибыли 1000 человек.
Первые результаты внешнего независимого оценивания будут оглашены 14 июня.
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
— 13 июня 2019 —
Чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия, в Украине в целом и в Славянске в частности в дневное время ограничивается движение большегрузов общего пользования, весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
— 6 июня 2019 —
На вооружение военно-морских сил Украины поступили 2 патрульных катера типа "Island", переданные морякам в рамках двухстороннего сотрудничества между США и Украиной. Один из них получил название "Славянск".
— 6 июня 2019 —
В Славянске формируется делегация для поездки в пгт Мироновка Киевской области. Здесь в августе нынешнего года состоятся памятные мероприятия в честь военнослужащих 227 стрелковой дивизии, погибших во время Второй мировой войны.
— 6 июня 2019 —
В Славянске 1 июня стартовал сезон уличных фестивалей. В этот день на пересечении Университетской и Шевченко прошел фестиваль «Арт-улица». Его инициатором выступил городской голова Вадим Лях.
Приветствую, гость! Вход
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
• В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний
• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний»
С 21 мая по 4 июня на базе учебных заведений Славянска состоялись несколько этапов внешнего тестирования. Знания потенциальных абитуриентов оценивались по четырем предметам: украинский и английский языки, математика и история Украины. Остальные дисциплины славянцы сдавали в других городах области.