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Фотофакт

Освежающий объект

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Павел Коротенко
27 июня 2019 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На июньском заседании коллегии Славянского района рассматривался вопрос предотвращения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период. Тему изучали по трем направлениям - пожар, вода и санитарная обстановка.

Как следует из доклада начальника профильного отдела Славянской РГА Алексея Драгана (на фото), надежной защите от пожаров на территории района препятствует ненадлежащее содержание источников противопожарного водоснабжения и отсутствие специализированных гидрантов на водонапорных башнях. По словам докладчика, примером для остальных местных советов служит Райгородок, установивший в этом году новые гидранты и выполнивший весь комплекс противопожарных мероприятий. Остальным советам рекомендовали устранить недоработки, а также не допускать сжигания сухой растительности и обвести населенные пункты и сельхозугодья минерализированной противопожарной полосой. 

С местным населением сельсоветам поручили провести разъяснительную работу. Причем сделать это нужно оперативно, ибо увеличивающая риск возникновения пожаров засуха уже пришла.

Наступившая жара актуализировала и тему стихийного отдыха на водоемах. Особое внимание коллегия обратила на побережья рек и водоемов, не оборудованных для купания. По инструкции, в таких местах необходимо установить стенд или табличку с запрещающей купание надписью. Однако председатель Славянской РГА Евгений Данилюк взглянул на вопрос шире, справедливо заметив, что таблички - слабо действующее средство, и люди все равно продолжают купаться. Исходя из этого, глава райгосадминистрации предложил руководителям местных советов уходить от формализма и, вместо размещения запрещающих стендов, заняться оборудованием цивилизованных и безопасных для отдыхающих пляжей. Стоимость разрешительных документов на такой объект, по его словам, составляет порядка 10 тыс. грн.

Необычным оказался вопрос о том, какая служба занимается гадюками, на появление которых от жителей района поступают жалобы. При обсуждении темы выяснилось, что ответа на вопрос нет, в связи с чем Алексею Драгану поручили разобраться в ситуации и доложить о результатах на следующем заседании.

Раздел доклада о санитарной и эпидемиологической безопасности был больше посвящен отделу образования, который коллегия обязала усилить контроль за качеством питьевой воды, организацией питания детей, содержанием пищеблоков и обеспечением условий, позволяющих детям соблюдать личную гигиену.

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Комментарии к статье «Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи»

На июньском заседании коллегии Славянского района рассматривался вопрос предотвращения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период. Тему изучали по трем направлениям - пожар, вода и санитарная обстановка.

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