Мода возвращается

Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.

Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.

Модная новинка из бабушкиного шкафа

Чтобы побаловать себя обновкой, необязательно тратить деньги – можно найти актуальную вещь в бабушкином шкафу или в старом чемодане на маминой антресоли. Часто отличить вещь из бабушкиных запасов от новинки в стиле ретро можно:

по ткани;

отдельным деталям кроя;

отделке;

фурнитуре;

силуэту.

Однако случается, что мода повторяется едва ли не точь-в-точь, и купленная давно и неношеная толком вещь может отменно послужить!

Модные тренды родом из прошлого

И все-таки чаще повторяются тенденции, но материал и особенности исполнения отличаются. Поэтому, вдохновившись романтикой и утонченностью ретро-стиля, попробуйте создать оригинальный образ из модных современных вещей, которые легко найти в каталоге Kasta:

снова в моде блузы и сарафаны с яркими принтами в психоделическом стиле;

модные тренчкоты в каталоге Kasta.ua станут основой женственного образа;

босоножки на платформе вновь актуальны, их можно надеть и с нарядным платьем, и с привычными джинсами;

бахрома, змеиная кожа и объемные плечи тоже больше не под запретом;

неоновые цвета не только зарядят настроением, но и помогут сделать образ современным;

вязаные вещи, даже наиболее причудливые, станут свидетельством вашей осведомленности о модных тенденциях;

женская панама на лето станет идеальным ретро-акцентом.

Глядя на современные модные прогнозы, на возвращение трендов, чей, казалось, окончательный уход застали уже мы, сложно отказаться от искушения достать сундук с бабушкиными вещами и попробовать их в качестве основы для модного образа в стиле ретро. Однако современные тенденции заимствуют далеко не все из моды прошлых лет, по-новому компонуют детали, сочетают текстуры, иначе строят силуэт. И все же, обладая чутьем, можно оригинально и изящно объединить вещи из сундука с новыми. Так что дерзайте, и пусть вам сопутствует вдохновение!