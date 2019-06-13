|13 июня 2019
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Чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия, в Украине в целом и в Славянске в частности в дневное время ограничивается движение большегрузов общего пользования, весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Эти мероприятия регламентированы законодательными актами Украины. Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, запрет вступает в силу, если температура воздуха превысит 280С.
Правоохранители акцентируют внимание на том, что ограничение не коснется транспорта, перевозящего опасный или быстропортящийся груз, животных или птицу. Кроме того, под запрет не попадают перевозки, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Переждать время ограничения движения водители и грузовики смогут на специальных площадках и возле объектов дорожного сервиса. На въезде в Донецкую область со стороны Харьковской - это 671-й километр автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».
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Комментарии к статье «Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта»
Чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия, в Украине в целом и в Славянске в частности в дневное время ограничивается движение большегрузов общего пользования, весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.