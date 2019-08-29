Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска

Карина Резниченко родом из Краматорска, но последние годы больше живет в Киеве: работает и учится в Институте международных отношений КНУ им Т. Шевченко. Помимо этого, она представляет интересы украинской молодежи на общеевропейской коммуникационной платформе - Конгрессе местных и региональных властей. Выступая перед молодыми славянцами, девушка говорила о том, какую роль играет молодежь в современном мире, и советовала не затягивать с реализацией своей мечты. Ведь главный ресурс молодого поколения - энергия и время - тоже не бесконечны.

Достаточно много внимания спикер уделила возможностям, которые открываются сегодня для молодежи. Искусство, наука, предпринимательство, политика, экономика, социальная работа - все эти и многие другие сферы открыты для свежих идей и готовы стать полем для приложения сил. Главное - определиться со своей нишей в современном обществе и неустанно работать над собой, чтобы не отставать от темпа сегодняшней жизни.

Многое решает информация: как правильно оценить свой потенциал, как найти и заинтересовать партнеров твоего проекта, как работает чиновничья система в Украине и Европе, где получить неформальное образование и т. д. К счастью для современной молодежи, в век цифровых технологий получить эту информацию несложно, сложнее применить ее на практике. Именно в этом контексте советы делегата Совета Европы были очень полезны для слушателей, которые только начинают активную общественную и профессиональную жизнь.