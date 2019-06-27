Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Это означает, что из 425 нардепов половина (225) будет избираться по партийным закрытым спискам, вторая часть - в мажоритарных округах. В связи с оккупацией АР Крым и части Донбасса, количество мажоритарщиков в стране уменьшилось на 25 человек. Именно столько округов оказались не задействованы в избирательном процессе.

Чтобы попасть в Верховную Раду, партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер. Кандидатам в округах достаточно получить большинство голосов.

В этот раз на внеочередных парламентских выборах в 47 избирательном округе, куда входят Славянск, Славянский и Александровский районы, по мажоритарной системе баллотируются 17 кандидатов. По крайней мере, о стольких было известно на момент верстки номера.

Среди знакомых лиц - Олег Недава и Юрий Солод. Первый, несмотря на партийность «Нашего края», идет как самовыдвиженец. Второго выдвинула «Оппозиционная платформа - За жизнь». Не менее известен и мэр Славянска Вадим Лях. Его выдвинула в парламент вторая часть расколовшегося Оппоблока. Партия «Слуга народа» представлена предпринимателем Василием Патлачуком.

По Славянску упорно ходили слухи, что от этой партии будет выдвинут горловчанин Игорь Татаренко, владелец развлекательного центра «Талер». После президентских выборов он развесил по Славянску борды - «С победой, земляки». Но он идет самовыдвиженцем.

Политическая партия «Европейская солидарность» сделала ставку на 35-летнего временно неработающего из Славянска Юрия Макогона. От партии «Батьківщина» идет святогорский пенсионер Владимир Скиба.

Остальные - явно технические кандидаты. Ведь ни город о них, ни они о Славянске ничего не знают. Первая пятерка «технарей» была зарегистрирована в один день. Все они проживают в Киеве и идут как самовыдвиженцы. Виктория Бурковская, Сергей Виноградов, Наталья Кутовая являются сотрудниками ООО «СтудиоПак Украина Лимитед». Татьяна Ревуцкая - администратор ООО «ДБП Риал Эстейт», Инна Самовалова - предприниматель.

Позже к этим гражданам добавились руководитель проекта ОО «Слуга народа», проживающий в Буче Киевской области Андрей Киселевич, директор киевского ООО «Евро Транс Автоком» Ростислав Мащенко и временно безработные киевлянке Анна Тележенко, Артем Тур, Иван Штепа. Тур примечателен своей молодостью - ему 23 года. Ну а Штепа - «сакральной» для Славянска фамилией.

Только далекие от избирательной кухни горожане считают технических кандидатов абсолютно бесполезными. На самом деле они нужны, чтобы отбирать голоса у конкурентов основного кандидата, критиковать одного из основных претендентов на победу, запускать компромат на конкурента «своего» кандидата, абсурдно критиковать «своего» кандидата, чтобы у избирателей сложилось впечатление, что кандидата обвиняют без причины. Но самой главной их функцией является контроль за подсчетом голосов через своих наблюдателей в избирательных комиссиях. При необходимости именно от них будут подавать судебные иски и оспаривать результаты. «Основной» претендент не запятнает себя участием в конфликте.

Внеочередные выборы подарили еще несколько интересных моментов. Так, городской голова Славянска 2006-2010 годов Валентин Рыбачук отправился покорять парламент в Мариуполь. Он идет кандидатом от «Оппозиционной платформы За жизнь» по 58-му округу. В него входят Приморский и Центральный районы города. От этой же политсилы выдвигается славянская вокалистка Анастасия Петренко. Ее «кинули» на округ №45 - в прифронтовую Авдеевку.

Одиозная экс-мэр Славянска Неля Штепа включена в список ОП «За жизнь». Правда, под явно непроходным 74-м номером.

По спискам от партий идут еще два жителя Славянска. Учитель ООШ №10, волонтер, помогающая армии Марина Данилова - 217-я в списке ВО «Свобода». Адвокат. депутат Славянского горсовета Дмитрий Кочуков - 32-й в списке партии «Самопомощь».