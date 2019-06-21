«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области

|21 июня 2019
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21 июня на Форуме Мира в Краматорске сопредседатель партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Юрий Бойко и народный депутат от этой политсилы Наталия Королевская представили команду кандидатов в депутаты по мажоритарным округам Донецкой области.
«Наша команда кандидатов от Донецкой области – это настоящие профессионалы, не на словах знающие цену мира. Люди, которые первыми пришли на помощь мирным жителям, когда на Восток Украины пришла война – спасая детей и стариков, восстанавливая инфраструктуру, защищая интересы родного региона. Вместе мы сможем вернуть мир и стабильность, защитить людей и сделать все, чтобы возродить Донбасс», – сказал в своем выступлении Юрий Бойко.
Представители органов местного самоуправления, общественные деятели, предприниматели, лидеры общественного мнения Донецкой области, поддержали «ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ» как единственную политическую силу, имеющую четкий план по восстановлению мира в Донбассе.
«Нельсон Мандела сказал – воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои – это те, кто устанавливает мир и начинает строить! Сегодня у всех нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины будут рожать и воспитывать детей, ведь именно дети – смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать – побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!» – заявила Наталия Королевская.
Согласно решению съезда партии, в одномандатных избирательных округах Донецкой области кандидатами в народные депутаты Украины выдвинуты:
Округ №45 – Анастасия Петренко, координатор гуманитарных миссий Национальной платформы «Женщины за Мир» в Донецкой области
Округ №46 – Федор Христенко, меценат, предприниматель
Округ №47 – Юрий Солод, народный депутат Украины, основатель Благотворительного фонда «Дорога жизни – помощь людям Юго-Востока»
Округ №48 – Александр Шевченко, депутат Краматорского городского совета
Округ №49 – Валерий Гнатенко, мэр города Дружковка
Округ №50 – Екатерина Сахарова, директор «Покровской районной организации людей с инвалидностью»
Округ №51 – Андрей Алеша, президент финансово-промышленной корпорации DMS
Округ №52 – Олег Погодин, председатель областной политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ», руководитель Благотворительного фонда «Дорога жизни»
Округ 57 – Владислав Филимонов, член политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ»
Округ 58 – Валентин Рыбачук, заместитель директора по развитию и правовым вопросам ГП «Укрхимтрансамиак»
Округ №59 – Владимир Мороз, председатель Марьинской районной государственной администрации
Округ №60 – Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала «112 Украина»
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21 июня на Форуме Мира в Краматорске сопредседатель партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Юрий Бойко и народный депутат от этой политсилы Наталия Королевская представили команду кандидатов в депутаты по мажоритарным округам Донецкой области.