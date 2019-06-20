Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

|20 июня 2019
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С 2019 года в Украине на государственном уровне учрежден новый праздник - День отца. В Славянске первыми на это новшество отреагировали активисты, занимающиеся развитием сквера "Мечта". Тематическое событие состоялось здесь 15 июня.
Общественные организации предложили весь набор развлечений. В сквере был концерт, подготовленный воспитанниками детского реабцентра, выставка-продажа изделий декоративно-сувенирной продукции, фотозоны, чемпионат по шахматам и много всяческих конкурсов - на силу, ловкость и смекалку.
Учитывая, что мероприятие называлось "Папа может все", несколько призов разыгрывались между отцами, чьи дети, разумеется, стали на этот момент самыми активными болельщиками. В детских соревнованиях роли менялись, а в смешанных конкурсах участников поддерживали все горожане.
День был знойным, поэтому мероприятие оказалось не очень массовым. Однако людей было вполне достаточно для того, чтобы создалось ощущение народных гуляний. Лучшим свидетельством этого стали шумно резвящиеся дети.
Дебют "отцовского" праздника прошел успешно. Станет ли он городской традицией, какие формы приобретет в будущем, сказать сложно. Хотя повод, безусловно, достойный. Не говоря уже об актуальности темы ответственного отцовства для современного общества.
История Дня отца началась 110 лет назад. Сегодня его отмечают примерно в 40 странах. В этот день принято говорить об отцовской ответственности, обсуждать нюансы воспитания ребенка отцом, а также поздравлять всех пап. Взрослые проводят на эту тему конференции и семинары, дети, как правило, дарят папам подарки. Впрочем, в разных странах имеются свои традиции. В Украине, конкретный формат пока не наработан, что дает возможность фантазировать и экспериментировать.
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• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
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14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
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• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
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• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
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Комментарии к статье «Как в сквере «Мечта» День отца отмечали»
С 2019 года в Украине на государственном уровне учрежден новый праздник - День отца. В Славянске первыми на это новшество отреагировали активисты, занимающиеся развитием сквера "Мечта". Тематическое событие состоялось здесь 15 июня.