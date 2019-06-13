В Славянске закончилась основная сессия независимого оценивания знаний

С 21 мая по 4 июня на базе учебных заведений Славянска состоялись несколько этапов внешнего тестирования. Знания потенциальных абитуриентов оценивались по четырем предметам: украинский и английский языки, математика и история Украины. Остальные дисциплины славянцы сдавали в других городах области.

По информации городского отдела образования, в проведении ВНО были задействованы 6 общеообразовательных школ Славянска - №№ 1, 8, 9, 10, 12 и 15. В разбивке по предметам количество зарегистрировавшихся и фактически пришедших на оценивание выпускников выглядит так: на математику зарегистрировались 357 человек, фактически было 346. На украинский язык и литературу пришли 518 из 532 заявившихся. На английский язык регистрировались 243 человека, по факту было 232. Оценивание знаний по истории Украины прошли 316 выпускников, всего на этот предмет регистрировались 327 человек.

Обращаем внимание, что приведенные данные отражают статистику по городскому отделу образования, с учетом экстернов, приехавших в город для прохождения ВНО с временно неподконтрольных территорий.

Именно эта категория тестируемых, как сообщили в гороо, составила большую часть «разрыва» между количеством заявок и фактическим присутствием.

Отметим, что в этом году была зафиксирована волна искусственного препятствования пересечению линии разграничения абитуриентами, которых боевики останавливали на контрольно-пропускных пунктах. Стоит сказать, что для экстернов из ОРДО предусмотрена возможность поступить в вузы и техникумы Донецкой области без прохождения ВНО, через систему образовательных центров. Специально для них в учебных заведениях области определены квоты. Для поступления в других областях Украины ребятам придется все же проходить тестирование. Дополнительная сессия для абитуриентов с оккупированных территорий, и тех, кто не смог пройти ВНО по другим причинам, состоится с 26 июня по 11 июля. Заявки на нее необходимо подать в регламентный комитет пятидневный срок после окончания основной сессии, которая завершилась 11 июня тестированием по географии.

Более широкую статистику редакции «ТВ плюс» предоставили в Донецком региональном центре оценивания качества образования. В нее включены общие данные по городу, с учетом количества тестируемых, которые приехали в Славянск из других населенных пунктов Славянского и Лиманского районов. Кроме того, в этих данных учтены показатели ВНО, проходившего на базе СКНАУ. В суммарном исчислении ситуация выглядит следующим образом: математика – 974 зарегистрированных, 941 - по факту; украинский язык – 1735 регистраций, 1668 пришедших; на английский язык заявились 694 человека, пришли на тестирование 634; на историю Украины регистрировались 1045 выпускников, фактически прибыли 1000 человек.

Первые результаты внешнего независимого оценивания будут оглашены 14 июня.