Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска

|29 августа 2019
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Инициативная молодежь Славянска получила возможность пообщаться с делегатом Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы от Украины Кариной Радченко (на фото). Встреча состоялась 27 августа в платформе инициатив "Теплица".
Карина Резниченко родом из Краматорска, но последние годы больше живет в Киеве: работает и учится в Институте международных отношений КНУ им Т. Шевченко. Помимо этого, она представляет интересы украинской молодежи на общеевропейской коммуникационной платформе - Конгрессе местных и региональных властей. Выступая перед молодыми славянцами, девушка говорила о том, какую роль играет молодежь в современном мире, и советовала не затягивать с реализацией своей мечты. Ведь главный ресурс молодого поколения - энергия и время - тоже не бесконечны.
Достаточно много внимания спикер уделила возможностям, которые открываются сегодня для молодежи. Искусство, наука, предпринимательство, политика, экономика, социальная работа - все эти и многие другие сферы открыты для свежих идей и готовы стать полем для приложения сил. Главное - определиться со своей нишей в современном обществе и неустанно работать над собой, чтобы не отставать от темпа сегодняшней жизни.
Многое решает информация: как правильно оценить свой потенциал, как найти и заинтересовать партнеров твоего проекта, как работает чиновничья система в Украине и Европе, где получить неформальное образование и т. д. К счастью для современной молодежи, в век цифровых технологий получить эту информацию несложно, сложнее применить ее на практике. Именно в этом контексте советы делегата Совета Европы были очень полезны для слушателей, которые только начинают активную общественную и профессиональную жизнь.
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29 августа 2019
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• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
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Комментарии к статье «Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска»
Инициативная молодежь Славянска получила возможность пообщаться с делегатом Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы от Украины Кариной Радченко (на фото). Встреча состоялась 27 августа в платформе инициатив "Теплица".