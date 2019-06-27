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Фотофакт

Освежающий объект

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

Павел Коротенко
27 июня 2019 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В "Теплице" состоялась презентация анализа уровня прозрачности власти, проводившегося в 100 крупнейших городах Украины. За последние 2 года Славянск вдвое улучшил свою рейтинговую позицию, поднявшись с 93 на 57 место.

Исследования проводили украинские представители международного движения Transparency International. За основу аналитики взяли методику, разработанную коллегами из Словакии и адаптированную к отечественной структуре органов местного самоуправления. Для получения данных учитывали 91 индиктор по 13 тематическим сегментам. Рейтинг прозрачности составляется для Украины уже во второй раз, и это дает возможность рассматривать двухлетнюю динамику процесса.

Славянск, как свидетельствуют цифры, продемонстрировал очевидный рост. Вместо 16,8 баллов в 2017-м, теперь он набрал 36,8, не дотянув лишь немного до среднестатистического всеукраинского показателя в 41,7 балла. Но это позволило перейти из категории "непрозрачных" в группу "преимущественно непрозрачных" городов. Отметим, что аутсайдерами нынешнего рейтинга стали Подольск и Стрый, прозрачным был назван только лидер списка - Дрогобыч, получивший 85,2 балла.

Авторы презентации подчеркнули, что приведенный анализ уже устарел, поскольку за полгода в городах произошли изменения. На примере Славянска - это расширившийся перечень электронных административных услуг, рост популярности сервиса электронных петиций, увеличение финансирования программы "Бюджет участия" и т. д. Не учтена в подсчете баллов и новая электронная платформа официального сайта горсовета - действительно весьма удобный инструмент мониторинга местного органа самоуправления. 

Кстати, к августу этого года активисты Transparency International Украина планируют составить еще один аналитический документ - рейтинг подотчетности. Возможно, в нем Славянск займет достаточно высокую позицию, считают эксперты.

Возвращаясь к общему рейтингу прозрачности, нужно сказать, что и он не идеален. На несколько "просчетов" в начислении баллов указали присутствующие на презентации чиновники Славянского горисполкома. Удивило аудиторию и 2-е место Мариуполя, официальная переписка с которым, по мнению отдельных участников встречи, говорит, скорее, о закрытости тамошней местной власти. Признав определенные огрехи в своей методике, спикеры указали также и на другой аспект - городские администрации достаточно быстро научились строить "потемкинские деревни" в секторе цифровых технологий, так что эталонной чистоты оценивания достичь практически невозможно.

Тем не менее, активисты порекомендовали Славянску продолжать внедрение новых электронных сервисов. При неформальном их применении это даст городу дополнительные бонусы - внешние инвестиции и внутреннее доверие горожан к местному аппарату управленцев.

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Комментарии к статье «Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой»

В "Теплице" состоялась презентация анализа уровня прозрачности власти, проводившегося в 100 крупнейших городах Украины. За последние 2 года Славянск вдвое улучшил свою рейтинговую позицию, поднявшись с 93 на 57 место.

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