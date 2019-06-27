Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Как следует из доклада начальника профильного отдела Славянской РГА Алексея Драгана (на фото), надежной защите от пожаров на территории района препятствует ненадлежащее содержание источников противопожарного водоснабжения и отсутствие специализированных гидрантов на водонапорных башнях. По словам докладчика, примером для остальных местных советов служит Райгородок, установивший в этом году новые гидранты и выполнивший весь комплекс противопожарных мероприятий. Остальным советам рекомендовали устранить недоработки, а также не допускать сжигания сухой растительности и обвести населенные пункты и сельхозугодья минерализированной противопожарной полосой.

С местным населением сельсоветам поручили провести разъяснительную работу. Причем сделать это нужно оперативно, ибо увеличивающая риск возникновения пожаров засуха уже пришла.

Наступившая жара актуализировала и тему стихийного отдыха на водоемах. Особое внимание коллегия обратила на побережья рек и водоемов, не оборудованных для купания. По инструкции, в таких местах необходимо установить стенд или табличку с запрещающей купание надписью. Однако председатель Славянской РГА Евгений Данилюк взглянул на вопрос шире, справедливо заметив, что таблички - слабо действующее средство, и люди все равно продолжают купаться. Исходя из этого, глава райгосадминистрации предложил руководителям местных советов уходить от формализма и, вместо размещения запрещающих стендов, заняться оборудованием цивилизованных и безопасных для отдыхающих пляжей. Стоимость разрешительных документов на такой объект, по его словам, составляет порядка 10 тыс. грн.

Необычным оказался вопрос о том, какая служба занимается гадюками, на появление которых от жителей района поступают жалобы. При обсуждении темы выяснилось, что ответа на вопрос нет, в связи с чем Алексею Драгану поручили разобраться в ситуации и доложить о результатах на следующем заседании.

Раздел доклада о санитарной и эпидемиологической безопасности был больше посвящен отделу образования, который коллегия обязала усилить контроль за качеством питьевой воды, организацией питания детей, содержанием пищеблоков и обеспечением условий, позволяющих детям соблюдать личную гигиену.