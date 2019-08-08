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Фотофакт

Что привез Гуртобус?

Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей

Светлана Вьюниченко
8 августа 2019 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Статистика утверждает, что каждый девятый житель планеты – левша. Накануне международного праздника – Дня левши – мы решили выяснить, как живется физиологическим диссидентам в мире, созданном для праворуких людей.

Существует расхожее мнение, что среди левшей гении, да и просто талантливые люди встречаются чаще. Пока наука не может однозначно ответить на этот вопрос. Но сами левши это мнение разделяют – ведь приятно причислять себя к касте избранных.

Краматорский студент Владислав Якименко считает, что никакой разницы между правшами и левшами нет. А тот факт, что практически все предметы, с которыми приходится сталкиваться в обиходе, «настроены» на правую руку, просто ускользнул от его внимания.

- Я никогда правшой не был. Просто, как любой ребенок, учился обращаться с ножницами, писать, чистить картошку. Откуда я знаю, далось ли мне это труднее, чем другим? Сравнивать было не с чем.

В нулевых годах, когда Влад пошел в школу, «мода» на переучивание левшей уже прошла. Мальчишку просто сажали за парту с левой стороны, чтобы он не мешал товарищу. Дома письменный стол поставили таким образом, чтобы свет падал справа – вот, собственно, и все «издержки производства». 

С 6 класса Влад серьезно стал заниматься баскетболом. И оказалось, что его леворукость идет на пользу команде.

- С левшой намного труднее играть соперникам. А наши всегда под меня подстраивались. Когда я по семейным обстоятельствам бросил баскетбол, тренер даже домой приезжал, уговаривал родителей, чтобы «лучший леворукий игрок» остался.

Отец с детства учил сына обращаться с плотницкими инструментами. Сегодня, благодаря этому умению, студент Якименко на каникулах работает в бригаде, которая устанавливает в домах «столярку». 

- Наверное, здесь впервые я столкнулся с тем, что «левая основная» может представлять проблему. Бригада состоит из взрослых, под меня подстраиваться никто не собирается. Но в принципе, этот вопрос решаем. Намного больше раздражает, когда мамины подруги смотрят, как я режу, допустим, хлеб, и причитают: «Ах ты, бедненький…»

Славянскую левшу Валентину Юрковскую куда больше раздражает отсутствие в украинской торговой сети специальных товаров, предназначенных для левшей. И если ножницы для леворуких найти еще можно, то компьютерная мышь, турка для кофе, часы сделаны для людей, у которых основная рука правая.

- Если вы считаете, что в нашем мире царит равноправие, возьмите ножницы в левую руку и попробуйте разрезать бумагу. Лист загибается, мнется, все, что хотите, - только не режется. И даже те ножницы, у которых заточка на другую сторону, не решают ситуацию полностью. Лезвия у них расположены так, что закрывают вид на разрезаемый объект. То есть, о том, чтобы, например, сделать себе маникюр самостоятельно, речь даже не идет, - говорит женщина. 

Маленькие бытовые неудобства (например, воду из ковшика с желобом Валентина Юрковская вынуждена выливать либо правой рукой, либо через бортик, а пользоваться консервным ножом она так и не научилась) - ничто, по сравнению с тем, что женщина испытала в школьные годы.

- Я пошла в школу в 1969 году. Тогда была четкая установка: левшей в классе быть не должно. Учительница надевала мне на руку рукавичку и крепко заматывала бинтом. Дома я плакала, а родители говорили: «Все правильно». 

Писать правой рукой Валентина научилась. Но дала себе слово, что ее дети, в случае чего, будут свободны в выборе руки.

Правда, ее сын и дочь оказались праворукими. 

Это интересно

Ученые установили, что леворукими, точнее, леволапыми, рождаются все полярные медведи. Также левши встречаются среди семейства кошачьих. И это влияет на их поведение. 

Люди-левши рождаются с меньшим весом, лучше видят под водой и более подвержены неврозам.

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Комментарии к статье «Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей»

Статистика утверждает, что каждый девятый житель планеты – левша. Накануне международного праздника – Дня левши – мы решили выяснить, как живется физиологическим диссидентам в мире, созданном для праворуких людей.

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