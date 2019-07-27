Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов

Канализация – неотъемлемая часть инженерных коммуникаций, применяемых в жилых и промышленных сооружениях. Еще на момент планировки частного дома необходимо позаботиться о проекте разводки и размещения устройств канализации.

Канализационная система проходит рядом с такими инженерными коммуникациями, как водопровод, электропроводка и вентиляционная система. Она должна гармонично сочетаться со всеми системами.

Перед тем, как создавать проект канализационной системы частного дома, необходимо определить, какой вид канализации лучше всего подойдет для конкретного случая. Система канализации делится на такие виды:

внутренняя. Находится непосредственно внутри строения;

наружная. Производит отвод сточных вод в резервуар для хранения стоков, место для очистки или центральную канализационную сеть;

ливневая. Используется для сбора дождевых и талых вод с участка территории.

Канализационная система в загородном или частном доме может быть:

самотечная. Такая система устанавливается без применения насосного оборудования и применяется, когда окружающая местность позволяет создавать естественный уклон для прохождения сточной воды;

напорная. Используется оборудование в виде фекальных насосов. Применяется, если самотечная канализация не может быть установлена по ряду объективных факторов (автомобильная или железнодорожная трасса, скальная порода, сложный ландшафт местности).

При обустройстве канализации в частном доме каждый элемент системы должен быть рассчитан и подключен к сети согласно принятым нормативам. С этой целью производятся следующие расчеты:

выбор способа отвода сточных вод: самотечной или напорной системой в зависимости от внешних факторов и особенностей местности;

определение общей схемы канализации и места установки каждого элемента. Выбирается способ подключения всех устройств в единую систему;

угол наклона канализационных элементов будет зависеть от их диаметра и длины. По нормативам труба 50 мм наклоняется на 3 см, труба 100 мм – на 2 см, труба свыше 160 мм – 0,8 см.

Сервисное обслуживание канализации

Каждому частному и загородному дому необходима периодическая чистка внутренней и наружной канализации. Сервисное обслуживание канализации от компании TruboLub https://www.trubolub.com.ua/uslugi/servisnoye-obsluzhivaniye-kanalizatsii/ дает возможность избавиться от целого ряда текущих и будущих проблем, а именно:

появление неприятного запаха, мешающего в полной мере наслаждаться домашним уютом и комфортом;

медленный уход жидкости в канализационные трубы;

полное засорение труб, что может привести к аварийным ситуациям.

Для получения качественных услуг обращайтесь к опытным специалистам.