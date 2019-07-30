Мода возвращается

|30 июля 2019
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Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.
Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.
Чтобы побаловать себя обновкой, необязательно тратить деньги – можно найти актуальную вещь в бабушкином шкафу или в старом чемодане на маминой антресоли. Часто отличить вещь из бабушкиных запасов от новинки в стиле ретро можно:
Однако случается, что мода повторяется едва ли не точь-в-точь, и купленная давно и неношеная толком вещь может отменно послужить!
И все-таки чаще повторяются тенденции, но материал и особенности исполнения отличаются. Поэтому, вдохновившись романтикой и утонченностью ретро-стиля, попробуйте создать оригинальный образ из модных современных вещей, которые легко найти в каталоге Kasta:
Глядя на современные модные прогнозы, на возвращение трендов, чей, казалось, окончательный уход застали уже мы, сложно отказаться от искушения достать сундук с бабушкиными вещами и попробовать их в качестве основы для модного образа в стиле ретро. Однако современные тенденции заимствуют далеко не все из моды прошлых лет, по-новому компонуют детали, сочетают текстуры, иначе строят силуэт. И все же, обладая чутьем, можно оригинально и изящно объединить вещи из сундука с новыми. Так что дерзайте, и пусть вам сопутствует вдохновение!
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30 июля 2019
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• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
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• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
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• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
• В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
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Комментарии к статье «Мода возвращается»
Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.